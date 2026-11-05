Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mohelnice má pro bruslaře novou halu. Ledové plochy chystá Olomouc i Šternberk

Ondřej Zuntych
  16:00
Mohelnice na Šumpersku má novou multifunkční halu, která bude v zimě sloužit...

Mohelnice na Šumpersku má novou multifunkční halu, která bude v zimě sloužit pro bruslení a lední sporty a v létě díky speciálnímu plastovému povrchu například florbalu, hokejbalu nebo inline hokeji. (říjen 2026) | foto: Multifunkční hala Mohelnice

Moderní zimní arénu otevřeli v Kojetíně na Přerovsku. Aréna je multifunkční, od...
Moderní zimní arénu otevřeli v Kojetíně na Přerovsku. Aréna je multifunkční, od...
Moderní zimní arénu otevřeli v Kojetíně na Přerovsku. Aréna je multifunkční, od...
Moderní zimní arénu otevřeli v Kojetíně na Přerovsku. Aréna je multifunkční, od...
33 fotografií
Milovníci bruslení z Mohelnice a okolí už nemusejí za oblíbenou zábavou dojíždět. V desetitisícovém městě na Šumpersku otevřela nová hala. Zkušební provoz spustili správci arény minulý měsíc, teď už je veřejné bruslení téměř každý den součástí rozpisu ledu.

„Problém zejména starších zimních stadionů s tvořením mlhy nad ledovou plochou, hlavně při teplejších dnech začátků a konců zimní sezony, by v naší hale neměl nastat,“ informovala například obsluha haly po spuštění vzduchotechniky.

Na provoz multifunkční arény kalkuluje město s ročními výdaji sedm milionů korun, příjmy má spočítané na 3,7 milionu.

Hala ušetří i díky fotovoltaickým elektrárnám

„Částku mezi třemi a čtyřmi miliony korun, kterou město zaplatí ze svého rozpočtu, plánujeme financovat z nově generovaných úspor. Konkrétně jde například o devět fotovoltaických elektráren, instalaci LED svítidel a dalších úsporných technologií. Díky nim ušetříme za rok víc peněz, než na kolik přijde provozování samotné haly,“ vysvětlil v říjnovém městském zpravodaji dosavadní starosta města Pavel Kuba (nez.).

Fotovoltaické elektrárny mohou ročně vyrobit až 490 MWh elektrické energie, což má městu ušetřit několik milionů korun. Na provoz půjdou také peníze z pronájmu haly sportovcům.

„Mohelnice může v tomto případě těžit ze svého napojení na dálnici a z převisu poptávky po ledové ploše v atraktivních odpoledních časech. Hala se ještě neotevřela a už byla její avizovaná obsazenost na hodnotě 60 procent. Tak moderní sportoviště, jaké bude mít naše město, nikde jinde v okolí není. Díky dálnici bude snadno dostupné třeba i lidem z Olomouce, Zábřehu, Litovle a dalších měst,“ dodal Kuba.

Aréna za zhruba 150 milionů korun postavená z lehkých hliníkových profilů včetně tribuny navržené u trestných lavic poslouží v letní sezoně díky speciálnímu plastovému povrchu například florbalu, hokejbalu nebo inline hokeji.

Kojetín má zimní arénu za sto milionů, v létě bude patřit tenisu a florbalu

Druhý návštěvnický ročník má před sebou hala v Kojetíně na Přerovsku, která se zájemcům otevřela minulý rok v listopadu. „Vytíženost je naprosto nad očekávání. Domníval jsem se, že první sezona bude náběhová, ale klientelu jsme dokázali stabilizovat hned od prvních týdnů. Běžíme na bázi pronájmu ledové plochy, což se týká amatérských hokejistů. Dalšími klienty jsou kroužky přes Dům dětí a mládeže a pak máme veřejné bruslení. To je zejména přes víkend a pak dvakrát týdně ve všední dny, lidé si v pohodě vyberou,“ pochvaloval si již bývalý starosta Leoš Ptáček (nez.).

Letošní veřejné bruslení začalo poslední říjnový den a potrvá do konce března. I tady v létě prostor patří dalším sportům. „Máme teď kompletně obsazeno. Pokud jsou někde v rozpisu bílá místa, je to na opravu plochy. Samozřejmě v sezoně nejsme vždy plní dopoledne, ale když nejsou školy a školky, které si to objednávají operativně, jezdí k nám trenér a dělá individuální tréninky pro nejtalentovanější hokejisty,“ poznamenal Ptáček.

