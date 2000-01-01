náhledy
Jeden z nejznámějších milostných příběhů se po 13 letech vrací na prkna Moravského divadla Olomouc. Slavné baletní inscenace Romeo a Julie od Williama Shakespeara se ujal Zdeněk Prokeš, jehož stejnojmenné dílo mělo v Národním divadle Brno 84 úspěšných repríz.
Autor: Serghei Gherciu
Premiéru v roli choreografa si užil šéf baletního souboru Jan Fousek. „Romeo a Julie je balet baletů. Na přípravách celé inscenace jsem pracoval přes rok a na výsledek se moc těším,“ svěřil se s tím, že balet je nabitý emocemi a všichni sólisté i celý soubor k tomu přistoupili zodpovědně.
„Obklopil jsem se skvělým týmem lidí, s nimiž je radost pracovat. Každý z nás do toho vnesl kus svého umu i zkušeností a doufám, že to na výsledku bude vidět,“ dodal Fousek.
Na jevišti olomouckého divadla si příběh o nešťastné lásce mladých milenců ze dvou znepřátelených veronských rodin mohli diváci užít naposledy v roce 2013, páteční premiéra bude zdejším čtvrtým uvedením Romea a Julie.
Režisér Prokeš se snažil co nejvíce přiblížit Shakespearovi. „Je to inscenace zasazená do renesančního období jak po výtvarné stránce, tak scénou, kostýmy i charaktery postav. V pohybu jsou vyjádřeny veškeré emoce, které jsou zachyceny v Shakespearově textu,“ uvedl.
Olomoucká premiéra se uskuteční u příležitosti výročí 90 let od složení partitury k baletu a ke 135. výročí narození Sergeje Prokofjeva.
„Diváci uvidí nejen nesmrtelný příběh, ale také úžasné výkony tanečníků a skvělý orchestr. Je to velmi výpravný balet, který si zaslouží pozornost,“ upozornil Prokeš, jenž má za sebou úspěšnou brněnskou premiéru z roku 1996.
„Ohlasy byly skvělé a objeli jsme s ní například Japonsko, Španělsko a hostovali ve Státní opeře v Praze,“ vyzdvihl režisér.
V hlavních rolích Romea a Julie se poprvé divákům představí rodačka z Olomouce Adéla Bendová a Iván Sánchez Fernández ze Španělska. Ti jsou od ledna novými sólisty baletního souboru Moravského divadla.
„Intenzita a čistota Romeových citů je podle mého názoru jeho nejlepší stránkou. Jistým způsobem prožívá své emoce podobně jako já,“ podotkl Fernández (na snímku).
„Julie je moje vysněná role a moc si ji užívám. Jsem vděčná Moravskému divadlu, že mi dalo tu příležitost,“ svěřila se pak Bendová (na snímku vlevo).
Ačkoli inscenace čerpá z romantického díla, nabídne i akční prvky. Do detailu se například pilovaly šermířské souboje, jež se souborem nastudoval zkušený baletní mistr a současně asistent choreografa Frédéric Jahn.
„Inscenaci jsme vytvořili tak, aby byla atraktivní pro co nejširší okruh diváků, ať už těch stávajících nebo nových, které v našem divadle moc rádi také přivítáme,“ dodal ředitel Moravského divadla David Gerneš.
Na scénu se dostanou i baletní kostýmy, jejichž tvorbu má na starosti renomovaný scénograf a kostýmní výtvarník Josef Jelínek. Ten je držitelem Českého lva za návrh kostýmů pro Andělskou tvář.
„Kostýmy pro Romea a Julii samozřejmě musí obsahovat renesanci, v níž se děj odehrává. Oproti ostatním inscenacím tohoto díla bude ale jiná například barevnost kostýmů, zpracování proporcí, siluety a mnoho dalšího. Balet má úplně jinou poetiku než třeba činohra,“ nastínil Jelínek.
Autorem okázalé scény je Martin Černý, světelného designu pak Tomáš Příkrý.
O hudbu se postará orchestr Moravského divadla pod taktovkou Pavla Šnajdra. Diváky tak čeká jedinečná kombinace vizuální i hudební estetiky.
Užít si ji budou moci v této sezoně hned osmkrát – čtyři představení se odehrají v březnu, jedno v dubnu a tři v květnu.
