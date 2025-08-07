Nová silnice kolem Hanáckého Jadranu nevydržela, po týdnu má zničenou krajnici

Silnice III/44620 kolem oblíbené pískovny Náklo u Litovle mezi Náklem a části Lhota nad Moravou byla po opravě zprovozněna 31. července 2025. Na úzké cestě dochází ovšem ke komplikacím, když se má zemědělská technika vyhýbat autům v protisměru.
„Krajnice je zničená, zemědělský stroj se na ní totiž propadl,“ popsal cestmistr Správy silnic z Litovle, který si nepřál uvést své jméno. „Já jsem to místo ale ještě neviděl, byl jsem na dovolené,“ uvedl.
Zmíněná nehoda se stala v úterý 5. srpna. Redakci iDNES.cz o ní informoval svědek, který poskytl fotografie i video, ale přál si zůstat v anonymitě.
„Žádnou nehodu z tohoto dne u Nákla ovšem hlášenou nemáme,“ sdělil na dotaz redakce policejní mluvčí Libor Hejtman.
„Standardní postup je takový, že když někdo zničí cestu, oznámí to na policii. My jsme pojištění pro takové případy,“ uvedl vedoucí provozu ze Správy silnic v Olomouci Roman Koláček.
„Poničená krajnice tam je, takže nyní věc oznámíme policii,“ dodal s tím, že tak učiní na základě fotodokumentace.
Pod kombajnem se utrhla krajnice
Podle svědka, který nehodu nafotil, nevydržela opravená silnice ani týden. „A co se tam stalo? To je jednoduché. Jsou žně a zemědělci se potřebují nějakým způsobem přesouvat z pole na pole, a ne vždy a všude to jde polními cestami, takže logicky jedou po silnici,“ naznačil svědek.
„Po silnici kolem Nákla se pohybují zemědělci a jezdí tam těžká auta se dřevem na pilu do Lhoty. A teď došlo k tomu, že jel kombajn široký skoro přes celou cestu a v protisměru jela auta. A když se navzájem pokoušeli vyhnout, tak se pod kombajnem utrhla krajnice a sjel do příkopy,“ popsal.
„Řidiči kombajnu se nakonec podařilo vyjet, s vozíkem se žacím zařízením mu pomohl kamarád s jeřábem, který byl akorát u mě,“ vysvětlil dále svědek. „Pomáhal jim to vytáhnout,“ doplnil.
Na silnici Náklo – Lhota nad Moravou se navíc od pondělí 4.srpna vrátily také autobusy. Průjezd místem byl ovšem snížen na rychlost 50 km/h, jak vyplývá z webu obce Náklo.
Pole v okolí pískovny patří Zemědělskému družstvu Unčovice. To na situaci s opravovanou cestou reagovalo zkraje července. „Během čtrnácti dnů začnou žně. Budeme sklízet ječmen a pšenici a naše stroje budou muset projet. Jsme domluveni se starostkou obce a povoláme policii,“ uvedla tehdy předsedkyně družstva Milada Měsícová Rašková. Jejich vyjádření k nehodě se redakci iDNES.cz nepodařilo získat.