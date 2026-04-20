Ačkoli většinou v krajském zastupitelstvu nebývají k jednotlivých bodům rozsáhlé debaty, schválení memoranda o spolupráci mezi krajem a společností Nová Velkomoravská předcházela zhruba hodinová rozprava.
Společnost developera Richarda Morávka chce v rozlehlém areálu u řeky Moravy na jihu krajského města postavit novou čtvrť, jejíž součástí může být aréna vhodná pro hokejová utkání i jiné sporty, kulturu, společenské akce či kongresy. Vedle má vzniknout také malá sportovní hala využitelná i pro tréninky, ta však nebude součástí velkého projektu a majitel ji bude provozovat čistě komerčně.
Bod na jednání předložil hejtmanův náměstek pro strategický rozvoj Pavel Jelínek (SPD). Upozornil, že dokument dává najevo zájem kraje a počítá s příspěvkem, hejtmanství ale ještě k ničemu nezavazuje. Podíl má mít formu investiční dotace.
28. listopadu 2020
„Memorandum nemá povahu závazku k poskytnutí veřejné podpory a přijetím navrženého usnesení nedochází k jejímu poskytnutí, ale k vytvoření procesního rámce pro další odborné posouzení projektu a zahájení notifikačního řízení,“ řekl.
Veřejnou podporu musí nejprve schválit Evropská komise. O stejný souhlas bude příští pondělí žádat i zastupitelstvo Olomouce, výsledek má být známý přibližně za rok. Město má stejnou dobu jako kraj přispívat 35 miliony ročně, i v tomto případě počítá příspěvek s navýšením o inflaci.
„Že kraj k procesu přistoupil, nám pomůže notifikaci získat a proces rozběhnout, není to ale ještě konečné. Všichni víte, v jakém stavu olomoucký zimní stadion je, dnes není možná rekonstrukce po částech, museli bychom ho opravit úplně znovu, byla by to obrovská investice, kterou si nemůže město dovolit,“ uvedla krajská zastupitelka a olomoucká primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
V hale má být ročně 42 sportovních akcí, z toho 30 hokejových utkání. Plán počítá také s 24 kulturními a 12 společenskými akcemi. „Objekt bude využíván multifunkčně a opravdu nám chybí. Je trochu ostuda, že krajské město nemá důstojný stánek,“ dodala Ferancová.
Podobně se vyjádřil i hejtman Ladislav Okleštěk (ANO), který připomenul, že když v minulosti hostil Prostějov tenisový turnaj Fed Cup, museli pořadatelé kvůli menší hale žádat o výjimku.
Myšlenka moderní víceúčelové arény má mezi krajskými zastupiteli podporu, strany zdůrazňovaly její nadregionální přínos i posílení prestiže a cestovního ruchu. Hodně se však mluvilo o nejisté inflaci v budoucnu.
„S plánem připojení se k městu veskrze souhlasím, pro Olomouc je to velké sousto, ostatně poměr financování bych si dovedl představit i opačný. Podle mne by ale indexace o inflaci měla být zastropovaná,“ prohlásil opoziční zastupitel Matouš Pelikán (KDU-ČSL)
Následně tedy předložil vlastní usnesení, že kraj by inflaci zohledňovat nejvýše do dvou procent ročně, nezískal ale podporu. Podle Oklešťka se konkrétnímu nastavení budou věnovat další jednání s investorem, jejichž vyústěním bude dotační smlouva. Tu opět bude schvalovat zastupitelstvo.
Diskuze se vedla také o otázce zapojení jiných velkých měst v regionu nebo majetkovém podílu kraje, s nímž se teď nepočítá. „Přerov i Prostějov mají své stadiony ve vlastní režii a je to na nich. Nám ale přišlo smysluplné se projektu účastnit i kvůli pro podpoře cestovního ruchu. Nejen že sem přijedou lidé z okolních sto kilometrů, ale budou zde i utrácet. Celé území si zaslouží projekty nadregionálního významu,“ řekl hejtman.
„Nechci, aby kraj mluvil do programu zařízení, ať si to shání investor a zajistí si, že bude mít z čeho splácet úvěr, takové břemeno nechceme brát na sebe. Pokud jde o zapojení municipalit, nejsem přesvědčen, že by to dělalo dobrotu,“ dodal Okleštěk k otázce možného spolupodílnictví.
Za jednu miliardu investora dvě miliardy veřejné
Jediný, kdo nakonec hlasovat proti přijetí memoranda, byl Ondřej Vlček (KDU-ČSL). Podle něj jde o příklad privatizace zisků a socializace ztrát.
„Investor na začátku vkládá do výstavby vlastní miliardu, za níž požaduje téměř dvě a půl miliardy investiční dotace rozložené do 30 let. Po celou dobu přitom zůstává jediným vlastníkem vybudované arény, která by po pětadvacátém roce provozu mohla dále generovat zisky, byť velmi pravděpodobně po nutné reinvestici. Olomoucký kraj a Olomouc nebudou vlastnit nic. K tomu s nulovým podílem na dalším zisku,“ kritizoval Vlček.
Zmínil i nedávno otevřenou multifunkční Horáckou arénu v Jihlavě za dvě miliardy korun. „Na výstavbu městu přispěl kraj Vysočina částkou 500 milionů a Národní sportovní agentura 300 miliony. Kč. Neměli bychom tedy společně zvážit obdobný postup?“ navrhl.
Hejtman mu odpověděl, že jihlavská hala má dvoutřetinovou kapacitu a slouží menšímu městu i území. Memorandum nakonec pomohla koalici schválit i část opozičních zastupitelů ze všech uskupení.
V Olomouci se tak jednoznačná podpora čekat nedá, neboť představitelé radnice nemají jednotný názor. V zastupitelstvu dominantnímu ANO ale mohou stačit například i hlasy opoziční ODS a SPD, kteří už spolupráci s developerem s minulosti podpořili.
