Bořiny za břehem. Hra režiséra Krobota připomene podoby zla i Eskymo Welzla

Lenka Muzikantová
  15:34
Svět plný intrik a falešných přátel otevře na olomouckém jevišti inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala. Odpovědi na palčivé otázky dnešní doby autorská dvojice zašifrovala do metafor, symbolů a situací odkazujících na život zábřežského rodáka a polárníka Jana Eskymo Welzla.
Inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala řeší palčivé otázky dnešní doby. Autorská dvojice je zašifrovala do metafor, symbolů a situací odkazujících na život polárníka Jana Eskymo Welzla. | foto: Andrea Simperová

9 fotografií

Osmou premiéru aktuální divadelní sezony uvede Moravské divadlo Olomouc v pátek v 19 hodin. Děj se odehrává v hospodě v Zábřehu, kam kdysi chodíval na pivo i Eskymo Welzl, který strávil mnoho let za polárním kruhem a jenž načerpal řadu životních mouder podle svých slov právě od obyvatel mrazivého severu.

Diváci se tak mohou těšit na osobitou autorskou inscenaci vytvořenou na míru pro olomoucký soubor činohry.

„Je to příběh pro všechny, kteří chodí do hospody i pro abstinenty. Snažili jsme se být vážní, ale nevím, jestli se nám to povedlo. Protože o vážných věcech Bořiny jsou,“ prozradil Miroslav Krobot, jenž se do Moravského divadla vrací po úspěšné inscenaci Liška B.

Po adaptaci Körnerova románu Zánik samoty Berhof a dramatizaci Těsnohlídkovy Lišky Bystroušky jde o v pořadí třetí spolupráci, která tentokrát vedla ke vzniku plně autorského textu.

„Spolupráce s tímto autorským duem v podobě pánů Krobota a Smékala si nesmírně cením. To, že se jedná už o třetí vzájemnou spolupráci, je pro náš soubor obrovská pocta. Jsme totiž, společně s pražskými Dejvicemi, jediným divadlem v celé republice, kde Miroslav Krobot pravidelně režíruje,“ vyzdvihl šéf činohry Roman Vencl.

„Znamená to, že se mu v Olomouci líbí, je s námi rád, a že pro něj má spolupráce s naším souborem smysl, protože to jsou jediné objektivní důvody, kvůli nimž je v současné době ochoten usednout na režisérskou židli,“ doplnil.

Dojde na prvky hororu, fantasy i humoru

Krobot, který je známý svým osobitým rukopisem, důrazem na civilní herectví a citlivým propojováním humoru s existenciálními tématy, přináší na pódium svůj charakteristický nadhled i schopnost vytvářet silnou atmosféru ze zdánlivě nenápadných situací. Jeho režijní přístup slibuje divákům intenzivní a autentický zážitek, jenž osciluje mezi jemnou ironií a hlubší výpovědí o lidských vztazích.

„Ve hře jsme se snažili poukázat na různé podoby zla, s nimiž se v současné době setkáváme. Tyto podoby se zjevují v personalizované podobě a divák je sám, podobně jako ve skutečném životě, postupně odhaluje,“ nastínil dramaturg inscenace Lubomír Smékal.

„Žánr představení neumím přesně určit, jsou v něm prvky hororu, fantasy, humoru a vlastně záleží na každém divákovi, který z prvků u něj převáží,“ dodal.

Ačkoli Bořiny za břehem nejsou podle autorů ryzí komedií, diváci nemusí mít strach, že se nezasmějí. „Děj prokládáme různými frky, abychom téma občas odlehčili,“ podotkl Krobot.

„Uvedení původní autorské inscenace vnímáme jako důležitou součást dramaturgie Moravského divadla. Spolupráce s Miroslavem Krobotem a Lubomírem Smékalem přináší nejen silné téma, ale i jedinečný divadelní jazyk. Věřím, že Bořiny za břehem budou patřit k titulům, jež v publiku rezonují ještě dlouho po skončení představení,“ láká na hru David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie.

V hlavních rolích se představí Jan Vrbacký, Daniela Klevetová, Iva Kruntorádová, Vlasta Hartlová a Tomáš Krejčí. Hudbu si vzal na starosti Martin Hůla, výpravu a kostýmy Marek Cpin.

22. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve věku 79 let zemřel někdejší fotoreportér ČTK Vladislav Galgonek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.