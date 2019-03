Olomoucké muzeum porušilo zákon, uvedlo ministerstvo po kritice za SEFO

Podle Miroslava Leixnera, ředitele ministerského odboru interního auditu a kontroly, Muzeum umění v Olomouci (MUO) zákon porušilo ve dvou případech.

Nejprve se v roce 2009 snažilo vypsat na projekt architektonickou soutěž, neučinilo tak ale z nedostatku peněz na odměny vítězům, na kterých trvala Česká komora architektů. Pak 15. července vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na studii Středoevropského fóra (SEFO).

„Kontroloři objevili v dokumentaci návrh smlouvy architekta Michala Zborwitze na studii SEFO, který byl datován týden předtím. Veřejná zakázka, která pak byla vyhlášena, beze zbytku kopíruje tento návrh včetně finančních limitů. Následující týden 23. července muzeum podepsalo s architektem Zborwitzem smlouvu na studii SEFO,“ řekl Leixner.

V tomto postupu ministerstvo spatřuje porušení zákona o veřejných zakázkách z důvodu netransparentnosti a porušení principu rovných podmínek. Autorem navrhované podoby muzea je architekt Jan Šépka.

Podle mluvčího MUO Tomáše Kasala jde pouze o názor auditorů a muzeum odmítá, že by se dopustilo porušení zákona o zadávání veřejných zakázek

„Podle stanoviska MUO jsme dostatečně vyargumentovali odůvodnění našich postupů. MUO na toto výběrové řízení mělo uzavřenu smlouvu se společností PIIS, s.r.o, která ve všech svých krocích postupovala dle tehdy platné legislativy i zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace,“ tvrdí Kasal.

„Předmětem smlouvy bylo provedení organizace a zajištění výběrových řízení. Zmiňovaný návrh smlouvy s architektem Sborwitzem byl z jeho strany nezávaznou a předběžnou nabídkou – formou návrhu smlouvy. Dokument měl sloužit k ověření rozsahu díla a vyčíslení nabídkové ceny této zakázky. Rozhodně to však nebyl pro firmu PIIS a muzeum závazný dokument a nevyplývala z něj žádná finanční plnění. Toto vysvětlení však nebylo v závěrečné zprávě auditu zohledněno,“ dodává mluvčí.

Muzeum varuje, že pokud by se soutěž konala, hrozí soudní spor

Podruhé podle Leixnera muzeum porušilo zákon v roce 2017, když uveřejnilo výzvu na aktualizaci zakázky. Architekt ji podle ministerstva dodal den po zveřejnění a čtyři dny po zveřejnění byla smlouva o dílo podepsána. „To je opět nestandardní situace,“ řekl Leixner.

I pro tento postup má MUO své vysvětlení. „Muzeum umění přistoupilo k zadání aktualizace vlastní studie architekta Sborwitze z roku 2009 na základě institutu jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Učinilo tak přirozeně z důvodu ochrany práv duševního vlastnictví, protože se jednalo o zakázku na aktualizaci Sborwitzovy starší studie,“ uvedl Kasal.

„Potřeba aktualizace studie mimo jiné vyplynula z jednání s představiteli ministerstva kultury nad přípravou projektu SEFO,“ dodává.

Ministr Staněk trvá v případě projektu za více než půl miliardy na vypsání architektonické soutěže. Muzeum argumentuje tím, že pokud by se architektonická soutěž konala nyní, hrozí ministerstvu soudní spory a další náklady.

Staňkův resort to vylučuje a uvádí, že smlouva z roku 2009 je vypověditelná. Ekonomický náměstek ministerstva kultury René Schreier řekl, že s ředitelem muzea o přípravě soutěže komunikuje od roku 2014.

„Nechci brát autonomii muzeu umění za těch 600 milionů korun, jde mi o politickou odpovědnost, která je stejně důležitá jako ekonomická. Chci mít jistotu, že projekt neskončí jako jiné projekty z minula - předražené a s dalšími neočekávanými nároky,“ řekl Staněk.

Nekomunikují s námi, zní z muzea

Již v pátek ráno, ještě před Staňkovým vystoupením, vydalo muzeum tiskové prohlášení, ve kterém vysvětluje svůj pohled na situaci okolo SEFO.

