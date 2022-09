Nová aréna pro olomoucké hokejisty zůstává ve hře, rozhodne se na jaře

První nabídku od Morávkovy společnosti Redstone Real Estate dostalo vedení města před časem, minulý týden se s ní seznámili i zastupitelé.

Aréna by stála v areálu bývalých vojenských opraven vymezeném ulicí Velkomoravská, řekou Moravou, železniční tratí na Prostějov a obchodní zónou s hobbymarketem. Předpokládaná kapacita haly je sedm a půl tisíce sedících diváků, hostit by mohla kromě sportovních utkání i velké kulturní akce.

„Děláme to proto, jelikož si myslíme, že Olomouc takový stánek potřebuje, že si ho zaslouží, a protože víme, že město není v situaci, kdy si to může dovolit. V kombinaci s ostatními záměry jsme přesvědčeni, že to zvládneme,“ vysvětlil Morávek.

Pětipodlažní aréna, jejíž cena je nyní odhadována na zhruba 1,8 miliardy korun, si podle něj na sebe kvůli velké finanční náročnosti není schopná vydělat, a potřebuje tedy podporu z veřejných zdrojů.

Proto investor požaduje od radnice příspěvek 36,9 milionu ročně plus navyšování o inflaci. Firma slibuje připravit projekt, získat povolení, arénu postavit a poté ji provozovat.

Scénář byl u Namira terčem kritiky

Investor upozornil, že odhadované náklady vycházejí z dnešních cen, jež se však mohou změnit. Rád by proto znal postoj města co nejdříve.

„Nikdo z nás v této složité době nemůže predikovat, kam se poženou ceny energií či stavebních materiálů. Proto se bavíme o prověření a možnostech,“ řekl zastupitelům Morávek.

„Pak si řekněme ano, nebo ne. My říkáme, že po vás chceme peníze, až to postavíme, ne předtím. Nechceme nic dopředu, žádné zálohy. Chceme udělat spolupráci na třicet let, nabízíme tedy dlouhodobou udržitelnost,“ shrnul.

Výhodou takové spolupráce může být, že podobné částky by radnice stejně dávala na svůj zimní stadion v Hynaisově ulici v centru a případné splácení stavby malé haly vedle ní, která bude nejspíš pro udržení hokeje zásadní.

Proti naopak mluví fakt, že město celkově zaplatí více než miliardu, za kterou nezíská žádný vlastní majetek. Což je situace, k níž paradoxně už jednou dochází právě v Hynaisově ulici.

Úředníci magistrátu tam sídlí v budově Namiro, kde si město pronajalo na minimálně deset let prostory namísto stavby vlastní nové budovy.

Za uplynulých devět let tak majiteli zaplatilo téměř dvě stě milionů a nyní ho čeká rozhodnutí, zda nájem prodlouží, část budovy odkoupí, nebo bude hledat prostory jinde. Celá akce je dlouhodobě kritizována opozicí.

I „levná“ varianta by stála přes půl miliardy

Radnice v končícím volebním období plánovala nahradit starý zimní stadion s opláštěním z 80. let víceúčelovou halou za přibližně jeden a půl miliardy korun, což byl jeden z hlavních volebních slibů vládnoucího hnutí ANO.

Předpokládaných 800 milionů, které na projekt podle proklamací hnutí slíbil jeho předseda a tehdejší premiér Andrej Babiš, ale z Národní sportovní agentury nepřišlo.

Získat bylo nakonec možné jen 300 milionů, což by nestačilo. Proto v posledních letech město provádí jen akutní opravy, aby extraligový hokej splnil podmínky soutěže. Šlo třeba o opravu střechy, výměnu osvětlení či mantinelů.

I kdyby se město pustilo do rekonstrukce v menším rozsahu, na niž má stavební povolení, pořád by podle odhadů magistrátu náklady dosáhly zhruba 600 milionů korun.

„Než bychom mohli do zimáku kopnout, musí se kromě nedostupnosti dotací, vysokých nákladů na dopracování projektové dokumentace a technologických záležitostí vyřešit i otázka druhé ledové plochy,“ zmínil primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Podle něj je rezervní plocha, kde by hokejisté mohli zatím hrát, nutností. Zatím v Olomouci chybí.

„Jedním z klíčových partnerů je hokejový klub. Pro HC Olomouc je stav infrastruktury, jež musí splňovat licenční podmínky soutěže, životně důležitá,“ doplnil Žbánek.

Bez dotací nebude mít město ani malou halu

Zástupci klubu na zastupitelstvu nebyli, prvních jednání už se nicméně zúčastnili.

„Nemáme teď bližší informace, proto má v příštích dnech proběhnout několik schůzek s developerem, městem a klubem. Jelikož v Olomouci není jiná ledová plocha, je pro nás řešení této otázky vzhledem ke stavu zimního stadionu akutní,“ potvrdil marketingový manažer Kohoutů Simon Vejtasa.

Na malou halu, kam by se mohli hokejisté a bruslaři dočasně uchýlit, má město připravenou veřejnou zakázku za přibližně čtvrt miliardy korun. V současné době však není vyhlášen žádný dotační titul, v rámci kterého by mohlo město podat žádost o dotaci.

Zastupitelé nakonec minulý týden rozhodli, že magistrát do příštího jara zpracuje podrobnější posouzení nabídky společnosti Redstone, například posoudí alternativy, soulad s územním plánem nebo využitelnost haly organizacemi města. Konečné rozhodnutí tak bude už na novém zastupitelstvu, jež vzejde z letošních komunálních voleb.

Někteří členové opozičních stran ProOlomouc a Pirátů se STAN prověření nabídky nepodpořili.

„Odmítli jsme, aby zastupitelstvo těsně před volbami ukládalo takový úkol. Náš zastupitelský klub nepodporuje výstavbu multifunkční haly kvůli současné složité ekonomické situaci města,“ shrnul Tomáš Pejpek z ProOlomouc.