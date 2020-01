Domov pro postižené v Náměšti nejspíš bude, nově je ve hře jiný pozemek

Příští týden bude rozhodující pro případ, v němž se strhla smršť kolem jinak poklidné Náměště na Hané.



Část místních koncem minulého roku v petici vystoupila proti plánu Olomouckého kraje postavit tady dům pro mentálně a fyzicky handicapované. Od hejtmanství jim chyběly především informace, nesouhlasili ale ani s místem, kde mělo dané zařízení stát. Někteří obyvatelé zhruba dvoutisícového městyse se však nechali také slyšet, že tu postižené zkrátka nechtějí.

Náměšť proto hlavně na sociálních sítích dostala nálepku obce plné xenofobů, což tamní radnice i řada místních odmítá. Ve čtvrtek 23. ledna budou radní a také autoři petice jednat s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem o jiném pozemku. Hejtman a starostka ale už nyní počítají, že dům pro handicapované v Náměšti stát bude.

Původně hejtmanství plánovalo, že jej vybuduje na parcele na okraji obce v sousedství běžného rodinného domu. Potřebný pozemek kraj koupil již v prosinci 2018.

„Možná by pro toto zařízení bylo vhodnější jiné místo, ale nejsme ještě definitivně dohodnutí. Máme také alternativy, za kterých by bylo možné využít původní pozemek,“ uvedl včera Okleštěk.

„Je to ovšem záležitost lidí, kteří tam žijí, a my to i s nimi chceme zkonzultovat. Tato možnost tak není definitivně pryč, ale je zde také vysoká pravděpodobnost, že to může být i jiný pozemek v Náměšti,“ dodal.

Na stole byly až čtyři možnosti, kde by se mohlo stavět

Podle starostky Náměště na Hané Marty Husičkové byly při jednáních s hejtmanstvím na stole hned čtyři varianty, kde by mohl domov pro dvanáct lidí s handicapem stát. Nyní má však za to, že ve hře zůstala pouze jedna parcela.

„Jde o pozemek, který je podle územního plánu určený k zastavění, jeho majitelem je městys,“ doplnila Husičková.

O kterou parcelu konkrétně jde, nechtěla do dalšího jednání upřesnit. Sama ale počítá, že dům pro handicapované v obci stát bude.

„Tomu jsme se nikdy nebránili, spíše jsme vystoupili proti tomu, že s námi nikdo dřív nejednal. To pro nás bylo to hlavní,“ říká starostka.

„Situace na konci roku nebyla pro Náměšť vůbec příjemná, obec byla dehonestována, že u nás nechceme handicapované. Tak to ale není. Umíme s těmito lidmi žít, budeme s nimi žít a rádi je u nás přivítáme,“ zdůraznila.

Fakt, že v obci o chystané stavbě chyběly informace, zmiňovala jak jedna z autorek petice, tak i místní, s nimiž redaktor MF DNES přímo v Náměšti koncem minulého roku mluvil.

Kraj informoval starostku o stavbě domova loni v říjnu

Dům chce kraj v obci postavit kvůli plánovanému zrušení ústavu pro mentálně handicapované v Nových Zámcích, jehož klienty rozdělí do nových rodinných domů v celém regionu.

„Podle odborníků je to nejlepší způsob, jak lidi s handicapem začlenit do společnosti,“ uvedla již dříve mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

K informování městyse o plánech na stavbu domu pro handicapované uvedla, že kraj o něm starostce řekl loni v říjnu. „Předjednávání všech plánů staveb s obyvateli dotčených obcí kraji neukládá žádný zákon,“ dodala Knajblová.

Hejtman pak má za to, že si kraj s radnicí v Náměšti na Hané už vše vyjasnil. „Rozhodně by mě mrzelo, kdyby tak významný projekt skončil na tom, že jsme se vzájemně nepochopili. A to si myslím, že jsme už vymazali, odstranili jsme drobné nesrovnalosti,“ řekl Okleštěk.