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Vystoupí Korn či Burešová. Oblíbený festival se přesouvá do Letního kina

  15:12
Oblíbený open-air festival Moravské divadelní léto slaví své desáté narozeniny. Pro návštěvníky si připravil několik zásadních novinek. Tou nejvýraznější je změna místa konání. Přehlídka, trvající od 14. do 26. června, se uskuteční v areálu Letního kina. Diváci se mohou těšit na nabitý program plný hvězd, osvědčených hitů, ale i nových premiér.
Momentka z open-air festivalu Moravské divadelní léto 2025.

Momentka z open-air festivalu Moravské divadelní léto 2025. | foto: Moravské divadlo Olomouc

Jiří Korn v muzikálu Anděl Páně
Oblíbený festival Moravské divadelní léto se přesouvá do areálu Letního kina v...
Momentka z open-air festivalu Moravské divadelní léto 2025.
Oblíbený festival Moravské divadelní léto se přesouvá do areálu Letního kina v...
10 fotografií

Herci odehrají při open-air premiéře komedii Láska mezi nebem a zemí, která od svého uvedení sklízí divácký úspěch. „Moravské divadelní léto mám moc ráda, je to předzvěst blížících se prázdnin a o to lépe se mi hraje,“ uvedla Vendula Nováková, která si v této činohře zahraje Susie Cameronovou.

Herečka se mimo jiné objeví i v dalších představeních na tomto festivalu. K vidění bude například v činohře Koule, ve Sluhovi dvou pánů nebo třeba v Natěračovi.

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Festival bude mít i další divadelní stálice, které se na pódiu objeví. Mezi letošními klasikami se objeví ale i mimořádné novinky jako je předpremiéra projekce Ucpanej systém Remaster z produkce Dejvického divadla.

Ikonické představení se do open-air produkce vrací v remasterovaném záznamu s lepším zvukem i obrazem. Na záznam legendárního představení podle povídek Irvina Welshe si diváci mohou zajít 21. června.

Letošní program obohatí i hostující divadla. Pražské divadlo Kalich odehraje na festivalu komedii Přání, jejímž autorem je šéf olomoucké činohry Roman Vencl. Dalším hostem je olomoucké Divadlo Tramtarie, které uvede pohádku O princezně fotbalistce a komedii Horory z manželských ložnic.

Momentka z open-air festivalu Moravské divadelní léto 2025.
Jiří Korn v muzikálu Anděl Páně
Oblíbený festival Moravské divadelní léto se přesouvá do areálu Letního kina v Olomouci.
Momentka z open-air festivalu Moravské divadelní léto 2025.
10 fotografií

„Domlouváme představení od konce minulého festivalu, ale aktivně na tom pracujeme od září,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš. Návštěvnost se v minulých letech pohybovala kolem 4000 až 5000 návštěvníků. Amfiteátr letního kina pojme až 900 diváků. „Letos očekáváme, že ta návštěvnost bude větší, když vystoupení budou přístupná pro více lidí,“ dodal ředitel.

Moravské divadelní léto nebude jenom o divadle. Při zahajovacím večeru se představí Moravská filharmonie Olomouc, která uvede koncert Hudební ohňostroj a slavnostně otevře celý festival. První část koncertu povede šéfdirigent Moravské filharmonie Zsolt Hamar.

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Ve druhé polovině se symfonický orchestr propojí s populární hudbou, kde vystoupí hosté jako Jiří Korn, Eva Burešová nebo Patricie Kaňok z kapely Vesna, jejichž známé písně zazní ve speciálních symfonických aranžích pod vedením dirigenta Dominika Pernici. V sobotu 13. června od 15.45 navíc proběhne průvod od divadla, kterého se zúčastní i samotní herci. Pochod má sloužit k propagaci festivalu.

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