Pyrotechnik znovu v akci. U Kojetína vykopali při modernizaci tratě další munici

  10:36
Železniční dopravu na koridoru v Kojetíně na Přerovsku dopoledne na dvě hodiny opět zastavila nalezená munice. Podobnou situaci u kojetínského nádraží řešili policisté v pondělí, tehdy našli stavbaři v zemi před ukončením výluky provozu dělostřelecký granát. Stanice je součástí velké modernizace tratě mezi Přerovem a Brnem, nálezy odkrývají 81 let starou historii, kdy bylo nádraží při přechodu fronty na konci druhé světové války ostřelováno.
ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

První dělostřelecký granát našli v místě stavby dělníci v pondělí odpoledne. Další předmět připomínající munici objevili v úterý ráno před 8:00.

„Šlo o dělostřelecký německý granát, pyrotechnik si jej odvezl k odborné likvidaci. V 10:00 byl obnoven na trati provoz,“ řekla mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová. Granát byl nedaleko výpravní stanice, stejně jako v pondělí, doplnila.

Munice zůstala po mohutném ostřelování

České dráhy musely kvůli zastavení provozu na trati odřeknout některé spoje, na trase mezi Kojetínem a Němčicemi nad Hanou byla vypravena náhradní autobusová doprava, uvedly dráhy na svém webu. Obnovení provozu v 10:00 potvrdila i Správa železnic.

Podle starosty Kojetína Leoše Ptáčka (nez.) bylo nádraží na konci druhé světové války těžce ostřelováno, nálezu munice se proto nediví. „Nádraží společně s cukrovarem bylo tehdy mohutně ostřelováno z Kovalovického kopce, bylo to na konci druhé světové války v souvislosti s osvobozením a přechodem fronty,“ řekl starosta.

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Doplnil, že na munici dělníci narážejí v souvislosti s velkou modernizací traťové infrastruktury, která se dotýká i nádraží či prostoru před nimi.

Stavební firmy od loňska postupně modernizují trať mezi Nezamyslicemi a Kojetínem i navazující úsek z Kojetína do Přerova. Rekonstrukce má skončit v roce 2028 a bude stát celkem 18,2 miliardy korun. Vlaky pak budou moci po trati jezdit po dvou kolejích rychlostí až 200 kilometrů za hodinu, na provoz dohlédne evropský zabezpečovací systém ETCS. Nyní je tam jedna kolej a rychlost je omezena na 100 kilometrů za hodinu.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.