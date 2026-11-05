Mohelnice má pro bruslaře novou halu. Ledové plochy chystá Olomouc i Šternberk

„Problém zejména starších zimních stadionů s tvořením mlhy nad ledovou plochou, hlavně při teplejších dnech začátků a konců zimní sezony, by v naší hale neměl nastat,“ informovala například obsluha haly po spuštění vzduchotechniky.
Na provoz multifunkční arény kalkuluje město s ročními výdaji sedm milionů korun, příjmy má spočítané na 3,7 milionu.
Hala ušetří i díky fotovoltaickým elektrárnám
„Částku mezi třemi a čtyřmi miliony korun, kterou město zaplatí ze svého rozpočtu, plánujeme financovat z nově generovaných úspor. Konkrétně jde například o devět fotovoltaických elektráren, instalaci LED svítidel a dalších úsporných technologií. Díky nim ušetříme za rok víc peněz, než na kolik přijde provozování samotné haly,“ vysvětlil v říjnovém městském zpravodaji dosavadní starosta města Pavel Kuba (nez.).
Fotovoltaické elektrárny mohou ročně vyrobit až 490 MWh elektrické energie, což má městu ušetřit několik milionů korun. Na provoz půjdou také peníze z pronájmu haly sportovcům.
„Mohelnice může v tomto případě těžit ze svého napojení na dálnici a z převisu poptávky po ledové ploše v atraktivních odpoledních časech. Hala se ještě neotevřela a už byla její avizovaná obsazenost na hodnotě 60 procent. Tak moderní sportoviště, jaké bude mít naše město, nikde jinde v okolí není. Díky dálnici bude snadno dostupné třeba i lidem z Olomouce, Zábřehu, Litovle a dalších měst,“ dodal Kuba.
Aréna za zhruba 150 milionů korun postavená z lehkých hliníkových profilů včetně tribuny navržené u trestných lavic poslouží v letní sezoně díky speciálnímu plastovému povrchu například florbalu, hokejbalu nebo inline hokeji.
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Kojetín má zimní arénu za sto milionů, v létě bude patřit tenisu a florbalu
Druhý návštěvnický ročník má před sebou hala v Kojetíně na Přerovsku, která se zájemcům otevřela minulý rok v listopadu. „Vytíženost je naprosto nad očekávání. Domníval jsem se, že první sezona bude náběhová, ale klientelu jsme dokázali stabilizovat hned od prvních týdnů. Běžíme na bázi pronájmu ledové plochy, což se týká amatérských hokejistů. Dalšími klienty jsou kroužky přes Dům dětí a mládeže a pak máme veřejné bruslení. To je zejména přes víkend a pak dvakrát týdně ve všední dny, lidé si v pohodě vyberou,“ pochvaloval si již bývalý starosta Leoš Ptáček (nez.).
Letošní veřejné bruslení začalo poslední říjnový den a potrvá do konce března. I tady v létě prostor patří dalším sportům. „Máme teď kompletně obsazeno. Pokud jsou někde v rozpisu bílá místa, je to na opravu plochy. Samozřejmě v sezoně nejsme vždy plní dopoledne, ale když nejsou školy a školky, které si to objednávají operativně, jezdí k nám trenér a dělá individuální tréninky pro nejtalentovanější hokejisty,“ poznamenal Ptáček.
Stomilionová stavba byla, stejně jako v Mohelnici, dotovaná Olomouckým krajem i Národní sportovní agenturou. Pro město šlo o největší investici v minulém volebním období. Ve městě vidí jen přínosy. „Byl to obrovský počin a velký krok dopředu, nemá to žádná negativa. Předtím neměli lidé ani školy z okolí kam moc jezdit,“ dodal kojetínský starosta.
Kolik stojí veřejné bruslení v Olomouckém kraji
Plocha má rozměry 20 krát 40 a je tedy menší než běžné hřiště. „U nás ale ani není hokejový oddíl, jedeme v hobby režimu a jsme úplně spokojení. Ona to není malá plocha, navíc kluci ‚rybníkáři‘ hrají tři na tři, na pětky se jich stejně neschází dost,“ pousmál se Ptáček.
V Olomouci se musí všichni, kdo nazouvají brusle, vystřídat na starém zimním stadionu v Hynaisově ulici. V některé dny proto ledová plocha ožívá už v 5.45 a končí se až hodinu před půlnocí. Snížit přetlak má malá hala připravovaná v těsné blízkosti.
Město už má za sebou studii a projektovou přípravu. Záměr získal v létě stavební povolení a do minulého pátku se mohly o zakázku hlásit stavební firmy.
„Součástí stavby bude mimo jiné vybudování parkoviště o kapacitě 63 stání a promenády – plochy pro pěší mezi stávajícím zimním stadionem a nově budovanou malou halou,“ stálo ve věstníku veřejných zakázek.
Předpokládaná hodnota byla přibližně 324 milionů korun bez daně, smlouva by měla být uzavřená od příštího května na 720 dní, tedy zhruba na dva roky.
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„Nejnižší nabídka je 266 milionů korun, což je 82 procent předpokládané hodnoty projektu. Teď už jen dokončit hodnocení a podepsat smlouvu, ale to už udělá můj nástupce,“ sdělil investiční náměstek olomoucké primátorky Miloslav Tichý (ANO), který po volbách odchází do opozice. Stavba by podle něj mohla začít na jaře.
Nový zimní stadion chce stavět také Šternberk, kde město loni od spolku HC TJ Šternberk koupilo chátrající sportoviště za 12 milionů korun. Stavba ale byla v takovém stavu, že prvním krokem musí být demolice.
„Připravujeme studii na nový zimní stadion, který by měl stát kousek od toho atletického, tedy o pár set metrů jinde než dosud. Do bourání se pustíme teď začátkem listopadu,“ přiblížil šternberský starosta Stanislav Orság (ODS).
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Náklady se podle radnice v odhadech pohybovaly kolem 150 milionů korun, nicméně čeká se na zpřesnění studií. Už teď ovšem ví, že by ve Šternberku chtěli klasický zimní stadion s tribunami pro zhruba tři stovky lidí. Do představ ještě mohou promluvit nároky již mil. zmiňované Národní sportovní agentury.
Blíží se také začátek sezony bruslení na kluzištích pod širým nebem, připravují se například ve Slatinicích na Olomoucku.
„O provoz se u nás stará sportovní klub. Technologie umožňuje udržet led i v teplejším počasí, ale po třech letech zkušeností lidé z klubu zjistili, že to nedává moc smysl, protože jak bude v březnu sluníčko, všichni vyrazí spíš na kolo. U nás by šlo bruslit i ve dvanácti stupních, případně patnácti v extrémním případě, ale kvalita ledu pak samozřejmě klesá,“ podotkl končící starosta Ondřej Mikmek (KDU-ČSL).
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6. října 2025