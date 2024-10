Za rvačku Ukrajinců padly podmínky. Intenzita byla neskutečná, řekl žalobce

Žalobce trojici viní z pokusu o těžké ublížení na zdraví, za což jim hrozily tresty odnětí svobody na pět až dvanáct let.

Obžalovaní Ukrajinci pracující v Česku spolu loni 9. září popíjeli v centru Olomouce, další den nad ránem před 3. hodinou po hádce napadli dva krajany. Čtyřminutovou bitku zachytila kamera. Útok se odehrál u někdejšího baru Varna, který je dnes známý jako R6 Club.

Zákeřný a zbabělý útok

Záznam podle státního zástupce ukazuje intenzivní, zákeřný a zbabělý útok. Trojice napadené kopala a bila pěstí i ve chvílích, kdy druzí dva leželi na zemi, nebránili se, případně se snažili dostat z místa pryč. Rány směřovaly mimo jiné na hlavu, hrudník a břicho.

Poškození skončili s boulemi, krevními výrony v obličeji a několikadenními bolestmi hlavy a hrudníku.

„Že nejde o dokonání trestného činu, je vlivem šťastné náhody. Mohlo dojít i k fatálním následkům, což podpořil i znalecký posudek. Záznam ukazuje kopání do člověka ležícího na zemi, schouleného, nebránícího se. Intenzita je až neskutečná,“ uvedl státní zástupce Miroslav Sivec.

Požadoval proto pro obžalované pětileté vězení, což je trest na spodní hranici trestní sazby, která umožňuje udělit odnětí svobody od pěti do dvanácti let.

Všichni obžalovaní přiznali vinu. „Je mi to líto, žil jsem dobrým životem, nechci jít do vězení,“ řekl například Tomashchuk.

Dohoda o vině a trestu neprošla

Obhajoba se chtěla domluvit na uzavření dohody o vině a trestu, s tím ale státní zastupitelství opakovaně nesouhlasilo. Obhájci nicméně připomenuli dosavadní trestní rejstřík všech mužů v Česku i na Ukrajině, omluvný dopis poškozeným i úhradu několikatisícové škody pojišťovně.

Obžalovaní mají malé děti, zabezpečují rodinu a každý měsíc také posílají materiální pomoc svým příbuzným na Ukrajině. U soudu uvedli, že se živí jako lesní dělníci s živnostenským oprávněním, příjem mají zhruba od čtyřiceti do padesáti tisíc korun.

„Přišli by se zbabělci dobrovolně přihlásit na policii, která po nich vyhlásila pátrání nebo přišli by na jednání, kde jim hrozí trest odnětí svobody? Ani okrajově nejde o osoby, které mají sklony páchat trestnou činnost,“ argumentoval obhájce Jiří Šubrt.

Obhajoba proto navrhovala mimořádné snížení trestní sazby. „Jde o exces z jinak řádných životů, nikomu ani nevznikla újma na zdraví. Napadení přišlo po provokaci ze strany poškozených,“ podotkl Šubrt.

S takovým pohledem se však státní zástupce neztotožňoval. „Vnímáme, že jde o osoby ukrajinské národnosti, které pracují, platí daně, nejsou to ale polehčující okolnosti. To dělají všichni slušní lidé, stejně tak péče o rodinu a podpora příbuzných nemůže mít vliv na snížení trestu. Naopak by se jako živitelé měli zamyslet nad tím, jak tráví volný čas,“ řekl žalobce.

Mimořádné snížení trestu

Soud nicméně nakonec na mimořádné snížení trestu přistoupil. „Soudní senát si položil otázku, k čemu by bylo dobře, kdyby byli obžalovaní zavřeni? Odpověděl si, že k ničemu,“ řekl soudce Eduard Ondrášek.

„Jejich rodiny by se pravděpodobně nevrátily na Ukrajinu, která je ve válečném stavu a řada věcí tam nefunguje, jak by měla. Český stát by se pak kromě výdajů na vězení staral také o ně,“ uvedl Ondrášek. „Máme přeplněné věznice, kde chybí i vězeňská služba, lidé hromadně odcházejí do výsluh,“ dodal.

„Celý skutek je záležitost zavrženíhodná, opít se a brutálně se porvat. Nebylo to nicméně podle mne až tak zbabělé, ačkoli byli tři na dva. Každopádně takové jednání není v pořádku, už u rány pěstí do hlavy jsou kolikrát závěry, že hrozí těžké ublížení na zdraví,“ zdůvodňoval verdikt soudce.

„Bohudík to skončilo banálně, ale soud nemá pochybnost o tom, že jednání mohlo přivodit i těžkou újmu na zdraví. Nemá však žádný poznatek, že by obžalovaní k takovému jednání tíhli, bylo to ojedinělé vybočení z řádného života,“ doplnil. Odsouzení se vzdali práva na odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu.