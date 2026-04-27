Může nás obklíčit přes 120 větrných elektráren, bije na poplach Moravský Beroun

  16:00
Radnice v Moravském Berouně na Olomoucku má výhrady k návrhu akceleračních zón, které mají ve vybraných regionech urychlit stavbu větrných a solárních elektráren. Podle radnice by totiž v okolí města mohlo vyrůst více než 120 větrníků. Návrh tak podle zástupců města „překračuje veškeré únosné meze“.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Libor TeichmannMAFRA

„Pokud by státní návrh (akceleračních zón, pozn. red.) prošel v současné podobě, stal by se Moravský Beroun centrem větrné energetiky. V okruhu několika kilometrů od našeho města by mohlo vyrůst více než 120 větrných elektráren. Naše krajina by se změnila v souvislou technickou bariéru, což je pro nás neakceptovatelné,“ stojí v oznámení na webu města.

Radnice už Olomouckému kraji zaslala soupis námitek k návrhu akceleračních zón. Požaduje například právo veta, tedy možnost odmítnout projekty větrných elektráren, které by narušily rozvoj Moravského Berouna. Na seznamu připomínek je i minimální odstup větrníků alespoň tisíc metrů od obydlí.

Město je také proti trvalému nočnímu blikání světel na stožárech, bezpečnost má být řešena jejich osazením radarovým osvětlením, které se aktivuje pouze při průletu letadel. Dalším požadavkem je pak posouzení celkového vlivu všech větrníků, nikoliv posuzování jednotlivých menších projektů samostatně.

Mapa akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren, jak je navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj v okolí Moravského Berouna na Olomoucku. Pro zvětšení klikněte.

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá na území Olomouckého kraje s možným vznikem osmi takzvaných akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren a čtyř oblastí pro snadnější instalaci solárních elektráren. Některé zóny zasahují i do sousedního Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Rychlejší stavbu větrníků chce stát v Olomouckém kraji umožnit na území u Lipiny, Horní Loděnice a Šternberka, v okolí Huzové, Hraničních Petrovic a Jívové či v okolí Moravského Berouna

Ve většině referend v kraji lidé větrníky odmítli

Vedení Moravského Berouna podotýká, že město obecně podporuje moderní energetiku a její udržitelnost.

„To dokládá naše spolupráce se společností ČEZ na výstavbě fotovoltaických elektráren i věcná jednání o rozumném umístění větrných turbín na našem území. Aktuální návrh v rámci akceleračních zón však překračuje veškeré únosné meze,“ uvádí radnice.

Dvousetmetrové větrníky v podhůří? Prasárna, říká kritik. Rozhodnou referenda

„Nechceme, aby byl Nízký Jeseník obětován pro splnění tabulkových cílů na úkor kvality našeho života,“ uzavírá město své prohlášení. V něm rovněž slibuje, že pro občany předpřipraví formulář s manuálem, který umožní obyvatelům jednoduše poslat ministerstvu námitku a tím se ho i přes počet lidí přímo odmítajících plány pokusí přesvědčit ke změně.

Kvůli zvažované stavbě 17 větrných elektráren se předloni ve městě konalo referendum a lidé se v něm vyslovili proti tomuto projektu. Hlasování ale nebylo závazné. Konsorcium Arcibiskupství olomouckého a firmy Micronix Group poté zaslalo radnici nový návrh, v němž počet plánovaných větrníků snížilo. Doposud o něm nebylo rozhodnuto.

Loni v říjnu byla kvůli plánované stavbě větrných elektráren referenda v kraji také v obcích Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku, stejně tak v Domašově u Šternberka nedaleko Olomouce.

Ve prospěch větrníků vyznělo referendum v Domašově, v ostatních třech obcích byli lidé proti. Na konci letošního února odmítli stavbu větrníků také obyvatelé Hynčiny na Šumpersku.

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

OBRAZEM: Tvarůžky šly na dračku. O festivalu se jich snědlo rekordních osm tun

V Olomouci se konal již devátý ročník tvarůžkového festivalu. Zúčastnilo se jej...

Skoro osm tun tvarůžků! Takové množství zkonzumovali návštěvníci Olomouckého tvarůžkového festivalu, který se v krajském městě konal o víkendu. Tvarůžky se podávaly naslano i nasladko. Devátý ročník...

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

27. dubna 2026

Policie pátrala po čtrnáctileté dívce z Ostravy, našla ji na Jesenicku

ilustrační snímek

Policie zastavila pátrání po čtrnáctileté dívce z Ostravy. Dívka, která má zdravotní problém a musí užívat léky, které neměla u sebe, odešla z výchovného zařízení v Bohumíně. Byla nalezena na...

16. dubna 2026  18:59,  aktualizováno  27. 4. 14:27

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Nová éra pod Musilem? V Olomoucku počítají s mladým českým trenérem

Matěj Musil (vlevo) a Filip Koukol, trenérské duo BK Olomoucko

Sezona končí, nová éra začíná? Nejmladší trenér basketbalové NBL Matěj Musil v prosinci nahradil na střídačce Olomoucka Američana Matta Jonese. Před nedávnem prezident klubu Libor Špunda prohlásil,...

27. dubna 2026  12:43

Železniční koridor na Přerovsku stál, dělník spadl ze stožáru do kolejiště

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi stanicemi Hranice na Moravě a Polom na Přerovsku byl v pondělí dopoledne po pádu dělníka ze stožáru do kolejiště na několik desítek minut dočasně zastaven provoz. Na...

27. dubna 2026,  aktualizováno  10:48

Proslulému klubu se vrátil název. Pro lidi jsme pořád byli Varna, říká provozní

Provozní olomouckého klubu Varna Jan Marón. Proslulý podnik nyní po krátké éře...

Po krátké éře pod názvem R6 se známý olomoucký klub vrací ke své původní identitě. Podle provozního Jana Maróna hrála klíčovou roli síla zavedené značky i vztah návštěvníků, kteří podnik nikdy...

27. dubna 2026  9:22

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

26. dubna 2026

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

25. dubna 2026  19:40

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

25. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18:35

S hledáním informací v Olomouci nově pomáhá Olda. Město spustilo AI asistenta

AI CV životopis umělá inteligence

Olomoučanům s každodenní administrativou nově pomůže Olda – nový asistent vytvořený z umělé inteligence (AI). Obyvatelé Olomouce jej najdou na webových stránkách města i telefonní lince. Olda pomůže...

25. dubna 2026  7:56

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký kapitán...

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

