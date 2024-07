Druhá povodeň za týden. Voda poničila mostky k domům, hasiči evakuovali tábor

Náročný zásah se obešel bez zranění. Děti byly převezeny do tělocvičny v nedalekých Soběchlebech.

„Voda přišla najednou od potoka i z polí a v táborové základně bylo až patnáct centimetrů vody, takže kolem 21. hodiny byla nařízena evakuace,“ popsal starosta Dolních Nětčic František Lacina. Podle něj jsou čtyři desítky dětí a osm vedoucích v táboře od neděle.

„Děti v pondělí posnídaly ještě v tělocvičně, v průběhu dopoledne se spolu s vedoucími vrací do tábora, protože voda už opadla,“ doplnil starosta Dolních Nětčic.

Šišma to odnesla znovu

Nejhůře zasažena byla opět obec Šišma na Přerovsku. „V obci jsou poškozeny a podemlety desítky mostků k domům přes Šišenku, bude potřeba je opravit nebo postavit nové, jeden nepřežil,“ sdělil místostarosta Šišmy Pavel Zeman.

„Jediné štěstí bylo, že jsem přeparkoval auto k babičce, která bydlí naproti přes potok ve vyvýšeném pozemku. „Tím jsem auto zachránil,“ hlásil Petr Zavadil ze Šišmy, který už od čtvrtka pomáhal s úklidem v obci s bobcatem.

Bylo to hektické. Pomáhal jsem s úklidem, vozil jsem bláto a ten bordel na skládku vozily i další dva nakladače a dva traktory na skládku. Pomáhal, kdo měl ruce a nohy a vůbec to neubývalo. Přijelo i hodně dobrovolníků na pomoc, jsme za to vděční, za každou pomoc,“ svěřil se.

Dnes ráno se podle něj naplnil jeho nejčernější scénář. „Máme to tu nanovo,“ hlesl, když vyrazil opět do terénu pomáhat svým sousedům.

Hasiči opytlovali nejvíc ohrožený dům

„Dům, který byl nejvíc na ráně, se nám podařilo opytlovat a zachránit od nejhoršího, bohužel dalším škodám už nebylo možné zabránit, z několika domů bylo potřeba čerpat vodu,“ sdělil Zeman.

Bouřky obec zasáhly v neděli v noci během krátké chvíle v obci hned dvakrát. „Když ustával déšť, tak jsme si oddychli, jenže za chvíli to bylo zpět se stejnou intenzitou,“ popsal místostarosta.

V noci byla dokonce připravena evakuace. „Naštěstí se situace zklidnila a nebylo potřeba evakuaci vyhlašovat,“ doplnil místostarosta.

Hasiči zasahovali 260 krát

Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli kvůli bouřkám v neděli v podvečer a v noci celkem 260krát, nejvíc zásahů měli na Prostějovsku. Do terénu na základě stovek oznámení na operační středisko opět vyjely desítky jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

„Od poloviny minulého týdne odstraňujeme v několika obcích následky předchozích bleskových povodní. O to náročnější situace na místě panovala,“ sdělil mluvčí hasičů Olomouckého kraje Radek Buryánek.

„Po bouřkách jsme odstraňovali stromy z komunikací, domů, automobilů i z železniční trati. Čerpali jsme vodu ze zatopených podjezdů, komunikací, sklepů i rodinných domů. Také jsme na mnoho míst instalovali preventivně pytle s pískem. Řešili jsme poškozené střechy, čistili jsme koryta toků, propustky i kanalizační vpusti od naplavenin, popsal Buryánek.

Například v Hrušce vytahovali hasiči automobil z koryta toku, v Osece nad Bečvou vůz vytahovali z bahna. „Poškozené střechy jsme zajistili provizorně například na budově školy v Plumlově nebo na objektech ve Vincencově, Dřevnovicích, Čelčicích či v Prostějově. V Lobodicích jsme zabezpečili poškozenou střechu kostela,“ vyjmenoval.

V Němčicích nad Hanou spadl strom na auto. „Velmi náročná byla situace pro jednotky především na Přerovsku, kde se přehnaly přívalové bouřky již ve středu a ve čtvrtek. V těchto místech se po celý víkend likvidovaly následky bleskové povodně, takže další bouřky situaci ještě zkomplikovaly,“ řekl Buryánek.