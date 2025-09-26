Pyrotechnici v Olomouci zasahují u nálezu 750 kg munice, zřejmě je z první republiky

Podle informací ČTK jde o kanónovou munici, objevena byla na pozemku u střelnice nedaleko lazeckého fortu, tedy mimo obytnou zónu.
Oznámení o nálezu munice policisté obdrželi ve čtvrtek kolem 19. hodiny, od té doby místo střežili a v pátek si jej převzali pyrotechnici. „Objevena byla při úklidu zahrady, která se nachází kousek od střelnice,“ upřesnil mluvčí policie Libor Hejtman.
Podle informací policie jde o více než tři čtvrtě tuny prvorepublikové kanónové munice. „S největší pravděpodobností bude některá část munice převezena, část by mohla být odpálena na místě, hledá se nyní pro tento účel vhodná lokalita,“ doplnil Libor Hejtman.
Podle záznamu policie byly různé druhy munice vykopány ze země, přístup k lokalitě je uzavřen a střeží jej policie.