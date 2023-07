Olomouc řeší, kam posadí úředníky. Po letech mají šanci na vlastní budovu

Olomouc zvažuje, zda utratit 200 milionů za pronájem, nebo nákup budovy pro úředníky. Dvě stovky se jich do nové budovy nastěhovaly v srpnu 2013. Od té doby město zaplatilo majiteli téměř dvě stě milionů korun.

Teď nastává doba, kdy lze uvažovat o změně. „Nájemce je oprávněn vypovědět smlouvu, a to zcela nebo zčásti, jestliže pro potřeby výkonu samostatné a přenesené působnosti jeho orgánů získá do vlastnictví jiné nebytové prostory na území města Olomouce. Právo podat výpověď bude moci uplatit nejdříve po uplynutí 10 let od účinnosti smlouvy,“ uvádí smlouva uzavřená se společností Namiro na dvacet let.

Olomouc věří, že podmínka vlastních prostor by nemusela být nepřekročitelná.

Přítomnost magistrátu v pronajaté budově v Hynaisově ulici byla od začátku kvůli výši činže a délce pronájmu kritizovaná jako nevýhodná, město také dostalo pokutu 300 tisíc korun od antimonopolního úřadu za uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

Inflace drahý nájem dohnala

Za každý z 6 370 metrů čtverečních Olomouc platí 2 990 korun. A ačkoli se hodnota peněz mezitím změnila, pořád se může investice „do cizího“ jevit nevýhodně.

„Co byl ještě před pár lety neúměrně vysoký nájem, jak ho naši předchůdci nastavili, je dnes srovnaný s tržními cenami. Inflace už nás v nájmech dohnala. Ale je otázka, zda má město platit nájem, nebo peníze investovat do vlastní budovy s vlastní perspektivou, což bych osobně preferoval,“ řekl olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Manévrovací prostor má vedení Olomouce úzký. Minulé volební období se neúspěšně pokoušelo najít nové prostory na realitním trhu.

„V této chvíli je věcná pouze nabídka na odkup Namira, potom na případnou spolupráci v rámci developerského projektu v přednádraží, kde se ale řeší územní plán a nevím, do jaké míry je reálné nabídku uskutečnit,“ zmínil primátor.

„Také se připravuje oprava Edelmannova paláce na Horním náměstí. Ale kapacitně nestačí a víceméně je to jen záložní plán pro budoucí opravu radnice, aby se odtud měli kam přesunout zaměstnanci,“ dodal Žbánek.

Pro posouzení nabídky na odkup části budovy Namiro město pořizuje stavebnětechnický posudek budovy, jejíž stavba vyšla přibližně na 400 milionů korun.

Podle informací z radnice z doby před loňskými komunálními volbami se celková cena za kanceláře pohybovala kolem částky utracené dosud za nájem.

„Ze všech ukazatelů nám vycházelo, že nikdy bychom za cenu koupě novou budovu nepostavili, navíc nájem už není špatný, ale ve zbylých deseti letech by vycházelo nabytí při inflaci výhodněji,“ sdělil tehdejší majetkoprávní náměstek a nynější opoziční zastupitel Matouš Pelikán (Spolu). Koalice nebyla jednotná, takže tehdy nerozhodla.

Ve hře jsou i kasárna

Jedním z možných scénářů bylo i využití bývalých Hanáckých kasáren na třídě 1. máje, která se státu nedařilo prodat a zájem o ně projevovalo město i kraj.

„Tato možnost je v tuto chvíli spíše teoretická, ale bude v příštím půlroce či roce prověřována z hlediska ekonomie i z hledisek právních. Nyní o tom aktivně jednáme s Olomouckým krajem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ sdělil náměstek primátora pro strategie a řízení Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Kraj na průzkumy a studii možného využití nedávno vyčlenil milion korun. „V následujících letech naváže zpracování projektové dokumentace na vlastní rekonstrukci objektu,“ řekl na krajském zastupitelstvu v dubnu radní pro investice Petr Lysek (Piráti a STAN).

„Vedení města rovněž jedná se státem o úplatném nabytí budovy pošty na Horním náměstí, tato budova však disponuje jen částí potřebné kapacity. Další možností, která dosud nebyla posouzena, je výstavba vlastní nové budovy magistrátu,“ připomněl Pejpek.