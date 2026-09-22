Moravská filharmonie připomene Havla, šéfdirigenta Hamara čeká loučení

„V této sezoně nás čeká celá řada výjezdů do zahraničí. Budeme se věnovat i oslavám devadesátin Václava Havla, což má souvislost s naším prvním výjezdem do Athén, kde budeme hrát na vernisáži právě k výstavě k jubileu našeho prvního českého prezidenta,“ řekl ředitel MFO a Moravského divadla David Gerneš.
„Zároveň nás čeká celá řada významných spoluprací v Olomouci a také poslední sezona mého dobrého přítele Zsolta Hamara,“ dodal.
Šéfdirigent Hamar, jenž zastával v předchozích letech funkci šéfdirigenta v Maďarské národní filharmonii, stojí v čele olomouckého orchestru od sezony 2022/2023. Ukončení svého působení oznámil letos v dubnu. Jeho nástupce chce vedení filharmonie oznámit v první části sezony.
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„Máme kandidáta, na kterém jsme ve shodě s uměleckou radou orchestru a s mojí maličkostí, a pevně věřím, že se už blížíme k oznámení tohoto jména; chybí nám ale ještě pár detailů,“ doplnil Gerneš. Neupřesnil zatím, zda půjde o šéfdirigenta z tuzemska, či zahraničí.
Získání studia by vyřešilo problémy se zázemím
Filharmonii čeká v nadcházející sezoně zásadní rozvojový projekt týkající se získání nového nahrávacího studia.
„V současné době jednáme jak s Českým rozhlasem, tak se zřizovatelem, o převzetí a užívání jejich stávajících prostor poté, co se rozhlas definitivně přestěhuje do Pavelčákovy ulice. Pokud by se to podařilo, vyřešili bychom veškeré problémy filharmonie se zázemím,“ nastínil ředitel.
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Získání velkého nahrávacího studia by MFO otevřelo cestu ke komorním nahrávacím projektům. Budova je v majetku města, které je zřizovatelem MFO.
Svou nadcházející koncertní sezonu otevře MFO ve čtvrtek zahajovacím koncertem pod taktovkou šéfdirigenta Hamara. Zazní na něm Faustovská symfonie Franze Liszta, česká premiéra skladby Cathedrals americké skladatelky Jennifer Higdonové a Schumannův violoncellový koncert.
Během sezony filharmonie nabídne posluchačům devět různorodých koncertních řad, kromě hlavních symfonických cyklů nebudou chybět komorní večery, klavírní recitály či multižánrové projekty.