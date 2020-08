12:00 , aktualizováno 12:00

Z Olomouce je to do Náměště na Hané jen zhruba dvacet kilometrů. Starobylé krajské město plné památek však snadno dokáže dvoutisícový městys z pohledu turistů zastínit. Byla by ale velká škoda toto místo minout. V Náměšti si na malém prostoru přijdou na své milovníci historie i příznivci snadno dostupné okouzlující přírody či malých regionálních pivovarů.