Stomilionová stavba byla, stejně jako v Mohelnici, dotovaná Olomouckým krajem i Národní sportovní agenturou. Pro město šlo o největší investici v minulém volebním období. Ve městě vidí jen přínosy. „Byl to obrovský počin a velký krok dopředu, nemá to žádná negativa. Předtím neměli lidé ani školy z okolí kam moc jezdit,“ dodal kojetínský starosta.

Kolik stojí veřejné bruslení v Olomouckém kraji

  • Kojetín: 90 Kč/hodina
  • Mohelnice: 60 Kč/1,5 hodiny
  • Olomouc: 50 Kč/hodina
  • Přerov: 60 Kč/hodina
  • Šumperk: 80 Kč/1,5 hodiny
  • Uničov: 100 Kč/2 hodiny

Plocha má rozměry 20 krát 40 a je tedy menší než běžné hřiště. „U nás ale ani není hokejový oddíl, jedeme v hobby režimu a jsme úplně spokojení. Ona to není malá plocha, navíc kluci ‚rybníkáři‘ hrají tři na tři, na pětky se jich stejně neschází dost,“ pousmál se Ptáček.

V Olomouci se musí všichni, kdo nazouvají brusle, vystřídat na starém zimním stadionu v Hynaisově ulici. V některé dny proto ledová plocha ožívá už v 5.45 a končí se až hodinu před půlnocí. Snížit přetlak má malá hala připravovaná v těsné blízkosti.

Město už má za sebou studii a projektovou přípravu. Záměr získal v létě stavební povolení a do minulého pátku se mohly o zakázku hlásit stavební firmy.

„Součástí stavby bude mimo jiné vybudování parkoviště o kapacitě 63 stání a promenády – plochy pro pěší mezi stávajícím zimním stadionem a nově budovanou malou halou,“ stálo ve věstníku veřejných zakázek.

Předpokládaná hodnota byla přibližně 324 milionů korun bez daně, smlouva by měla být uzavřená od příštího května na 720 dní, tedy zhruba na dva roky.

Ze stavby nové arény v Olomouci znovu sešlo, investor má s lokalitou jiné plány

„Nejnižší nabídka je 266 milionů korun, což je 82 procent předpokládané hodnoty projektu. Teď už jen dokončit hodnocení a podepsat smlouvu, ale to už udělá můj nástupce,“ sdělil investiční náměstek olomoucké primátorky Miloslav Tichý (ANO), který po volbách odchází do opozice. Stavba by podle něj mohla začít na jaře.

Nový zimní stadion chce stavět také Šternberk, kde město loni od spolku HC TJ Šternberk koupilo chátrající sportoviště za 12 milionů korun. Stavba ale byla v takovém stavu, že prvním krokem musí být demolice.

„Připravujeme studii na nový zimní stadion, který by měl stát kousek od toho atletického, tedy o pár set metrů jinde než dosud. Do bourání se pustíme teď začátkem listopadu,“ přiblížil šternberský starosta Stanislav Orság (ODS).

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Náklady se podle radnice v odhadech pohybovaly kolem 150 milionů korun, nicméně čeká se na zpřesnění studií. Už teď ovšem ví, že by ve Šternberku chtěli klasický zimní stadion s tribunami pro zhruba tři stovky lidí. Do představ ještě mohou promluvit nároky již mil. zmiňované Národní sportovní agentury.

Blíží se také začátek sezony bruslení na kluzištích pod širým nebem, připravují se například ve Slatinicích na Olomoucku.

„O provoz se u nás stará sportovní klub. Technologie umožňuje udržet led i v teplejším počasí, ale po třech letech zkušeností lidé z klubu zjistili, že to nedává moc smysl, protože jak bude v březnu sluníčko, všichni vyrazí spíš na kolo. U nás by šlo bruslit i ve dvanácti stupních, případně patnácti v extrémním případě, ale kvalita ledu pak samozřejmě klesá,“ podotkl končící starosta Ondřej Mikmek (KDU-ČSL).

6. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

Dikobraz v Olešnici. (31. října 2026)

Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Olomoucku překvapil ženu, která se v sobotu večer vracela z divadelního představení bouzovských ochotníků domů.

Milion lego kostek, rok práce. Kvůli stavbě z Pána prstenů si pronajal školní třídu

Minas Tirith, pevnost z Pána prstenů, postavená z lega. Je k vidění v Olomouci....

Olomoucké výstaviště láká o víkendu na výstavu Svět kostek. K vidění bude i více než třímetrový model z Pána prstenů. Stavba pevnosti Minas Tirith zabrala slovenskému nadšenci Petru Tužinskému...

Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale

Detail na místo požáru. (3. listopadu 2026)

V Nasobůrkách, městské části Litovle na Olomoucku, v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona. Podle informací hasičů šlo o požár dřevěných palet a plastových přepravek. Při incidentu nebyl...

OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy

Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek....

Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze...

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

Mohelnice má pro bruslaře novou halu. Ledové plochy chystá Olomouc i Šternberk

Mohelnice na Šumpersku má novou multifunkční halu, která bude v zimě sloužit...

Milovníci bruslení z Mohelnice a okolí už nemusejí za oblíbenou zábavou dojíždět. V desetitisícovém městě na Šumpersku otevřela nová hala. Zkušební provoz spustili správci arény minulý měsíc, teď už...

5. listopadu 2026

Rána pěstí, kopy do hlavy. Mladík kvůli cigaretě zmlátil kolemjdoucího

ilustrační snímek

Za brutální napadení v Šumperku stíhají policisté dvacetiletého muže, případ vyhodnotili jako pokus o vraždu. Útok se stal v úterý v noci. Motivem byla zřejmě naprostá malichernost, kdy starší muž...

5. listopadu 2026  13:12

Vražda taxikářky v Šumperku míří k soudu. Žalobce navrhuje výjimečný trest a detenci

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Výjimečný trest a zabezpečovací detenci navrhuje státní zástupce pro muže obžalovaného z vraždy taxikářky v Šumperku a za pokus o vraždu dalších dvou lidí. Muž je zároveň obžalován i z dalších dvou...

5. listopadu 2026  11:56

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

5. listopadu 2026  4:54

Opilý traktorista nezvládl v zatáčce řízení a převrátil stroj na střechu

Řidič traktoru na Přerovsku nezvládl řízení a výsledkem bylo převrácení...

Velké problémy si způsobil mladý řidič traktoru, který se zemědělským strojem v úterý havaroval na Přerovsku. Následně se totiž ukázalo, že za volant sedl opilý.

4. listopadu 2026  15:11

V Litovli opět hořelo. Po požáru firemní haly dosahují škody 40 milionů

Požár poničil v litovelské místní části Unčovice výrobní a skladovací halu,...

Devět jednotek hasičů vyjíždělo v noci k velkému požáru skladovací a firemní haly v Unčovicích, místní části Litovle na Olomoucku. Plameny podle prvotních odhadů napáchaly škody v hodnotě kolem 40...

4. listopadu 2026  10:04,  aktualizováno  14:14

Dny vojenské historie otevřou nepřístupné památky. Chystají se prohlídky i workshop

Velín v bunkru v Přáslavicích na Olomoucku

Běžně nedostupní vojenské památky, bunkry či pevnosti se již v pátek opět otevřou veřejnosti. Do Olomouce se totiž vrací oblíbené Dny vojenské historie, které letos potrvají od pátku 6. listopadu až...

4. listopadu 2026  12:48

V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili

V šumperském bytě explodovala plynová lahev a místo poté zachvátil požár. (3....

Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili, když utrpěli popáleniny. Podle...

3. listopadu 2026  18:03,  aktualizováno  4. 11. 11:22

Nové pacienty přijímají za půl roku, někteří vůbec. Dětští psychiatři nestíhají

ilustrační snímek

Volný termín na vyšetření za půl roku, zápis na čekací listinu s nejasným výsledkem nebo rovnou odmítnutí. Takový verdikt si často vyslechnou rodiče, kteří shánějí v Olomouckém kraji dětského...

4. listopadu 2026  4:53

Rarita z ptačí říše. Na Záhlinických rybnících lze vidět hned tři druhy labutí

Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy...

Na Záhlinických rybnících na Kroměřížsku lze v těchto dnech vidět tři druhy labutí, a to labuť velkou, zpěvnou i černou. Podle ornitologů jde o raritu. Rybníky u Záhlinic, místní části Hulína, jsou...

3. listopadu 2026  13:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nový průmyslový park za miliardu. Přerov vyhlíží obří investici skupiny Accolade

Vizualizace nového průmyslového parku skupiny Accolade v Přerově.

Obří zóna pro byznys se v Přerově ještě rozroste. Po výrobních a skladovacích halách za tři miliardy korun, jež na ploše 110 tisíc metrů čtverečních chystá na okraji města mezi areálem bývalých...

3. listopadu 2026  13:48

Zloději ukradli materiál i elektroniku. Aby zahladili stopy, zapálili odcizená auta

Policie viní dva muže z toho, že ukradli auta, která pak zapálili, aby...

Za rozsáhlou krádež z letošního dubna v objektu prostějovské firmy stíhají policisté dvojici mužů. Ti se do areálu vloupali a ukradli odsud nářadí, stavební materiál či notebook, to vše v hodnotě...

3. listopadu 2026  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×