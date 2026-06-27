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Kvůli nádoru přišel o část dolní čelisti. Lékaři mu pomohli 3D tiskem z titanu

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  6:00

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Kvůli nádoru přišel chlapec o polovinu dolní čelisti, lékaři z Fakultní nemocnice Olomouc mu pomohli titanovou náhradou vyrobenou 3D tiskem. (26. června 2026) | foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Malému Tomášovi po vypadnutí mléčných zubů nenarostly zuby nové. S rodiči kvůli tomu obešel několik stomatologů, dlouho však neznali příčinu. Až rentgenové vyšetření odhalilo, že má v dolní čelisti nezhoubný nádor. Chlapec proto podstoupil ve Fakultní nemocnici Olomouc operaci, při které mu lékaři odstranili nádorem zasaženou polovinu čelisti a nahradili ji titanovým implantátem namodelovaným 3D tiskem.

Tomáše z malé obce na Brněnsku operovali v Olomouci na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Až malý pacient vyroste, bude možné vyměnit kovovou náhradu za obvyklý implantát z vlastní lýtkové kosti.

„V případě takové operace u hocha ve věku kolem dvanácti let nastává problém, že jeho organismus včetně čelistních kostí ještě poroste. Takže při implantaci vlastní části lýtkové kosti bychom za několik let museli zákrok zcela jistě opakovat,“ vysvětlil přednosta kliniky Peter Tvrdý.

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Ve spolupráci s pražskými kolegy proto olomoučtí odborníci zvolili méně obvyklou metodu využití titanové náhrady. „Specializovaná firma vybavená příslušným softwarem ji namodelovala pomocí 3D technologie. Navíc se celou operaci podařilo udělat přes ústa, čímž jsme se vyhnuli nutnosti vytvoření velké přístupové rány,“ popisuje výkon Tvrdý.

Stomatochirurgové z Fakultní nemocnice Olomouc odstranili chlapci nádorem zasaženou polovinu dolní čelisti a nahradili ji titanovým implantátem vytvořeným pomocí 3D technologie. (26. června 2026)

Unikátnost provedené operace spočívala podle něj v tom, že se dělala u pacienta ve velmi mladém věku a navíc v takovém rozsahu. „3D technologie nám pomohla především v simulaci růstu druhé části neodebrané čelisti. Titanový implantát už tedy byl zhotoven v podobě, jak by celá kost mohla do budoucna vypadat,“ dodal přednosta kliniky.

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Pokud to bude vhodné, může podle něj Tomáš později dostat i klasickou náhradu s pomocí části jeho lýtkové kosti. Takový způsob by umožnil také implantovat chybějící zuby, což u titanu nelze.

Zapojení metod 3D tisku je v olomoucké fakultní nemocnici obvyklé. „Pokročilé 3D technologie využívají specialisté z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie u náročných operací. Například při plánování rekonstrukčních výkonů pooperačních defektů obličejových kostí u onkologických pacientů nebo v oblasti ortognátní chirurgie při posouvání čelistí pro jejich správnou funkci a lepší vzhled,“ řekl mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

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