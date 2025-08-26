„Čeká nás pestrá sezona složená z velkých příběhů s celou škálou emocí,“ zve diváky ředitel divadla David Gerneš.
Do Olomouce přijedou špičkoví umělci a umělkyně z řad tvůrců, ať už jde o Miroslava Krobota, Pavla Kheka, nebo britského choreografa George Williamsona. Vedle světových klasik nabídne divadlo i původní autorské projekty, některé ve světové premiéře.
Olomoucké soubory se představí v 11 premiérách, kulturní nadšenci mohou očekávat šest činoherních novinek, tři hudební tituly, dvě opery, jeden muzikál a dvě baletní premiéry.
Sezonu v září slavnostně zahájí pražské Divadlo Spejbla a Hurvínka k příležitosti blížících se 100. narozenin kultovní dřevěné loutky, následovat bude galavečer pod taktovkou Jiřího Přibyla.
Černá komedie i romantika
Činoherní scéna nabídne v říjnu černou komedii Martina McDonagha Kati, tu vyváží v prosinci romantikou Láska mezi nebem a zemí od Pam Valentine v režii Jany Kališové. Těsně před vánočními svátky uvede soubor mimo abonmá původní drama Martina Šinkovského Její sestra.
„Text Šinkovský napsal přímo pro náš soubor a pojednává o Zdeně Mašínové, sestře bratří Mašínů,“ představuje šéf činohry Roman Vencl s tím, že drama nahlíží do dosud málo známých osudů žen v rodině Mašínů, která ve společnosti dosud budí rozporuplné vášně.
Zlatým hřebem činoherní scény se v únoru příštího roku stane drama Victora Huga Zvoník od Matky Boží. Režírování legendární klasiky, která diváky přesune do neklidem zmítané středověké Paříže, se ujme přímo činoherní šéf Vencl a s náročnými choreografickými scénami bude pomáhat známý choreograf bojových scén Petr Nůsek.
Na lehčí notu zahraje na duben připravovaná komedie Bořiny za břehem inspirovaná příběhy polárníka Eskymo Welzla autorské dvojice Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala a černým humorem prošpikovaná hra Mladý Humble od Charlotte Jones v režii Pavla Kheka.
„Naše paleta je mimořádně pestrá, od bizarního humoru McDonagha až po romantický příběh z NotreDame,“ uzavírá Vencl.
Světová premiéra
Premiéry MD Olomouc
Soubor baletu se podle uměleckého šéfa Jana Fouska drží záměru uvádět kromě klasických děl i současné choreografie. Na podzim tak uvede komponovaný večer na hudbu Igora Stravinského Pták Ohnivák a Svěcení jara.
Choreogreafem představení je špičkový mladý britský tvůrce George Williamson, který první verzi Ptáka Ohniváka připravil pro Anglický národní balet a pro olomoucký soubor ji doplní o světovou premiéru Svěcení jara.
„Druhou premiérou bude balet Romeo a Julie, nesmrtelný shakespearovský příběh o nešťastné lásce, choreografie se ujmu já a k režii jsem přizval Zdeňka Prokeše. Věřím, že premiéra inscenace v pátek 13. nám přinese štěstí,“ říká s úsměvem Fousek.
Nový šéf opery a operety Jiří Přibyl zve zájemce na tři premiéry, první z nich soubor uvede už 19. září. Slavné Pucciniho Tosky se režijně ujala Daniela Špinar s hudebním nastudováním Zsolta Hamara.
Rok 2026 odstartuje Evitou
Leden bude ve znamení muzikálu Andrewa Lloyda Webera Evita v režii Marka Davida. V dubnu přijde na řadu klasický Mozartův Don Giovanni v režii olomouckého rodáka Vladimíra Johna.
|
„Jednotícím prvkem všech inscenací je výrazná osobnost, kterou společnost obdivuje, ale na druhou stranu také zatracuje. Pojďte s námi hledat odpovědi na otázky, zda v právu stojí individualita nebo společnost svázaná konvencemi,“ vyzývá Přibyl.
Malá kulturní scéna Sedmička se po téměř roce fungování stává ještě výraznější součástí programu divadla. Připravovanou novinkou je miminí divadlo Hrdináček, které bude chtít pro malé návštěvníky propojit divadlo s hravou a bezpečnou formou poznávání světa. Repertoár se rozroste i o monodramata a další žánrově pestré inscenace.
Cena předplatného zůstává od roku 2023 neměnná, divadlo nabízí 14 předplatitelských skupin. Po loňském úspěchu funguje druhým rokem i věrnostní klub mdo+ pro diváky, kteří si přejí vybírat představení napříč žánry a abonentními skupinami.