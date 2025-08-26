Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Autor: ,
  13:36
Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj se na budově poprvé objevil před osmi lety. Lidé jej mohou v historickém jádru Olomouce zahlédnout v akci každý den ve 13 a 16 hodin.

„Instalace je součástí našich sbírek. Kvůli nepřízni počasí je zloděj v provozu od dubna do září. Na stěně je ale celoročně, jen přes zimu je zakrytý, aby byl chráněný před mrazem a sněhem,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal.

Na jaře technici podrobí zloděje pečlivé revizi. „Jde totiž o ojedinělou záležitost. Zvlášť podrobně se prověřují lanka, na kterých se zloděj pohybuje. Ta totiž hodně trpí a musí se podle potřeby vyměňovat,“ upřesnil Kasal.

Socha nazvaná Lupič od umělce Davida Černého
Platinový zloděj ručkuje po římse olomouckého muzea umění každý den ve 13 a 16 hodin.
Socha nazvaná Lupič od umělce Davida Černého
Černý sochou skládá poklonu svému oblíbenému a ve světě podle něj opomíjenému sochaři Karlu Neprašovi. Právě jeho plastiku si má Lupič z muzea odnášet, na zádech mu vyčuhuje z batůžku.
9 fotografií

Zloděje řídí speciální software, který jej rozpohybuje vždy v určenou denní hodinu. Vytvořil ho umělec David Černý, jenž je i autorem motýlů na pražském obchodním domě Máj. Olomoucký zlodějíček visí osm metrů nad zemí, hlas mu dodal muzikant David Koller.

„Ta socha sice vypadá, že je z bronzu, ale při své velikosti by vážila dvě stě padesát kilo, takže by tu římsu nejspíš urvala. Nakonec je z patinovaného laminátu, váží tak nějakých dvacet či třicet kilogramů,“ vysvětlil před časem David Černý.

VIDEO: Socha lupiče od Davida Černého ručkuje po římse, nadává a funí

Šlo o první sochu, kterou nevymodeloval z hlíny, ale vytvořil ve 3D prostoru. Poté ji vyfrézoval velký robot. A dodnes zdobí Olomouc.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

VIDEO: Zběsilá honička na Olomoucku. Šofér pod drogami vletěl přímo před vlak

Policisté zveřejnili záběry zběsilé honičky, která se strhla v pátek ve Šternberku na Olomoucku. Řidič octavie tam začal ujížděl poté, co ho hlídka chtěla zkontrolovat. Zhruba po kilometru vjel...

Výsledky jako z jiných kontinentů. Jak si vede váš okres ve vzdělávání?

Průměrný pražský maturant získal v testu z češtiny v uplynulých třech letech až o devět bodů více než jeho vrstevník z Chebu. Podobné rozdíly nachází Česká školní inspekce mezi žáky a studenty z...

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

„Dotace? Co to je?“ Vietnamští obchodníci zachraňují malé vesnice a poradí si

Premium

Ještě před několika lety byly v rozlehlých Supíkovicích na Jesenicku tři obchody potravin a smíšeného zboží. Jeden na dolním konci, druhý na horním a třetí v centru. Jenže všichni majitelé postupně...

Nadává i funí. Unikátní zloděj opět ručkuje po římse olomouckého muzea

Už zase ručkuje a nadává. I letos se na římse budovy Muzea umění v Olomouci objevil laminátový zlodějíček, který ručkuje pod okny. Chrlí při tom jednu hlášku za druhou a nešetří ani nadávkami. Zloděj...

26. srpna 2025  13:36

Přepadl benzinku, obsluze stříkl do očí tekutinu. Policie hledá lupiče i svědka

Kriminalisté z Hranic na Přerovsku řeší od 6. ledna loupež benzinové pumpy, kterou zatím nedokázali objasnit. Neznámý muž si tehdy z čerpací stanice v obci Slavíč odnesl téměř třicet tisíc korun....

26. srpna 2025  10:55

Moravské divadlo připravilo sezonu inspirovanou osudy rodiny Mašínů i Welzla

Nestárnoucí dramata z uliček Verony či katedrály Notre-Dame de Paris i zcela nové ztvárnění osudů rodiny Mašínů. Moravské divadlo Olomouc představilo bohatý program na novou sezonu, která slavnostně...

26. srpna 2025  5:28

Z depresivního podchodu je jedinečná galerie, proměnil ho francouzský umělec

Francouzský umělec Vincent Chignier proměnil podchod pod frekventovanou silnicí v Olomouci v atraktivní veřejné místo, kde se snoubí příroda, hanácké tradice i historie. Nevzhledný prostor dostal...

25. srpna 2025  15:33

Sedmá oběť povodní potvrzena. Mrtvé tělo nalezené v Polsku patří muži z Jesenicka

Loňské zářijové záplavy mají sedm obětí. Ostatky nalezené letos v dubnu u Glucholaz v Polsku patří dvaačtyřicetiletému muži z Lipové-lázní na Jesenicku, který byl pohřešován od poloviny loňského...

25. srpna 2025  14:12

Sestry se po narození vešly do dlaně. Teď chtěly ve stejné nemocnici samy rodit

Když se 26. srpna 1996 v olomoucké porodnici narodila dvojčata Helena a Olga, vážila tolik, že se vešla do dlaně. Olga přišla na svět jako první s porodní váhou 900 gramů, Helena ji následovala s...

25. srpna 2025  10:34

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Věřím, že příroda lidi niterně proměňuje, říká ekolog a otec Sluňákova Bartoš

Je pojítkem mezi ekologií, uměním, filozofií i vědou a nechává přírodu promlouvat do duše lidí. Pod jeho vedením vzniklo centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov, unikátní galerie Dům...

25. srpna 2025  5:33

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

24. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  17:11

Nutrie ničí břehy i parky, v Olomouci začal jejich odchyt

V Olomouci začal odchyt nutrií. Tento v naší přírodě nepůvodní býložravec znečišťuje a ničí břehy Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice a poškozuje také trávníky v parcích. Lidé navíc nutrie krmí, čímž...

24. srpna 2025  6:37

Na radnici v Hranicích vyroste lešení, její věž dostane novou korouhev

Protože v Hranicích na Přerovsku začíná oprava věže Staré radnice, musí dělníci kolem stavby postavit lešení. Akce potrvá od pondělí 25. srpna do 5. září. „Po tuto dobu bude od 7 do 17 hodin z...

23. srpna 2025  6:41

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.8 16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.