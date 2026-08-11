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Při bourání mostu našli další starou trhavinu, tentokrát jí bylo násobně víc

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  15:23
Při bourání mostu ve Staré Červené Vodě na Jesenicku narazili dělníci už podruhé na starou trhavinu z války. Zatímco o víkendu našli menší množství kyseliny pikrové, v úterý jí nalezli násobně víc, a to 25 kilogramů. Výbušniny zlikvidovali pyrotechnici řízeným odpalem.

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Dělníci při výkopu nejprve o víkendu našli v konstrukci sypkou nažloutlou látku. Šlo o kyselinu pikrovou, která se v minulosti používala také jako výbušnina.

Pyrotechnici chemikálii zlikvidovali řízeným odpalem. Její množství neupřesnili, z dostupných fotografií lze ale usuzovat, že jí bylo podstatně méně než v úterý, kdy se našlo 25 kilogramů této látky.

Nalezenou látkou byla kyselina pikrová, která se v minulosti používala také jako výbušnina. (10. srpna 2026)
Nalezenou látkou byla kyselina pikrová, která se v minulosti používala také jako výbušnina. (10. srpna 2026)
Pyrotechnici odpálili na Jesenicku další trhavinu. (11. srpna 2026)
Při rekonstrukci mostu našli dělníci výbušninu. (10. srpna 2026)
5 fotografií

„Při pokračování v demolici mostu byla v úterý vykopána další ukrytá výbušnina stejného typu. Nález byl objeven zrcadlově na druhé straně mostu. Tentokrát však bylo množství několikanásobně větší – celkem 25 kg. Trhavina byla opět pyrotechniky odpálena na bezpečném místě,“ uvedli policisté na sociální síti X.

Dělníci našli při bourání mostu starou trhavinu z války, pyrotechnici ji odpálili

Předměty připomínající nálože ohlásili stavbaři v sobotu, na místo vyjeli policisté i hasiči. Most byl dříve používán jako standardní komunikace, po které se jezdilo i chodilo. Několik posledních let už ale svému účelu nesloužil.

„Následným rozborem bylo zjištěno, že předmětná látka je kyselina pikrová. Ta se historicky využívala mimo jiné jako výbušnina s výrazným destrukčním efektem. Je tedy pravděpodobné, že trhavina tam byla nastražena v minulosti během válečných konfliktů na našem území,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Policie okolí mostu ležícího na silnici na Vidnavu zabezpečila proti vstupu nepovolaných osob. „Po dobu zásahu byli na nezbytně nutnou dobu preventivně evakuováni obyvatelé dvou domů, které se nacházely uvnitř ochranného pásma. Pyrotechnici veškerou nalezenou výbušninu zlikvidovali řízeným odpalem,“ dodal policejní mluvčí.

10. srpna 2026

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