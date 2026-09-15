Útok pivní lahví v Olomouci. Problémový mladík bil oběť do hlavy, je ve vazbě

Mladík ve čtvrtek minulý týden v Zelené ulici v městské části Tabulový vrch po krátké slovní rozepři bez zjevného důvodu napadl dvaačtyřicetiletého muže, kterého udeřil prázdnou lahví od piva do hlavy.
Když napadený upadl na zem, agresor ho ještě kopl do břicha. „Pak od něho odešel pryč, načež se po několika metrech k ležícímu muži vrátil a další prázdnou lahví od piva ho znovu několikrát silně udeřil do hlavy. Až poté z místa utekl neznámo kam. Poškozenému tímto způsobil zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici,“ popsal mluvčí krajské policie Jaroslav Herzán.
Kriminalisté následně spustili pátrání. Když útočníka našli a zadrželi, zjistili, že se s ním setkali již den předtím na policejní služebně, kde mu sdělili podezření z krádeže. „Pouhý den po propuštění už po něm znovu pátrali, tentokrát však kvůli výše uvedenému násilnému trestnému činu,“ dodal Herzán.
Mladík kradl nejméně od 22. srpna do 8. září na různých místech v Olomouci v celkem sedmi prodejnách. Bez placení bral spotřební zboží, které ve většině případů přeprodával dalším lidem. Některé věci si ale ponechal. Celková hodnota odcizeného zboží dosáhla přibližně devíti tisíc korun.
„Mladík kradl opakovaně i přes skutečnost, že byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen,“ připomenul policejní mluvčí.
Ke krádeži se tak přidalo výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. V pátek mladík skončil ve vazbě a je proti němu vedeno trestní stíhání. Hrozí mu tři roky až 10 let vězení.