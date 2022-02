Lidé platí tisíce korun, aby se chránili před hlukem a prachem z dopravy

V polovině prosince skončila v Kožušanech-Tážalech čtyřměsíční dotazníková akce. Týkala se vyčíslení škod, které lidé spojují s důsledky bydlení u frekventované cesty.

Vyplněných dotazníků se sešlo jen šestnáct. Na obec se zhruba 900 obyvateli to není mnoho.

„Pokud ale vezmeme do úvahy, že co jeden dotazník, to dům ohrožený hlukem a vibracemi z projíždějících vozidel, je to už dost. Všichni respondenti poukázali na hlučnost v obci, sníženou kvalitu života, ohrožení zdraví, znečištěné ovzduší. Náklady vynaložené vlastníky domů na opravy byly od 20 tisíc po stovky tisíc korun,“ vyčíslila Sigmundová.

Lidé také vysazovali zeleň, stavěli zdi proti hluku, osazovali lepší okna, opravovali popraskané zdivo nebo měnili uspořádání místností. Jeden z respondentů uvedl, že raději koupil nemovitost v tišší lokalitě.

Ministerstvo dovozuje, že k objíždění zpoplatněných komunikací nedochází. Od řidičů ale víme, že se to děje. Michaela Sigmundová právnička

Soudní vymáhání náhrady za poškození majetku nemá velkou šanci na úspěch, jelikož je obtížné dokázat příčinu popraskání domu.

„Žádný znalec nemůže s jistotou říci, že právě tuto konkrétní prasklinu způsobil průjezd kamionu a kdy se tak stalo. Když jsem zjišťovala, kdo z občanů by byl ochoten takový posudek objednat a případně se s vícero vlastníky domů podělit o náklady, nenašla jsem dost ochoty to uskutečnit,“ zmínila právnička.

Dopady dopravy

Na finanční limity narazila i zvažovaná vědecká studie, o níž Sigmundová jednala s lékařskou fakultou olomoucké univerzity.

„Prokázat příčinnou souvislost s nárůstem dopravy, znečištěním ovzduší a zvýšeným výskytem onkologických onemocnění není vůbec jednoduché. Právě v obci Kožušany-Tážaly ale mnoho občanů opravdu umírá na tyto nemoci,“ doplnila Sigmundová, která navrhuje zavést nárok na pravidelné finanční kompenzace za újmy způsobené provozem.

Ve vesnici si loni v červnu nechali zpracovat měření průjezdu vozidel, výsledných 64 tisíc vozů, z nichž byly přibližně tři tisíce těžkých nákladních aut nad 10 tun, ukázalo více než zdvojnásobení oproti roku 2019.

Další vrásky na čele dělá místním stavba velkého distribučního centra v Kojetíně, které má otevřít příští rok.

E-shopový gigant Amazon ovšem ujišťuje, že nemá v plánu posílat ve velkém auta na krajské silnice.

„Vždy se snažíme investovat do infrastruktury a oblastí, kde působíme. Například v okolí dobrovízkého centra jsme vystavěli silnice s kruhovým objezdem, které se přímo napojují na dálnici D6 a obchvat Dobrovíze, který kompletně odklonil možnou nákladní dopravu mimo obec. To pomohlo odlehčit i standardní osobní dopravu. Podobně budeme přistupovat k řešení dopravy v Kojetíně. Řidiči pro dopravu primárně využívají dálnici poblíž nového logistického centra,“ ujistil generální manažer společnosti Amazon v Česku Michal Šmíd.

Zákaz nákladní dopravy

Olomoucký a přerovský úřad předloni na rok odsouhlasily pro silnici spojující Olomouc a Tovačov vydání zákazových značek pro tranzitní nákladní dopravu nad 12 tun. Na podzim platnost úpravy provozu prodloužily do konce tohoto roku.

„Problém je ale v nedodržování značek. Množí se řidiči, kteří to vůbec nerespektují, hlavně se jedná o zahraniční kamiony. Ze strany obcí by bylo lepší, kdyby tahle problematika byla řešená legislativně,“ řekl na podzim starosta Kožušan-Tážal Petr Mazal.

Sigmundová domlouvá další společné jednání s ministerstvem dopravy, starosty, hejtmany a sdruženími, na kterém se chce bavit mimo jiné o možném zpoplatnění krajských silnic.

Dopravci takové nápady považují za nepodložené. Smysl jim nedává ani návrh nepustit auta nad 12 tun na silnice druhých a třetích tříd, za což někteří starostové podepisovali petici.

„Tranzitní doprava se opravdu na tyto silnice dostává zcela výjimečně a případné kritické úseky je možné a jedině správné řešit zákazovými značkami. Naše síť dálnic a silnic první třídy je nedostatečná a mnohdy ji silnice nižších tříd nahrazují. Paušální zákaz by přinesl daleko více škody než užitku, znamenal by násobné prodloužení dopravy, kdyby se do blízkých míst muselo složitě zajíždět po jedničkách. To by bylo značně neekonomické i neekologické,“ reagoval mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Placení mýta

Od poloviny letošního roku budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnic I. třídy. Zahrnuty jsou mimo jiné i úseky Křelov–Olomouc, Přerov–Bělotín nebo kilometr mezi olomouckým Slavonínem a centrem města.

„Základním kritériem pro výběr dalších silnic byly především dostatečné intenzity provozu. Dále se jedná o komunikace, ke kterým existuje srovnatelná alternativní trasa po již zpoplatněné silnici první třídy nebo po dálnici,“ vysvětluje resort na svém webu.

Lidem žijícím u krajských silnic to přijde málo. „Ministerstvo dovozuje, že k objíždění zpoplatněných komunikací nedochází. Od řidičů ale víme, že se to děje. Dlouhodobým cílem státu by měl být přesun velké části nákladní dopravy na silnice vyšší třídy tak, aby se snížily negativní dopady na bezpečnost a kvalitu života v dotčených obcích,“ míní Michaela Sigmundová.