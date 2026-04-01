Jediný pohled do očí odhalil změny, které lékařka viděla za deset let jen u tří dětí. „V jednom případě se jednalo o genetickou vadu, u zbylých dvou pacientů šlo o neurologický problém,“ popsala lékařka z očního oddělení šumperské nemocnice Olga Myrhorodská. Tím to ale nekončilo.
Přesně to byl totiž i případ dnes osmnáctiletého Šimona, studenta technického lycea a fotbalového obránce z Rudy nad Moravou na Šumpersku, u něhož následně magnetická rezonance odhalila nádor na mozku. Hoch podstoupil operaci ve Fakultní nemocnici Olomouc a nyní dojíždí na chemoterapie do Dětské nemocnice Černopolní Brno.
Během prázdnin bolesti skoro odezněly, se začátkem školního roku se zase vrátily. Když se k nim ale přidalo i zvracení, okamžitě jsme vyrazili k lékaři.