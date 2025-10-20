Život nemá smysl, skočím pod vlak. Muž hrozí sebevraždou, pak citově vydírá ženy

Členové skupin se následně obrátili na policii a snažili se mladíkovi pomoci. Některé ženy pak shodně popisují stalking, kdy je muž zahlcoval žádostmi o peníze i navázání vztahu a citově je vydíral.
„Jsem přesvědčená, že ten muž je nemocný a měl by se léčit. To, co provádí, je jen léčka, do které chytá své oběti, a opakovaně mu to prochází. Mám strach, aby svou snahu zviditelnit se nepovýšil až na to, že někomu skutečně ublíží,“ obává se Zuzana O. z Olomouce, která případ řešila i s kriminalisty.
Od té chvíle mi neustále vypisoval a požadoval, abych mu našla holku s dětmi, o které by se staral, že ta jeho se před rokem zabila. Byl neodbytný a stále naléhal, ať to udělám.