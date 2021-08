Lesníci i zemědělci si stěžují na motorkáře, kteří ničí pole a plaší zvěř

Nedaleko Větrné poblíž Zlatých Hor na Jesenicku přistihl lesník v přírodě tři motorkáře a začal je fotit, aby je mohl nahlásit policii. Jeden z jezdců ho napadl tak, že skončil v nemocnici s poraněním hlavy, oka, žeber a zad.

Případ z poloviny srpna je jedním z mnoha konfliktů s motorkáři, kteří v kraji jezdí tam, kam se nesmí. „Ničí kořeny, porosty a plaší zvěř. Nehledě na to, že můžou někomu ublížit,“ shrnula mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Dagmar Málková s tím, že napadený lesník byl zaměstnancem právě této společnosti. Po násilníkovi pátrají policisté.

Podle lesníků a ochranářů si se zákazem vjezdu do chráněných oblastí v kraji mnoho lidí nedělá hlavu. Kvůli pandemii koronaviru jich vyráží do přírody navíc mnohem víc než dříve, včetně právě jezdců na terénních motorkách či čtyřkolkách.

„V době, kdy byly uzavřené okresy, se zdálo, že je návštěvnost menší, i motorkářů bylo méně. Ale jakmile se otevřelo, tak tam byli znova. Lidé se naučili chodit do lesa, návštěvnost je větší než v předchozích letech,“ upozornila Málková.

Drandí po lesních cestách

Petr Šaj z Chráněné krajinné oblasti Jeseníky navíc tvrdí, že právě počet případů, kdy motorkář nebo i řidič čtyřkolky vjede na lesní cestu, se s narůstajícím počtem lidí, kteří vyráží do přírody, také zvyšuje.

„Pokud tento problém srovnám s předchozím rokem, mluví se o něm víc a bohužel se s ním setkáváme častěji,“ konstatoval Šaj.

V Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví už řešili letos dva případy nepovoleného vjezdu. „Osobně bych neřekl, že je to u nás šílený problém, ale stává se. V tomto roce jsem už řešil dva případy, ale provinilce se nepodařilo identifikovat,“ prohlásil za CHKO Litovelské Pomoraví Václav Polášek.

Upozornil na to, že rozpoznat viníka je dost obtížné. „S motorkáři je to vždy těžké, nejen v lese, ale i na silnici. Mnohdy nemají poznávací značku a jsou celí zahalení,“ vysvětlila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Když návštěvníci uvidí při procházce lesem někoho na motokrosovém stroji, čtyřkolce nebo jiném motorovém vozidle, mají podle ní okamžitě zavolat policisty, případně správu lesa.

Pomůžou také tím, že pachatele vyfotí nebo natočí. Zastavit je však nemohou ani strážci lesa nebo dobrovolníci. „Děláme společně s policisty preventivní akce, kdy se hlídkuje v lese,“ uvedla Málková.

Líní řidiči aut a rajtování po poli

Problémy nedělají jen motokrosoví jezdci či čtyřkolky, ale také auta. „Troufám si říct, že nelegální vjezdy aut jsou mnohem častější než motorek. Navíc obzvlášť teď, v borůvkové sezoně,“ podotkl Šaj.

Loni v záři při nárazové kontrole přistihli policisté společně s lesníky dvanáct řidičů aut, kteří buď zaparkovali za značkou, nebo se zkrátka projížděli po lesní cestě. Motorkáře v září minulého roku dopadli jen jednoho.

Lesní porost a cesty nejsou nicméně jedinými místy, ze kterých si motorkáři vytváří nelegální závodní dráhu. Často projíždějí už osetými poli.

„Zejména touto dobou se nám to stává častěji. Vidí pole, tak jdou rajtovat, ale my už tam máme něco zaseté, například vojtěšku nebo řepku,“ postěžoval si Jaroslav Navrátil ze Zemědělského družstva Senice na Hané.

Adrenalinovou jízdou výtržníci poté způsobí zemědělcům velké škody. Na rozdíl od jízdy v lese ale není takové jednání žádný prohřešek.

„Za jízdu v lese dostanou pokutu, ale to, že nám zničí pole, jim v pohodě projde,“ upozornil Navrátil s tím, že s tímto problémem mohou farmáři jen těžko něco dělat.

Důležitá je podle ochranářů a zemědělců osvěta. Aby lidé věděli, že jízdou po lese nebo po poli mohou uškodit sobě, okolí a v neposlední řadě i krajině.

Na druhou stranu se motorkáři brání, že jim zejména na Jesenicku chybí zázemí pro trénování. „Už jsme měli zprovozněnou tréninkovou trať, ale někdo si stěžoval na hluk, tak jsme ji museli zavřít,“ připomněl třeba Bohuslav Doskočil, který měl motokrosový klub a sám je velkým nadšencem do tohoto sportu.

Podle Doskočila přibývá lidí, kteří si motorky a čtyřkolky kupují, ale nemají s nimi zkrátka kam vyrazit. „Vzít motorku a jet se projet do lesa je bohužel jednodušší než ji naložit do auta a jet trénovat například od sousedního Polska,“ připomněl.

Napadení lesníka u Větrné ovšem jednoznačně odsoudil. „Dělal jen svoji práci. To, co se stalo, se mi v žádném případě nelíbí a dít by se to nemělo,“ komentoval Doskočil.