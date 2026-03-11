|
OBRAZEM: Do Olomouce se vrací balet baletů. Romea a Julii tančí noví sólisté
Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal
Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...
Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí
Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...
Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa
Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....
Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc
Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...
Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály
Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...
Obchvat ano, ale ať mi nezničí zahradu a vilu! Muž chce změnu trasy, ŘSD to odmítá
Tomáš Kubálek je motorkář a impozantní rodinnou vilu se zahradou ve Šternberku od tamního stavitele Oswalda Vetha z počátku 20. století, která stojí na konci Jívavské ulice pod velkou zatáčkou, znal...
Že mám občas růžové brýle? Chci chránit hráče. Janotka o Evropě, tlaku i trenéřině
Loni ještě občas našel čas, aby si za olomoucký tým Mighty Ducks zahrál Superligu malého fotbalu. I teď by si Tomáš Janotka pro zábavu kopl rád, ale kdy? „Nestíhám. Na začátku dubna začíná sezona,...
Bezkontaktně lidé v olomoucké MHD zaplatí od září, jízdné zřejmě podraží
Očekávaná modernizace přichází. V tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci budou moci cestující zaplatit jízdné pomocí platební karty přiložené k bezkontaktnímu terminálu. Dopravní...
Ruší noční klid, volal senior strážníky na florbalisty. Protáhl se jim zápas
I divácká kulisa na nižších soutěžích a v ne tolik populárních sportech dovede být pořádně hlučná. Přesvědčili se o tom také florbalisté Olomouce, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž v Česku....
Největší evropská výprava fanoušků Sigmy. Expres do Mohuče je téměř vyprodaný
Během pár hodin téměř vyprodáno. Fotbalová Olomouc vyhlíží ve čtvrtek 19. března odvetu osmifinále Konferenční ligy v německé Mohuči a může se těšit na obrovskou diváckou podporu. Klub už dříve...
Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila
Olomouc se chystá na fotbalový svátek. Na Hanou ve čtvrtek přijede bundesligová Mohuč. Osmifinále Konferenční ligy bude premiérou pro nový trávník, který Sigma položila minulý týden. „Je to super,...
Olomouc - Mohuč v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě
Olomoučtí fotbalisté v osmifinále Konferenční ligy vyzvou německou Mohuč. Úvodní zápas je na programu 12. března na Andrově stadionu, odveta pak o týden později v Německu. Kde můžete zápas sledovat...
Jeden z nejznámějších milostných příběhů se po 13 letech vrací na prkna Moravského divadla Olomouc. Slavné baletní inscenace Romeo a Julie od Williama Shakespeara se ujal Zdeněk Prokeš, jehož...
Vulgární výkřik a rána dveřmi. Muž neunesl potvrzení trestu za hrozby starostce
Nejprve u odvolacího soudu působil krotce, nakonec ale ukázal, jaká agresivita se v něm skrývá. Martin Píštěk u brněnského krajského soudu neunesl zamítnutí svého odvolání proti podmíněnému trestu za...
Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se
Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...
Válka o základku. Starostka se pře s další ředitelkou, vesnici už to stálo miliony
Téměř deset let se vedení Sudkova na Šumpersku soudilo s bývalou ředitelkou tamní základní a mateřské školy a obec tento spor stál více než čtyři miliony korun. Ani s její nástupkyní ovšem nemá...
Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast
Unikátní záběry silně ohroženého jeřábka lesního, který patří k nejtajemnějším lesním ptákům, se podařilo nedávno pořídit v srdci Jeseníků. Nafilmovala je kamera Ondřeje Bačíka, předsedy Společnosti...