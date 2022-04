Kámen má zpoždění, nasvícení nebude. Na stavbě mostu Rejnok řeší komplikace

„V současnosti probíhají přeložky veškerých inženýrských sítí v konstrukci mostu či na sloupech v nadzemní části. Na mostě i na jeho obou stranách dochází k výstavbě tramvajové trati a provádí se protikorozní úpravy,“ shrnul generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Pro průjezd tramvají je nutno dokončit i nové trolejové vedení, které je samostatným stavebním objektem,“ dodal.

Stavební práce jsou nyní soustředěny zejména na most a jeho předpolí, pokračují i na kamenných obkladech nábřežních zdí v okolí. Právě na tuto část může mít dopad několikaměsíční zpoždění dodávek žulových kamenů způsobené epidemií koronaviru. Situace se sice v posledních týdnech zlepšila, i přesto se ale daří zpoždění dohnat jen částečně.

„Provádějící firma intenzivně jedná s dodavatelem kamene o zvýšené frekvenci dodávek. Nyní lze potvrdit, že náplavka na pravém břehu bude dokončena v řádném termínu, tedy v září 2022. Na levém břehu stále hrozí, že dokončení kamenných obkladů zdí bude mít několikatýdenní zpoždění,“ nastínil investiční ředitel státního podniku Tomáš Bělaška.

Slavnostní nasvětlení minimálně zatím nebude

Nový most přes řeku Moravu rovněž bude zatím bez původně navrhovaného slavnostního osvětlení. Důvodem je několikanásobné zdražení materiálů oproti předpokládaným zhruba dvěma milionům korun.

Osvětlení z LED profilů mělo být umístěné na vnitřních obloucích mostu, na jeho spodní straně a také v zábradlí. Olomoučtí radní ale veřejnou zakázku nakonec zrušili.

„Ceny se zvedly na čtyř až pětinásobek. Buď počkáme, až se ustálí, nebo se to budeme ve spolupráci s architektem snažit řešit co možná nejjednodušším a nejlevnějším způsobem. Most samozřejmě osvětlení mít bude, slavnostní nasvícení není nutné pro jeho běžný provoz,“ ujistil investiční náměstek primátora Martin Major.

Ocelový most, který je součástí etapy II.B protipovodňových opatření nedaleko centra města, jež budou stát celkem 730 milionů korun, má betonovou desku a sestává ze dvou polí. Jeho celková délka je 63 metrů, šířka 26 metrů a nad dnem koryta se tyčí ve výšce 7,7 metru. Zvládne převést průtok až 650 metrů krychlových za sekundu.

„Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ doplnil Gargulák.