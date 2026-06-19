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Rodina studenty nepřeplatí. Olomouc mění politiku, chce zpřístupnit bydlení

Ondřej Zuntych
  4:55
Zatímco v minulosti vedení Olomouce do bytové oblasti nechtělo výrazně zasahovat a spoléhalo více na volný trh, současná politická reprezentace se chystá nastavit podmínky vstřícněji ke zranitelným skupinám. Město chce v nové bytové politice nabídnout větší možnosti lidem, kteří nedosáhnou na tržní ceny. Na druhou stranu samospráva staví byty velmi pomalu, zároveň nemá dostatečný přehled o nájemnících.
Lidé částečně financovali výstavbu družstevních bytů v Olomouci a dále platili...

Lidé částečně financovali výstavbu družstevních bytů v Olomouci a dále platili nájem, kterým podle smluv byty navíc spláceli. Ulice Topolová | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

S novou vizí proto plánuje město situaci zmapovat a lépe koordinovat. Využít k tomu zamýšlí například městskou nájemní agenturu, která má propojit majitele volných bytů s lidmi hledajícími dostupné bydlení.

Olomouc vlastní 1 605 bytových jednotek, což odpovídá jen asi třem procentům všech obydlených bytů ve městě.

3 procenta

bytů v Olomouc vlastní město. Celkem jde o 1 605 bytů.

„Město nemá šanci ani ambici působit na trh, ten tvoří developeři. Můžeme maximálně pozitivně ovlivňovat tržní selhání vůči skupinám, jež se na trh s bydlením dostanou vždy až za studenty nebo lidmi, kteří si jsou schopni koupit investiční byty,“ řekl vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu Michal Majer.

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Myslel zejména seniory či rodiče samoživitele. Senioři by tak měli mít možnost dožít ve svém městě, pracující by se kvůli vysokým cenám nemuseli stěhovat jinam. Zejména pokud jde o strážníky, učitele na základních školách nebo pečovatele v sociálních službách. „Bez těchto profesí se neobejdeme,“ dodal Majer

Studentské byty mají až o 70 % větší výnos

Výhledy jsou součástí koncepce bytové politiky pro období 2026 až 2032, kterou v úterý představili na magistrátu zástupci radnice, úřadu i zpracovatelské společnosti.

V krajském městě žilo na konci minulého roku oficiálně 105 tisíc lidí, podle demografické projekce to bude do roku 2040 kvůli migraci a přirozenému úbytku asi o dva tisíce méně. Skutečný počet obyvatel je nicméně nyní podle dat mobilních operátorů přibližně o deset tisíc vyšší. Nabídku bydlení pokrývá zhruba 500 až 600 nových bytů na trhu ročně, což by podle koncepce mělo teoreticky stačit.

288 korun

je průměrná tržní cena za metr čtvereční bytu v Olomouci.

„Problém je ale cenová dostupnost. Cena všude za posledních šest sedm let vzrostla o více než sto procent, nejvíc u pozemků. Napjatou situaci dokládají data o doplatcích na bydlení,“ sdělil Pavel Franěk z poradenské společnosti AQE advisors.

Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji přitom stoupla ve stejném období pouze o přibližně 55 procent. „Vznik nových bytů zároveň neuvolňuje byty v sídlištní zástavbě pro mladé rodiny, protože i tam je výhodnější pronajmout třípokojový byt šesti studentům, z nichž každý dá pět až osm tisíc,“ uvedla příklad náměstkyně primátorky Kateřina Dobrozemská (ProOlomouc), jež má na starosti bytovou politiku a sociální otázky.

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Doplnila, že ze studentských bytů je v Olomouci o 50 až 70 procent vyšší výnos. Nově si tedy město dává strategické cíle, které mají stabilizovat trh s bydlením, posílit dostupnost střechy nad hlavou pro vybrané skupiny obyvatel a zajistit dlouhodobě udržitelnou správu městského bytového fondu. Součástí je také spolupráce s investory skrze územní plánování i jednání o zvýšení počtu dostupných bytů.

Až osm tisíc prázdných bytů?

105 tisíc

lidí žilo na konci roku 2025 v Olomouci.

„V minulosti Olomouc spíše zastávala pozici, že do oblasti bydlení nebude výrazně zasahovat a že kapacity i ceny má určovat volný trh. Současná situace v oblasti dostupnosti bydlení však ukazuje, že čistě pasivní přístup již nestačí,“ shrnuje návrh koncepce.

Aby město pokrylo náklady na správu a obnovu přesahující 180 milionů ročně, zvedne nájemné alespoň každé dva roky, a to v sociálním, dostupném i tržním bydlení. Například byty pro seniory a pro mladé rodiny mají sazbu nájemného 130 korun za metr čtvereční. U aukcí nájmů je vyvolávací cena 150 korun, přičemž průměrně dosažený výsledek činí 218 korun.

„Skutečné průměrné nájemné v městských bytech je však výrazně nižší. Současné nájemné tak nepokrývá plné dlouhodobé náklady na obnovu, opravy a udržení technického stavu bytového fondu,“ uvádí analytická část koncepce bytové politiky. Tržní nájemné se loni pohybovalo kolem 288 korun za metr.

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Zásadní je vůbec vědět, kdo kde žije. Dnes má Olomouc podle radnice jen malý přehled o tom, zda nájemníci využívající část bytového fondu skutečně potřebují podporované nájemné. Je to dost odlišné od situace, se kterou se představitelé města setkali nedávno při debatě s partnerským městem Luzern ve Švýcarsku.

„U každé nemovitosti tam vědí, kdo v ní bydlí, což jim umožňuje mnohem efektivněji plánovat, jak do problematiky bydlení vstupovat. Osmdesát procent tamních obyvatel žije v nájmu. V Olomouci i v České republice je potřeba začít mluvit o tom, že je dobré vědět, kde a jak kdo žije, aby to mohlo fungovat,“ podotkla Dobrozemská.

V Olomouci je podle statistik prázdných až osm tisíc bytů. Ve skutečnosti ale v některých z nich žijí třeba studenti s trvalým bydlištěm jinde, nebo při sčítání nikdo neotevřel, takže reálná čísla tak vysoká nebudou. I to by mělo mapování v příštích šesti letech změnit. Připravovaný dokument, k němuž lze do 15. června podávat připomínky, počítá se 13 opatřeními, kterými by Olomouc měla do roku 2032 situaci zlepšit.

Jenže projekty se vlečou...

Nyní se chystá asi 130 městských bytů. Náklady je možné snížit dotacemi, velkou nevýhodou takového rozšiřování bytového fondu je ovšem dlouhá doba.

„Například od doby, kdy město začalo uvažovat o výstavbě bytového domu v Janského ulici po získání stavebního povolení, uplynulo osm let,“ upozornil vedoucí odboru strategie a řízení Zdeněk Bogoč.

Vznikne tam 43 bytů, 14 z nich bude azylových pro rodiny s dětmi, zbytek bude v režimu dostupného bydlení. Nejméně čtyři desítky dalších zamýšlí samospráva koupit, může jít i o staré administrativní budovy nebo bývalé ubytovny s cílem je rekonstruovat.

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V souvislosti s poklesem porodnosti se to může týkat rovněž některých školských budov. Mezi opatření patří také pilotně prověřit fungování městské nájemní agentury ve spolupráci s neziskovým sektorem. Město nabídne vlastní nebo zprostředkuje soukromé byty, nájemní vztahy a sociální práci s nájemníky už zařídí vybraná organizace.

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