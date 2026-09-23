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Vlak zdemoloval auto uvázlé na kolejích, pětičlenná posádka stihla včas utéct

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  15:18
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty...

U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty a vůz poté zůstal stát na kolejích. Posádka stihla utéct. (23. září 2026) | foto: Policie ČR

U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty...
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty...
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty...
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty...
5 fotografií
Silně poničeným autem skončila ve středu brzy ráno na Olomoucku chvilková nepozornost jeho řidiče, který vyjel ze silnice zrovna v místě, kde se kříží se železniční tratí. Do vozu uvázlého na kolejích totiž vzápětí narazil projíždějící vlak.

Nehoda se stala krátce před 4:30 poblíž železničního přejezdu u Náměště na Hané.

„Třiapadesátiletý řidič se podle prvotních informací pravděpodobně dostatečně nevěnoval řízení, přejel do protisměru, a následně vyjel mimo vozovku, kde zůstal stát s vozem na kolejích. Krátce nato místem projížděl osobní vlak, který se s autem střetl,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

V autě se v tu chvíli podle něj už nikdo nenacházel, všech pět cestujících se včas dostalo do bezpečí. Ve vlaku byli pouze strojvedoucí a průvodčí, oba vyvázli ze srážky bez zranění.

U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty a vůz poté zůstal stát na kolejích. Posádka stihla utéct. (23. září 2026)
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty a vůz poté zůstal stát na kolejích. Posádka stihla utéct. (23. září 2026)
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty a vůz poté zůstal stát na kolejích. Posádka stihla utéct. (23. září 2026)
U Náměště na Hané na Olomoucku narazil vlak do auta, jehož řidič vyjel z cesty a vůz poté zůstal stát na kolejích. Posádka stihla utéct. (23. září 2026)
5 fotografií

Na místě zasahovali hasiči a policisté, kteří odkláněli silniční dopravu objízdnou trasou přes Náměšť na Hané. Provoz na trati se podařilo plně obnovit krátce před půl osmou ráno.

„Při nehodě došlo k hmotné škodě, která byla předběžně vyčíslena na částku přes půl milionu korun,“ doplnil Herzán.

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