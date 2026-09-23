Nehoda se stala krátce před 4:30 poblíž železničního přejezdu u Náměště na Hané.
„Třiapadesátiletý řidič se podle prvotních informací pravděpodobně dostatečně nevěnoval řízení, přejel do protisměru, a následně vyjel mimo vozovku, kde zůstal stát s vozem na kolejích. Krátce nato místem projížděl osobní vlak, který se s autem střetl,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
V autě se v tu chvíli podle něj už nikdo nenacházel, všech pět cestujících se včas dostalo do bezpečí. Ve vlaku byli pouze strojvedoucí a průvodčí, oba vyvázli ze srážky bez zranění.
Na místě zasahovali hasiči a policisté, kteří odkláněli silniční dopravu objízdnou trasou přes Náměšť na Hané. Provoz na trati se podařilo plně obnovit krátce před půl osmou ráno.
„Při nehodě došlo k hmotné škodě, která byla předběžně vyčíslena na částku přes půl milionu korun,“ doplnil Herzán.