Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Autor:
  10:46aktualizováno  10:56
Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací se seniorka s motocyklem jedoucím od obce Senice na Hané střetla při odbočování vlevo na nájezd dálnice D35.
Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10. května 2026) | foto: PČR

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....
Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....
Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....
Na místě vážné dopravní nehody zasahovali také dobrovolní hasiči ze Senice na...
5 fotografií

Nehoda se stala na mostě u čerpací stanice Pap Oil. „Včera po 14. hodině došlo na silnici č. II/449 před přemostěním přes D35 ve směru jízdy od obce Senice na Hané na Litovel k dopravní nehodě motorky s vozidlem značky Hyundai,“ potvrdila v pondělí policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Řidička jela ve směru od Litovle a při odbočování došlo ke střetu s motocyklem. „Jeho řidič při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Řidička i spolujezdec z osobního auta byli se zraněním převezeni do nemocnice,“ přiblížila Skoupilová.

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Škodu policisté předběžně vyčíslili na 400 tisíc korun. „Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodala Skoupilová.

Mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková redakci potvrdila, že na místě nehody zasahoval také záchranářský vrtulník. „Posádka osobního automobilu utrpěla pouze lehčí zranění v podobě pohmožděnin. Šlo o dva seniory, oba byli z preventivních důvodů převezeni na vyšetření do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ sdělila Mikisková.

Hasiči se k události blíže nevyjádřili. „Mohu potvrdit, že jsme zasahovali u vážné dopravní nehody u Unčovic. Bližší informace vzhledem k probíhajícímu šetření nebudeme poskytovat,“ uvedl na dotaz iDNES.cz mluvčí krajských hasičů Petr Běhal.

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10. května 2026)
Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10. května 2026)
Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10. května 2026)
Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10. května 2026)
5 fotografií

Hasiči podle něj evidovali v Olomouckém kraji během prodlouženého víkendu osm dopravních nehod, které si vyžádaly jejich výjezd. „Ve čtyřech případech se jednalo o nehody motocyklistů,“ upřesnil Běhal.

„Hasiči na místech událostí prováděli především zajištění místa nehody, protipožární opatření, likvidaci uniklých provozních kapalin a asistenci zdravotnické záchranné službě,“ poznamenal Běhal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Motorka se po střetu s autem rozletěla na kusy, jezdec zemřel na místě

Tragická nehoda u Branné si vyžádala smrt sedmačtyřicetiletého motorkáře. Jeho...

Tragickou dopravní nehodou v pondělí ráno skončil manévr sedmačtyřicetiletého motorkáře, který u obce Branná na Šumpersku nezvládl předjíždění nákladní soupravy. Náraz ve vysoké rychlosti do...

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:46,  aktualizováno  10:56

Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu 9. května 2026 uskutečnil vůbec první...

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...

11. května 2026  10:15

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  11. 5. 9:37

Větší města vyhánějí z nočních ulic dodávky, zabírají parkovací místa osobákům

ilustrační snímek

Zasahují do křižovatek, není přes ně vidět, zabírají více parkovacích stání. Řeč je o odstavování dodávek ve městech. Prostějov proto zavedl zákaz nočního parkování aut delších než pět metrů v celém...

11. května 2026  5:48

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Máme vše dle zákona. Kdyby to tak bylo v restauracích, byly by třikrát dražší, říká šéf menz

Premium
„Lidé už nechtějí každý den maso, velké porce. Zájem je o lehčí pokrmy,...

Menza Univerzity Palackého uvaří denně až pět tisíc obědů. Téměř polovina nabídky jídelníčku je bezmasá strava, protože je o ni zájem. „Lidé už nechtějí každý den maso, velké porce. Zájem je o lehčí...

10. května 2026

Olomouc - Bohemians 1:2, domácí i přes prohru díky gólu Šípa postupují

Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

Až prodloužení rozhodlo, že do finále nadstavbové skupiny o umístění postoupili olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians sice prohráli 1:2, ale v součtu s vítězstvím 3:1 z prvního duelu jim to...

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  18:07

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

Jak vzniká turistická trasa. Novou mají v Přemyslovicích, nejtěžší je administrativa

Nová turistická stezka v Přemyslovicích zavede pěší až k nové rozhledně.

Do turistických map se nově zapsala zelená trasa od Přemyslovic k Běleckému mlýnu a rozhledně Strážná, jejíž vznik zabral několik měsíců. Impulz přišel od starostky Přemyslovic, která chtěla nové...

9. května 2026  6:59

První v Česku. Olomoucká nemocnice má nový ultrazvuk s AI, zachytí i drobné změny

Ultrazvukový systém Samsung Medison R20 nově zlepšuje ve FNOL péči o pacientky...

Změna, která působí nenápadně. Znamená však velký posun v péči o pacientky. Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) nově pracuje s ultrazvukovým systémem...

8. května 2026  5:59

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.

7. května 2026  13:38

Muž na policejním parkovišti zapálil zadržené auto, chtěl tím zahladit stopy

Muž se v Prostějově pokusil zapálit auto odstavené na policejním parkovišti....

Svérázný způsob, jak ztížit vyšetřování, zvolil třiatřicetiletý muž v Prostějově. Ukradené auto, které používal a policisté jej po zabavení umístili na své parkoviště, se pokusil zlikvidovat tím, že...

7. května 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.