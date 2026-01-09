VIDEO: Hazard se životem. Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek dupáním

  13:43
Mrazivé počasí posledních dní pokrylo většinu vodních ploch ledem, což láká ke klouzání a bruslení. Někteří lidé při tom ovšem zbytečně riskují, jak dokazuje situace z Olomouce. Strážníci tam vyháněli dva mladíky, kteří hazardovali na zamrzlé hladině nad tekoucí vodou tvořenou soutokem dvou řek.

„Na městském kamerovém dohlížecím systému byli ve čtvrtek odpoledne spatřeni dva mladíci pohybující se na soutoku Bystřice a Moravy, kde hrozilo prolomení ledu. Po příjezdu na místo hlídka dotyčné instruovala, aby plochu okamžitě opustili, což dvojice obratem udělala,“ uvedl mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

„Hlídka následně dvojici poučila, že k pohybu na ledu musí využít kluziště nebo stojaté vodní plochy v podobě rybníků, kde je opravdu dostatečná tloušťka ledu,“ dodal.

Jak ukazují zveřejněné záběry, jeden z mladíků se po ledě nejen procházel, ale rozhodl se zkoušet jeho pevnost nejriskantnější možnou metodou – dupáním. A to i přímo v místě, kde se voda z obou řek mísí, takže vlastnosti ledu je tam velmi těžké odhadnout.

Mluvčí strážníků připomněl obecné doporučení, že pro bezpečný pohyb na zamrzlé stojaté vodní ploše je nutná tloušťka ledu v rozmezí aspoň 10 až 15 centimetrů. V místech, kde se pohybuje více lidí, je to pak nejméně 20 centimetrů.

„Na zamrzlou hladinu tekoucích vodních toků v Olomouci, konkrétně na řekách Morava, Bystřice nebo na Mlýnském potoku, absolutně nedoporučujeme vstup. Apelujeme zejména na rodiče, aby děti nenechávali bez dozoru a k bruslení a dalším aktivitám byly využívány jen stojaté vody s dostatečnou tloušťkou ledu,“ varoval Čunderle.

„I na zamrzlé vodní ploše se ovšem mohou objevit nedostatečně zamrzlá místa nebo může dojít k nebezpečným situacím tam, kde jsou přítoky a odtoky vody nebo kde se nachází tekoucí spodní voda. Proto všem doporučujeme zvýšenou obezřetnost při pohybu i na těchto plochách,“ dodal.

