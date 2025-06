Autor: iDNES.cz , ČTK

22:08

Na silnici I/44 přes Červenohorské sedlo ve čtvrtek vpodvečer zahynul jedenačtyřicetiletý motorkář, který nezvládl řízení a s motorkou narazil do svodidel. Silnice byla uzavřena, policisté dopravu odklonili na objízdnou trasu. Důležitá dopravní tepna spojující horské okresy Šumperk a Jeseník by měla být otevřena pro dopravu mezi 21:00 a 22:00. Sdělila to policejní mluvčí Marie Šafářová.