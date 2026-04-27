Může nás obklíčit přes 120 větrných elektráren, bije na poplach Moravský Beroun

„Pokud by státní návrh (akceleračních zón, pozn. red.) prošel v současné podobě, stal by se Moravský Beroun centrem větrné energetiky. V okruhu několika kilometrů od našeho města by mohlo vyrůst více než 120 větrných elektráren. Naše krajina by se změnila v souvislou technickou bariéru, což je pro nás neakceptovatelné,“ stojí v oznámení na webu města.
Radnice už Olomouckému kraji zaslala soupis námitek k návrhu akceleračních zón. Požaduje například právo veta, tedy možnost odmítnout projekty větrných elektráren, které by narušily rozvoj Moravského Berouna. Na seznamu připomínek je i minimální odstup větrníků alespoň tisíc metrů od obydlí.
Město je také proti trvalému nočnímu blikání světel na stožárech, bezpečnost má být řešena jejich osazením radarovým osvětlením, které se aktivuje pouze při průletu letadel. Dalším požadavkem je pak posouzení celkového vlivu všech větrníků, nikoliv posuzování jednotlivých menších projektů samostatně.
Ministerstvo pro místní rozvoj počítá na území Olomouckého kraje s možným vznikem osmi takzvaných akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren a čtyř oblastí pro snadnější instalaci solárních elektráren. Některé zóny zasahují i do sousedního Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Rychlejší stavbu větrníků chce stát v Olomouckém kraji umožnit na území u Lipiny, Horní Loděnice a Šternberka, v okolí Huzové, Hraničních Petrovic a Jívové či v okolí Moravského Berouna
Ve většině referend v kraji lidé větrníky odmítli
Vedení Moravského Berouna podotýká, že město obecně podporuje moderní energetiku a její udržitelnost.
„To dokládá naše spolupráce se společností ČEZ na výstavbě fotovoltaických elektráren i věcná jednání o rozumném umístění větrných turbín na našem území. Aktuální návrh v rámci akceleračních zón však překračuje veškeré únosné meze,“ uvádí radnice.
„Nechceme, aby byl Nízký Jeseník obětován pro splnění tabulkových cílů na úkor kvality našeho života,“ uzavírá město své prohlášení. V něm rovněž slibuje, že pro občany předpřipraví formulář s manuálem, který umožní obyvatelům jednoduše poslat ministerstvu námitku a tím se ho i přes počet lidí přímo odmítajících plány pokusí přesvědčit ke změně.
Kvůli zvažované stavbě 17 větrných elektráren se předloni ve městě konalo referendum a lidé se v něm vyslovili proti tomuto projektu. Hlasování ale nebylo závazné. Konsorcium Arcibiskupství olomouckého a firmy Micronix Group poté zaslalo radnici nový návrh, v němž počet plánovaných větrníků snížilo. Doposud o něm nebylo rozhodnuto.
Loni v říjnu byla kvůli plánované stavbě větrných elektráren referenda v kraji také v obcích Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku, stejně tak v Domašově u Šternberka nedaleko Olomouce.
Ve prospěch větrníků vyznělo referendum v Domašově, v ostatních třech obcích byli lidé proti. Na konci letošního února odmítli stavbu větrníků také obyvatelé Hynčiny na Šumpersku.