OBRAZEM: Do Olomouce se vrací balet baletů. Romea a Julii tančí noví sólisté

Lenka Muzikantová
  17:44
Jeden z nejznámějších milostných příběhů se po 13 letech vrací na prkna Moravského divadla Olomouc. Slavné baletní inscenace Romeo a Julie od Williama Shakespeara se ujal Zdeněk Prokeš, jehož stejnojmenné dílo mělo v Národním divadle Brno 84 úspěšných repríz. V hlavních rolích se poprvé představí noví sólisté Adéla Bendová a Iván Sánchez Fernández.
