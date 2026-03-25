Moravské divadlo bude lákat na Drákulu jako balet, Macbetha či Baladu pro banditu

Ondřej Zuntych
  4:53
Světová baletní premiéra Drákuly, legendární Balada pro banditu či mezinárodně úspěšná komedie Hra, která se zvrtla. Moravské divadlo Olomouc (MDO) připravuje na novou sezonu spolu s dalšími tituly dvanáct premiér rozdělených mezi operu, balet a činohru. Brzy začne prodej předplatného.
Fotogalerie1

Propagační vizuál k nové sezoně Moravského divadla Olomouc. | foto: MDO

První z novinek bude 4. září opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. „Celá sezona se ponese ve znamení fantaskna. Každá inscenace tematizuje vztah člověka k vyšší síle, ať už přírodní, duchovní nebo dějinné,“ líčí umělecký šéf opery a operety Jiří Přibyl.

„Čerta a Káču chceme představit v jiném světle než doposud, kdy bylo peklo devalvováno inscenacemi ze 70. a 80. let. Ani Káča pro nás není hloupá vesnická holka, ale naopak silná osobnost ve stylu Divé Báry vzbuzující respekt,“ dodává.

Spojením géniů Leoše Janáčka a Karla Čapka pak bude Věc Makropulos. „Představení budeme zaměřovat na středoškoláky a vysokoškoláky. Nadčasové téma snahy o umělé prodlužování lidského života rezonuje i v dnešní době,“ zmiňuje Přibyl.

Společným představením opery a činohry bude muzikál Balada pro banditu. „Žijeme ve výhni rozpolcené společnosti a etnik. Soužití lidí různých původů prostupuje i tímto příběhem,“ odhaluje Přibyl.

Událostí sezony pak podle něj bude shakespearovské drama Macbeth s hudbou Giuseppe Verdiho v režii mladé performerky, pedagožky a choreografky Veroniky Poldauf Riedlbauchové.

Čarodějnické procesy dostanou současný náhled

Činohra chystá čtyři premiéry na velkém jevišti hlavní budovy a jednu na kulturní scéně Sedmička v Sokolské ulici.

„Začínáme v říjnu Hedou Gablerovou od Henrika Ibsena, světoznámé drama u nás bude režírovat Marián Pecko. Potom nás čeká jeden ze současných světových komediálních hitů Hra, která se zvrtla o amatérském souboru, jenž má premiéru detektivní komedie ve stylu Agathy Christie, v níž se nic nedaří,“ přibližuje šéf činohry Roman Vencl.

Prvního uvedení ve více než stoleté historii Moravského divadla se pak dočká Saturnin Zdeňka Jirotky.

Dva tituly vznikají přímo pro olomoucké divadlo. V Sedmičce bude od ledna k vidění hra autorky olomouckého původu Sylvy Fischerové Kolik vážila Gottwaldova játra. Martina Babišová a Věra Starečková zase napsaly historizující komedii Hoří, má čarodějnice.

„Hra zpracovává lokální téma čarodějnických procesů, ale náhled bude ryze současný a nadsazený,“ nastiňuje Vencl. Ten po sezoně po deseti letech skončí v čele činoherního souboru, zůstane ovšem jako herec.

Diváky baletu čeká světová premiéra romanticko-hororového tanečního dramatu Drákula amerického choreografa Garretta Smitha na hudbu Wojciecha Kilara a Sergeje Prokofjeva. „Premiéra připadá symbolicky na období Dušiček a Halloweenu, k čemuž se titul skvěle hodí,“ podotýká umělecký šéf baletu Jan Fousek.

Druhou novinkou bude na jaře příštího roku v Evropě osvědčený balet Coppélie z Montmartru, jenž připravuje renomovaný maďarský choreograf Youri Vámos.

Baletní pohádka i cyklus pro seniory

Pro nejmenší uvede divadlo v koprodukci s Baletním studiem při MDO premiéru baletní pohádky Kráska a zvíře. Výtěžek z premiéry bude věnován na podporu výstavby domu Ronalda McDonalda pro rodiny nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Premiéry v nové sezoně

  • Čert a Káča
    opera 4. září 2026
  • Kráska a zvíře
    pro děti 13. září 2026
  • Heda Gablerová
    činohra 2. října 2026
  • Drákula
    balet 30. října 2026
  • Hra, která se zvrtla
    činohra 27. listopadu 2026
  • Věc Makropulos
    opera 8. ledna 2027
  • Kolik vážila Gottwaldova játra
    činohra 17. ledna 2027
  • Balada pro banditu
    opera 26. února 2027
  • Hoří, má čarodějnice
    činohra 19. března 2027
  • Coppélie z Montmartru
    balet 9. dubna 2027
  • Saturnin
    činohra 7. května 2027
  • Macbeth
    opera 11. června 2027

V malé kulturní scéně Sedmička budou nadále menší inscenace, koncerty, besedy i vzdělávací programy pro všechny věkové kategorie.

„Sedmička se za rok svého působení stala nedílnou součástí kulturní scény s bohatými formáty. Budeme se teď soustředit na nejstarší a nejmoudřejší generaci. Spolu s Ateliérem Moravského divadla pracujeme na cyklu SeniorArt, abychom starší diváky z publika povzbudili k osobnějšímu setkání,“ říká produkční malé kulturní scény Eva Spilková.

Od konce loňského roku je v provozu i Kulturně edukační centrum na Nových Sadech.

„Propojuje divadelní praxi, vzdělávání a komunitní aktivity. V moderním zázemí se nacházejí učebny, zkušební prostory i dílny pro výrobu scénických dekorací. Centrum zároveň nabízí workshopy, tvůrčí dílny i odborné vzdělávací programy pro školy, veřejnost i profesionály z kulturní praxe,“ přibližuje mluvčí divadla Vlasta Pechová.

Podle ředitele se šíří pocit nedoceněnosti

Stávající abonenti mohou obnovit předplatné od 1. do 30. dubna, pro nové zájemce bude v prodeji od 4. května. „Pro nadcházející sezonu jsme byli nuceni nepatrně upravit ceny vstupného. I přesto zůstává abonmá nejvýhodnější cestou, jak si užít divadlo pravidelně,“ zmiňuje Pechová.

Podle ředitele Moravského divadla a Moravské filharmonie Davida Gerneše je sestavování dramaturgického plánu rok od roku těžší.

„Cítíme velké pnutí ve společnosti, která se půlí na dvě až nesmiřitelné části. A my jako divadlo máme být institucí snažící se je stmelit a umět vedle sebe posadit různé názorové proudy, aby spolu lidé mluvili a společnost mohla zůstat zdravá a fungující,“ popisuje.

„Bohužel, ne vždy si to uvědomují politici v čele státu či zřízení, jež nám poskytují peníze. Vede to k tomu, že lidé, kteří vynakládají množství energie, necítí zpětnou vazbu a mohou si připadat zbyteční a nedocenění, což není dobře, protože společnosti dělají velkou službu. Kultura je obor budoucnosti,“ míní Gerneš.

Divadlo každoročně žádá ministerstvo kultury o peníze z Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

„V současné chvíli je tam anoncován škrt 25 procent. Jestli tomu tak bude, uvidíme, zatím ale počítáme se snížením dotace. Dáváme dohromady rozpočet, v němž musíme zohlednit i navýšení platů. Je velmi složité v instituci plánující na roky dopředu sahat na záchranné brzdy, pokud se dozvíme výslednou částku třeba v květnu,“ posteskl si Gerneš.

11. března 2026
