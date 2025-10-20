Život nemá smysl, skočím pod vlak. Muž hrozí sebevraždou, pak citově vydírá ženy

ilustrační snímek | foto: Reuters

Lenka Muzikantová
  13:53
„Děkuji vám za všechno, můj život už nemá smysl, všechno se mi podělalo. Jdu to ukončit a skočit pod vlak.“ Takový příspěvek se v sobotu večer objevil ve facebookové skupině Milujeme Olomouc, která je veřejná a má přes 86 tisíc členů. Podle informací iDNES.cz to není poprvé, co tam ani ne třicetiletý muž D. R. podobný příspěvek napsal. Před několika měsíci oznámil sebevraždu i v jiné olomoucké skupině.

Členové skupin se následně obrátili na policii a snažili se mladíkovi pomoci. Některé ženy pak shodně popisují stalking, kdy je muž zahlcoval žádostmi o peníze i navázání vztahu a citově je vydíral.

„Jsem přesvědčená, že ten muž je nemocný a měl by se léčit. To, co provádí, je jen léčka, do které chytá své oběti, a opakovaně mu to prochází. Mám strach, aby svou snahu zviditelnit se nepovýšil až na to, že někomu skutečně ublíží,“ obává se Zuzana O. z Olomouce, která případ řešila i s kriminalisty.

Od té chvíle mi neustále vypisoval a požadoval, abych mu našla holku s dětmi, o které by se staral, že ta jeho se před rokem zabila. Byl neodbytný a stále naléhal, ať to udělám.

Hana J.

Život nemá smysl, skočím pod vlak. Muž hrozí sebevraždou, pak citově vydírá ženy

Ve Španělsku se psem odhaloval migranty i drogy. Přístavy byly peklo, líčí policista

Premium

Psí veterán Cody Akpytora má za sebou spolu s policejním psovodem Petrem Houdkem úctyhodnou mezinárodní kariéru osmi zahraničních misí pod hlavičkou evropské agentury Frontex. V náročných podmínkách...

18. října 2025

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

