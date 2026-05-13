Vyhlídky, mauzoleum i bývalá historická banka. Muzejní noc otvírá netradiční místa

Historická budova bývalé banky se secesní výzdobou, pohledy na město ze zpřístupněných vyhlídek, otevřené pevnůstky, galerie i muzea. V pátek 15. května v krajském městě vypukne populární Olomoucká muzejní noc doprovázená koncerty i světelnými instalacemi. Program chystají i další města v regionu.
V olomoucké základní škole Komenium restaurátoři pokračují v obnově výzdoby unikátního slavnostního sálu. | foto: Tomáš Frait, MF DNES

Jednou za rok se v Olomouci, podobně jako v dalších městech České republiky, otevírají dveře muzeí, galerií a dalších kulturních institucí ve večerních hodinách. Většinou zdarma nebo za symbolické vstupné. Letošní ročník bude přístupný od 18 hodin až do půlnoci.

Organizátoři domluvili přes padesát nejrůznějších míst. „V prvé řadě bych vypíchl letošní novinku, kterou je zpřístupnění Galerie Dolní od 17 do 22 hodin. Jedná se o prostor v historické budově bývalé banky na Dolním náměstí. Dvoupatrová hala s proskleným stropem a secesní vitráží je dalším z olomouckých skrytých pokladů. Propojuje se zde řemeslo, umění i sociální podnikání,“ pozval vedoucí oddělení koncepce kultury olomouckého magistrátu Radim Schubert.

V galerii bude k vidění také výstava Jindřicha Štreita s názvem Hrajeme vám. Známý fotograf letos oslaví 80 let.

Přírodovědci chystají pozorování vesmíru

Z míst, která se do Olomoucké muzejní noci zapojují každoročně, nabídne doprovodný program například Vlastivědné muzeum, Fort XVII. v Křelově nebo přírodovědecká fakulta.

„Návštěvníky čeká laserové bludiště, optické iluze a fascinující svět světla, které dokážou překvapit i zmást. Pokud bude přát počasí, součástí programu bude také pozorování vesmíru z fakultní terasy s využitím dalekohledu,“ sdělila k programu za fakultu Dagmar Hlaváč Týnová.

Mauzoleum je ojedinělý šperk olomouckých parků, říká historik umění

„Otevřen bude opět i Slavnostní sál FZŠ Komenium či Jihoslovanské mauzoleum a Kryt civilní ochrany v Bezručových sadech. Na náplavce bude možné užít si večerní plavby po řece Moravě a například v Baru Zahrada nebo Telegraphu se chystá hudební party,“ uvedla Barbora Malínek Číhalová z oddělení komunikace a marketingu magistrátu. Zpřístupněný bude také bunkr v Přáslavicích nedaleko Olomouce.

Kdo bude chtít vidět město z výšky, má možnost zamířit na terasu Central park Hotelu Flora nebo střechu Hotelového domu. „Za návštěvu určitě také stojí komentované prohlídky Ústředního hřbitova v Neředíně. Probíhat budou ve čtyřech časech a provedou zájemce po stopách významných olomouckých osobností i výtvarně a architektonicky zajímavých hrobů,“ pozval Schubert. Hřbitovy města Olomouce si letos připomínají 125. výročí založení.

Koncerty celý večer v muzejní čtvrti

Pomyslným centrem akce bude náměstí Republiky, kde stojí městská knihovna, muzea i vojenský archiv a někdy bývá označované za muzejní čtvrť. Od 17 do 22 hodin tam bude hrát hudba, návštěvníky potěší světelné instalace i odpočinková zóna s občerstvením. „Na pódiu se vystřídají například Lukáš Mareček, Sugar and Spice Holding Company, Richyrd Lock, The Quest nebo Mike Willis & H Minor,“ vyjmenoval Schubert.

V sále Central Muzea umění Olomouc zase můžou zájemci od 21 hodin zajít na koncert kapely Zrní. Předcházející divadelní představení Pastičky, které kapela doprovodí, je již vyprodané.

V Prostějově se letos o Muzejní noc postarají v pátek 22. května hvězdáři, jelikož místní hvězdárna stojí ve městě už 65 let. Spadá pod Muzeum a galerii v Prostějově. Chystá vystoupení Úžasného divadla fyziky Hluboko pod nulou, stánek fyzikální laboratoře, prezentaci aktivit zdejšího Technologického klubu i pozorování oblohy.

Muzejní noc s jesenickou přírodou bude 5. června ve Vodní tvrzi. Různé druhy dravců představí sokolnická skupina Nyctea, sokolníci slibují i přelety ptáků nad publikem. „Návštěvníci si prohlédnou mikroskopické preparáty, nahlédnou do světa buněk, vyzkouší si tvorbu origami či záložek a objeví rozmanitost jesenické přírody. Odvážnější mohou ochutnat netradiční hmyzí pochoutky,“ zvou jeseničtí muzejníci.

