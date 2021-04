Zloděj se vloupal do nakladače, když s ním chtěl odjet, skončil v potoce

Policisté zjistili, že neznámý zloděj se stroj pokusil ukrást v sobotu 17. dubna. Nakladač nastartoval a vycouval.



„Jenže sjel ze zpevněné plochy a ve vzdálenosti asi 60 metrů sjel do potoka. Tam pachatel stroj opustil a z místa odešel,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.



Stavební firma odstavila v Čechách pod Kosířem nakladač, do kterého se někdo vloupal a sjel se strojem do potoka.

„Poškozením nakladače byla majiteli způsobena škoda v předběžně výši 1 200 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné užívání cizí věci,“ doplnil Kořínek s tím, že pachateli hrozí až dva roky vězení.

Na místo se dostavili také hasiči z Prostějova, kteří nakladač o hmotnosti 3,5 tuny z potoka vyprostili. „Případ byl ohlášen v 19.40 hodin. Vytažení stroje se obešlo bez poškození a bez úniku provozních kapalin,“ sdělil mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

O incidentu je informovaný i starosta obce Milan Kiebel. „Nakladač patří firmě, která u nás provádí stavební práce, mluvil jsme s nimi o tom,“ řekl.

„Měli to zaparkované na pozemku u fotbalového hřiště a zamčené. Někdo to ale vypáčil a podařilo se mu to nastartovat,“ doplnil starosta.