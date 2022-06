Škody po krupobití na Olomoucku jsou za desítky milionů, opravují se střechy

„Některé domy mají díry ve střechách, některé objekty jsou i zatopené,“ popsala redakci iDNES.cz situaci ve městě ještě v noci jedna z jeho obyvatelek Jitka Šofrová.

Hasiči pokračují v likvidaci následků krupobití v Moravském Berouně a jeho místních částech i dnes. „Během středy jsme zde měli hlášeno téměř 50 událostí, 12 jednotek pracovalo až do brzkých ranních hodin, aby provizorně zajistilo poškozené střechy,“ informovali ráno hasiči na Twitteru.

„Využili jsme plošiny a žebříky se zalamovacími rameny, které pomáhaly hasičům-lezcům se zabezpečením střech plachtami a latěmi. Zasahovalo lezecké družstvo z Olomouce a lezecká skupina z Přerova. S velkým nasazením pracovali místní dobrovolní hasiči a další jednotky z okolí,“ doplnili.

Krupobití zasypalo ve středu odpoledne centrum města, tamní sídliště i místní části. Kroupy poničily především střechy domů a rozbíjely i okna zaparkovaných aut.

„Bouřka s krupobitím šla napříč středem, přes náměstí, sídliště, byla to otázka deseti minut. Kroupy byly velké zhruba jako vejce. Na sídlišti zůstalo po krupobití odhadem 80 až 100 rozbitých aut, co se týče domů, máme je na seznamu a už je ani nedopočítám, bylo toho hrozně moc. Škody na městském majetku nedokážu nyní odhadnout, ale celková škoda i na soukromém majetku se vyšplhá určitě do desítek milionů korun,“ řekl místostarosta Rostislav Hrdlička.

Škody se v ulicích města stále mapují. „Projíždíme a obcházíme nyní domy, některé jsou zajištěny, některé stále ještě ne. Máme tady například budovu, kde jsou mikrojesle, kde je střecha hodně poničená, zabezpečit se musí výškovou technikou, ať do ní neprší. Máme tady dům s chráněným bydlením s taškovou střechou, kde jsou rovněž díry a budeme to muset vyřešit,“ uvedl místostarosta.

Podle místostarosty obec nyní stanovuje priority, které věci je potřeba udělat nejdříve. „Vysvětlujeme lidem, že není v našich silách zabezpečit úplně všechno, ať si zkusí sehnat někoho, kdo by jim s tím pomohl. Už se mi ozvaly pokrývačské firmy ze Šternberska, nyní bude každá ruka dobrá,“ doplnil místostarosta.

Podle starosty Tomáše Ferance bouřka s krupobitím poškodila například i kino s kulturním centrem. „Některé domy jsou bez poloviny střech. Byla to prý tak silná bouřka s krupobitím, že to proráželo eternitové i pálené tašky, jsou v nich díry, jako byste to prostřelila,“ řekl starosta.

O pomoc prosí živnostníky, především pokrývače a sklenáře. „Teď bychom potřebovali pomoc z celého kraje a možná i odjinud, protože škody jsou skutečně ohromné,“ vyzval.

Klempíř a pokrývač Roman Divina ze Šternberka se do Moravského Brouna chystá. „Potřebujeme dokončirt rozdělané věci, ale hned příští týden tam jedeme. Podle informací, které mám, tam bude práce na týdny,“ řekl Divina.

To šternberský sklenář Jaroslav Štecura jede na místo živelné pohromy už zítra. „Už máme domluvené lidi přímo na místě, takže jedeme zaměřovat. Prioritou jsou nyní rozbitá střešní okna a vikýře, potom přijde řada také skleníky a akrylátové zastřešení hospodářských staveb a podobně. Bude toho zkrátka nad hlavu,“ tuší Štecura.