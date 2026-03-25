Moravské divadlo bude lákat na Drákulu jako balet, Macbetha či Baladu pro banditu

První z novinek bude 4. září opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. „Celá sezona se ponese ve znamení fantaskna. Každá inscenace tematizuje vztah člověka k vyšší síle, ať už přírodní, duchovní nebo dějinné,“ líčí umělecký šéf opery a operety Jiří Přibyl.
„Čerta a Káču chceme představit v jiném světle než doposud, kdy bylo peklo devalvováno inscenacemi ze 70. a 80. let. Ani Káča pro nás není hloupá vesnická holka, ale naopak silná osobnost ve stylu Divé Báry vzbuzující respekt,“ dodává.
Spojením géniů Leoše Janáčka a Karla Čapka pak bude Věc Makropulos. „Představení budeme zaměřovat na středoškoláky a vysokoškoláky. Nadčasové téma snahy o umělé prodlužování lidského života rezonuje i v dnešní době,“ zmiňuje Přibyl.
Společným představením opery a činohry bude muzikál Balada pro banditu. „Žijeme ve výhni rozpolcené společnosti a etnik. Soužití lidí různých původů prostupuje i tímto příběhem,“ odhaluje Přibyl.
Událostí sezony pak podle něj bude shakespearovské drama Macbeth s hudbou Giuseppe Verdiho v režii mladé performerky, pedagožky a choreografky Veroniky Poldauf Riedlbauchové.
Čarodějnické procesy dostanou současný náhled
Činohra chystá čtyři premiéry na velkém jevišti hlavní budovy a jednu na kulturní scéně Sedmička v Sokolské ulici.
„Začínáme v říjnu Hedou Gablerovou od Henrika Ibsena, světoznámé drama u nás bude režírovat Marián Pecko. Potom nás čeká jeden ze současných světových komediálních hitů Hra, která se zvrtla o amatérském souboru, jenž má premiéru detektivní komedie ve stylu Agathy Christie, v níž se nic nedaří,“ přibližuje šéf činohry Roman Vencl.
Prvního uvedení ve více než stoleté historii Moravského divadla se pak dočká Saturnin Zdeňka Jirotky.
OBRAZEM: Do Olomouce se vrací balet baletů. Romea a Julii tančí noví sólisté
Dva tituly vznikají přímo pro olomoucké divadlo. V Sedmičce bude od ledna k vidění hra autorky olomouckého původu Sylvy Fischerové Kolik vážila Gottwaldova játra. Martina Babišová a Věra Starečková zase napsaly historizující komedii Hoří, má čarodějnice.
„Hra zpracovává lokální téma čarodějnických procesů, ale náhled bude ryze současný a nadsazený,“ nastiňuje Vencl. Ten po sezoně po deseti letech skončí v čele činoherního souboru, zůstane ovšem jako herec.
Diváky baletu čeká světová premiéra romanticko-hororového tanečního dramatu Drákula amerického choreografa Garretta Smitha na hudbu Wojciecha Kilara a Sergeje Prokofjeva. „Premiéra připadá symbolicky na období Dušiček a Halloweenu, k čemuž se titul skvěle hodí,“ podotýká umělecký šéf baletu Jan Fousek.
Druhou novinkou bude na jaře příštího roku v Evropě osvědčený balet Coppélie z Montmartru, jenž připravuje renomovaný maďarský choreograf Youri Vámos.
Baletní pohádka i cyklus pro seniory
Pro nejmenší uvede divadlo v koprodukci s Baletním studiem při MDO premiéru baletní pohádky Kráska a zvíře. Výtěžek z premiéry bude věnován na podporu výstavby domu Ronalda McDonalda pro rodiny nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Premiéry v nové sezoně
V malé kulturní scéně Sedmička budou nadále menší inscenace, koncerty, besedy i vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie.
„Sedmička se za rok svého působení stala nedílnou součástí kulturní scény s bohatými formáty. Budeme se teď soustředit na nejstarší a nejmoudřejší generaci. Spolu s Ateliérem Moravského divadla pracujeme na cyklu SeniorArt, abychom starší diváky z publika povzbudili k osobnějšímu setkání,“ říká produkční malé kulturní scény Eva Spilková.
Od konce loňského roku je v provozu i Kulturně edukační centrum na Nových Sadech.
„Propojuje divadelní praxi, vzdělávání a komunitní aktivity. V moderním zázemí se nacházejí učebny, zkušební prostory i dílny pro výrobu scénických dekorací. Centrum zároveň nabízí workshopy, tvůrčí dílny i odborné vzdělávací programy pro školy, veřejnost i profesionály z kulturní praxe,“ přibližuje mluvčí divadla Vlasta Pechová.
Podle ředitele se šíří pocit nedoceněnosti
Stávající abonenti mohou obnovit předplatné od 1. do 30. dubna, pro nové zájemce bude v prodeji od 4. května. „Pro nadcházející sezonu jsme byli nuceni nepatrně upravit ceny vstupného. I přesto zůstává abonmá nejvýhodnější cestou, jak si užít divadlo pravidelně,“ zmiňuje Pechová.
Podle ředitele Moravského divadla a Moravské filharmonie Davida Gerneše je sestavování dramaturgického plánu rok od roku těžší.
Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení
„Cítíme velké pnutí ve společnosti, která se půlí na dvě až nesmiřitelné části. A my jako divadlo máme být institucí snažící se je stmelit a umět vedle sebe posadit různé názorové proudy, aby spolu lidé mluvili a společnost mohla zůstat zdravá a fungující,“ popisuje.
„Bohužel, ne vždy si to uvědomují politici v čele státu či zřízení, jež nám poskytují peníze. Vede to k tomu, že lidé, kteří vynakládají množství energie, necítí zpětnou vazbu a mohou si připadat zbyteční a nedocenění, což není dobře, protože společnosti dělají velkou službu. Kultura je obor budoucnosti,“ míní Gerneš.
Divadlo každoročně žádá ministerstvo kultury o peníze z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.
„V současné chvíli je tam anoncován škrt 25 procent. Jestli tomu tak bude, uvidíme, zatím ale počítáme se snížením dotace. Dáváme dohromady rozpočet, v němž musíme zohlednit i navýšení platů. Je velmi složité v instituci plánující na roky dopředu sahat na záchranné brzdy, pokud se dozvíme výslednou částku třeba v květnu,“ posteskl si Gerneš.
11. března 2026