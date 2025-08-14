Lidé hlásili na tísňovou linku zápach v domě, v bytě policie našla mrtvého psa

Mrtvolu křížence velkého psa objevili policisté v Hranicích na Přerovsku. O jeho úmrtí se dozvěděli díky tísňové lince, kam někdo zavolal kvůli velkému zápachu v domě. Kde byli majitelé psa a zda zvíře týrali, policisté teprve zjišťují. Čekají navíc na příčinu smrti zvířete, kterou určí nařízená pitva.
Policisté se případem začali zabývat v úterý 5. srpna. „Odpoledne jsme na lince 158 přijali oznámení o zápachu z jednoho bytu v panelovém domě v Hranicích. Policisté po vstupu do bytu našli mrtvého psa,“ potvrdil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté podle mluvčího případ nadále vyšetřují, takže nechtěli upřesnit, jakým způsobem se do bytu dostali ani zda tam byli majitelé psa.

Pytel v rybníku skrýval mrtvého vlčáka. Psa někdo týral, policie hledá majitele

„Podle ohledání místa měl pes umožněný volný pohyb po bytě. Případu se ujali přerovští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat,“ uvedl mluvčí.

Policie zjišťuje i to, jak dlouho bylo zvíře v bytě mrtvé a zda ho jeho majitelé netýrali. „V současné době věc prověřujeme a mimo jiné čekáme na závěry pitvy,“ zdůraznil Hejtman.