„S ředitelem muzea Michalem Soukupem se nad problémem SEFO sešel ministr kultury Antonín Staněk za tři čtvrtě roku ve funkci jen jednou. Ministr pouze řekl: ‚Chci soutěž‘. To byla celá diskuse,“ píše mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Vedení muzea začalo tedy pracovat na soutěži. „Logistická podpora od ministra Staňka byla nulová, přestože se jedná o velmi složitý právní problém. Je nutné si uvědomit, že muzeum učinilo na doporučení ministerstva kultury v uplynulých deseti letech právní závazky, které je nyní nutné vypořádat,“ dodává Kasal.

Místo podpory z ministerstva se prý muzeum dočkalo pouze zmíněného auditu. „Ministr poslal auditory, takže vedení muzea se místo přípravy soutěže muselo věnovat zdůvodňování kroků, které učinilo za poslední dekádu,“ zní z muzea.

Zhruba tři čtvrtiny zaměstnanců ve čtvrtek v otevřeném dopise vyzvali ministra Staňka k rezignaci. Vadí jim tlak, který Staněk vyvíjí na ředitele Michala Soukupa.

Posledními kapkami byla pondělní panelová diskuze týkající se projektu SEFO, kterou uspořádalo ministerstvo kultury. Zaměstnanci a vedení muzea tvrdí, že na ni nikdo z vedení muzea nebyl pozván.

Mluvčí ministerstva ale trvá na tom, že kromě architekta Šépky a exředitele Zatloukala zvala emailem i současného šéfa MUO Soukupa. Zaměstnanci muzea se každopádně na debatu dostavili i tak.

Když na závěr diskuze chtěl promluvit ředitel Soukup, nedostal již od moderátora slovo. Ministerstvo následně ještě vydalo na svém webu prohlášení.

V prohlášení například zaznělo: „Zvláště v dnešní době, kdy v médiích probíhají debaty o tom, jakým způsobem má vláda ušetřit desítky miliard, musí být vydání 600 milionů podloženo něčím víc než jen představou skupinky lidí, že mají na tuto částku nárok, protože tu byli jako první...“

Podobné formulace ale zaměstnance muzea rozčílily. „Text (prohlášení) veřejnosti podsouvá, že se Muzeum umění Olomouc chce nelegitimním způsobem zmocnit téměř 600 milionů korun na stavbu SEFO. Ministerské prohlášení zpochybňuje nejen právní subjektivitu muzea a jeho odpovědnost, ale i kontinuitu předcházejících kroků ministerstva kultury,“ stojí v jejich otevřeném dopise.

Plány na SEFO jsou podle ministerstva staré

Ministerstvo v pátek také vydalo tiskovou zprávu, v níž uvádí, že Šépkův návrh je již 12 let starý.

„Jeho podoba ani obsah neprošly od té doby žádnou aktualizací či technickou dokumentací: dodnes nemá vyjasněnou infrastrukturu navrhované realizace včetně technologického zázemí, parkování a neodpovídá ani aktuálnímu územnímu plánu,“ tvrdí ministerstvo.

„Žádné jiné návrhy pro výstavbu nebyly dosud ze strany muzea předloženy a ministerstvo po konzultaci s odborníky a účastníky diskuzního fóra je jednoznačně přesvědčeno o nutnosti vypsání nové architektonické soutěže, kde se zohlední současný stav a aktuální podoba i obsah muzea,“ píší úředníci. „Cílem je aby, ze soutěže vzešel nejlepší možný návrh pro novou galerii,“ dodávají.

Česká komora architektů varuje, že by Šépka soutěžit nemohl

Česká komora architektů (ČKA) nicméně vydala prohlášení, ve kterém upozorňuje, že se soutěží by to nemuselo být tak jednoduché.

„Vzhledem k tomu, že v rámci projektové přípravy bylo na projektu odvedeno značné množství práce, zastáváme stanovisko, že opětovné zadání zakázky, byť formou architektonické soutěže, by muselo být podloženo závažnými důvody, proč projekt připravovaný po tak dlouhou dobu nerealizovat. Současně by též muselo dojít také k vypořádání práv původního zpracovatele zakázky; v opačném případě by nemohl zakázku převzít autorizovaný architekt pro rozpor s profesním a etickým řádem ČKA,“ uvedli zástupci komory.

„V případě že by se zadavatel, Muzeum umění Olomouc, rozhodl pro uspořádání architektonické soutěže (ať už formou soutěže klasické, nebo soutěžního dialogu), považujeme účast architekta Jana Šépky za nereálnou, a to zejména z důvodu porušení zásady rovného zacházení. Architekt Šépka se projektu SEFO věnuje již 10 let, a byl by před ostatními účastníky zadávacího řízení nepřípustně zvýhodněn,“ dodává komora.