Tvrdí chlapi s velkým srdcem. Motorkáři přivezli do Rudy po povodni rychlou pomoc

Mělo to být vysněné bydlení, ve kterém by Martina V. oslavila Vánoce a začala nový život. I když to byl jen mobilhaus, byl její a nechala na něm spoustu práce, peněz, času.

Povodeň, která se v polovině září přivalila na sever kraje a zaplavila i Rudu nad Moravou na Šumpersku, zničila vše, co jí stálo v cestě. Zanechala po sobě bahno, spoušť, zničené domy. Martině, stejně jako dalším vytopeným rodinám, které přišly o všechno, zůstaly jen oči pro pláč.

V tu chvíli nastoupili tamní motorkáři. „Ti lidé potřebovali pomoc a potřebovali ji hned. Když jsem náš klub před deseti lety zakládal, věděl jsem, že chceme pomáhat potřebným, jak jen to bude v našich silách. Jsme dobrá parta a komunita, máme spoustu známých. Toho jsem chtěl využít,“ svěřuje se Pavel Mori Morong, obyvatel Rudy a zakladatel klubu Moravia trike.

„Byla to dobrá příležitost ukázat, že motorkáři nejsou jen chlapi, kteří jezdí rychle a dělají rámus, ale že mají i dobré srdce a umí přiložit ruce k dílu,“ dodává.

Na noc, kdy rozbouřená řeka Morava vtrhla do Rudy, si vzpomíná přesně. „Rozezněly se sirény a byla vyhlášena evakuace. Byl to zvláštní pocit, protože jsem do poslední chvíle nevěřil, že se to stane. Ani v roce 1997 jsme tu tolik vody neměli,“ vypráví Morong.

Jako by někdo zvedl stavidla

A to měla hlavní pohroma teprve přijít. Vlna, která obci a tamním obyvatelům zasadila největší ránu, se přivalila až druhý den kolem poledne. „Bylo to, jako by někdo zvedl stavidla a pustil obrovskou masu vody. Hladina se během chvíle zvedla o půldruhého metru, úplně všechno tady plavalo,“ popisuje.

Přišla jeho chvíle. „To byl pro mě impulz sešikovat chlapy a začít makat. Taky jsem založil sbírku a začal vybírat peníze na nejpostiženější rodiny, na ty, kteří přišli o všechno, mají třeba malé děti nebo se starají o nemocné příbuzné a najednou během okamžiku nemají vůbec nic,“ přibližuje Morong.

Nejhůře dopadli lidé ve Sportovní ulici, na 9. května a v ulicích Krátká či Dlouhá. Zmíněná Martina, Urbanovi, Jaklovi, Hrubí, Dvořákovi a Janíčkovi, jedni z nejstarších starousedlíků, kteří v Rudě žijí přes devadesát let, ti všichni se dočkali od motorkářů a jejich přátel pomoci. Nejen fyzické, ale i finanční.

„Jak peníze přicházely, předával jsem je za motorkářskou komunitu a naše přátele lidem do rukou. Mohli si nakoupit, co zrovna potřebovali. Ty peníze byly od jiných lidí a byly pro ně,“ zdůrazňuje Morong. Na videích z předávání finančních částek je tak vidět vděk lidí i slzy.

„Chtěli bychom moc poděkovat za ochotu a pomoc během povodně i po ní. Usnadnilo nám to těžké chvíle, kdy jsme se museli vypořádat s tím, co se stalo. Jsme vděční za takové přátele s velkým srdcem, jako jste vy,“ děkovali František a Milena Urbanovi.

„Všem děkuji,“ zmohla se jen na dvě slova Martina, než propukla v pláč.

Příspěvek přišel i z Ameriky

Příběhy lidí zveřejněné na facebookových stránkách klubu překonaly hranice regionu, a dokonce i republiky, vyvolaly vlnu solidarity. Kdo měl, poslal třeba jen 300 korun, přišlo ale třeba i 30 tisíc.

„Peníze dorazily až z Ameriky, na vyplavené lidi z Rudy se vybíralo i na libereckém motosrazu, pomohl klub Moravia Moto a spousta známých, přispěli i dobrovolní hasiči z Nové Hradečné na Šumpersku,“ vyzdvihuje Morong.

Liberecká parta motorkářů a zedníků přijela do Rudy nad Moravou i osobně pomoct s omítkami. „Je to srdcervoucí vidět to naživo,“ svěřil se tehdy František Ryšánek.

„Ti chlapi si neskutečně mákli. V pondělí ráno dorazili, v pátek měli vše hotové. Za práci nechtěli vůbec nic, materiál se nakoupil za peníze od lidí,“ pochvaluje si Morong.

Na účtu pro nejpostiženější rodiny se od založení sbírky do současnosti vybralo skoro 155 tisíc. Motorkáři je rozdělili do vytipovaných domácností rovným dílem.

„Těch 25 tisíc pro každého vystačí tak možná na ty hrubé omítky, na úplný základ. Ale každá koruna je dobrá. Chtěl bych všem, kteří se zapojili, poděkovat,“ bilancuje Morong.

Pomoc byla dobře zacílená

Na konto přispěl i David Střelec Bawor. „Dostaly se ke mně smutné příběhy a rozhodl jsem se poslat peníze. Pokud se někdo bude chtít přidat, tak si myslím, že se jedná o adresný případ pomoci, který dává smysl,“ napsal v komentáři.

„Každá pomoc je dobrá. Pomohla nám charita, stát a pomáhají motorkáři. I když je to pomoc jen jednotlivcům, jsem rád za dobré lidi, kteří se snaží něco dělat,“ hodnotí starosta Bronislav Drozd (nez.).

Ani teď, více než měsíc po povodních, motorkáři nezahálejí. Protože se projekt na nový mobilní dům pro Martinu ukázal jako příliš drahý a takové peníze by se určitě nevybraly, motorkáři se pokusí opravit ho vlastními silami.

„Bude to chtít celé rozebrat a utopené věci z dřevotřísky vyrobit nové. Pokusíme se dát vše dohromady, aby tu Martina zase mohla bydlet,“ plánuje Morong s tím, že se i tentokrát bude hodit každá koruna. „Lidí, co by ještě potřebovali pomoct, je v Rudě spousta, “ připomíná.