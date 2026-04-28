Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Lenka Muzikantová
  15:16
Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a Moravská filharmonie Olomouc (MFO) již představila plány na tu příští. V devíti koncertních řadách zazní monumentální díla i ikonické sklady Beatles, Miro Žbirky nebo hudba ze světoznámé počítačové hry Kingdom Come.
Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu. | foto: MFO

Jedenaosmdesátá sezona MFO přinese hity Beatles či Mira Žbirky.
Jiří Korn a Veronika Khek Kubařová v muzikálu Anděl Páně
Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.
Šéfdirigent MFO Zsolt Hamar.
14 fotografií

Filharmonie také oslaví 90 let od narození Václava Havla a společným koncertem s Václavem Hudečkem zavzpomíná na dobu před 60 lety, kdy legendární umělec v olomoucké Redutě odstartoval svou zářnou kariéru.

„Věříme, že tu velkolepou, zdárnou a úspěšnou stávající sezonu překonáme,“ avizovala dramaturgyně MFO Ivana Kalina Tabak.

Hudebník Václav Hudeček.

Novou sezonu MFO již tradičně otevře Mezinárodním varhanním festivalem, jehož 58. ročník se uskuteční v termínu od 3. do 17. září. Zahajovací koncert sezony pod názvem Hudební monument se uskuteční 24. září v domovské Redutě a přinese velkolepou Faustovskou symfonii Ference Liszta, českou premiéru skladby Katedrály oceňované americké skladatelky Jennifer Higdon a violoncellový koncert Roberta Schumanna.

Taktovky se ujme šéfdirigent filharmonie Zsolt Hamar a coby sólista vystoupí vycházející hvězda Yibai Chen původem z Číny.

„81. koncertní sezona Moravské filharmonie je pro nás výjimečná, vznikala již v rámci sloučené instituce, což se odráží v některých mimořádných projektech propojujících orchestr filharmonie a sbor i sólisty Moravského divadla. Naším cílem je nabídnout publiku pestrý a ambiciózní program, který spojuje tradici s novými impulzy,“ uvedl ředitel MDMF David Gerneš.

Šéfdirigent orchestru, budapešťský rodák Zsolt Hamar, povede osm koncertů, v rámci kterých s orchestrem představí své oblíbené kompozice, jako je kromě Faustovské symfonie hudba k baletům Igora Stravinského i Bély Bartóka, symfonie Roberta Schumanna či Ludwiga van Beethovena.

Změna šéfdirigenta konečně není drama, pochvaluje si ředitel České filharmonie

„Hudba dokáže promlouvat i tam, kde slova selhávají, vyjadřuje naše emoce s mimořádnou hloubkou a pravdivostí. Největší sílu ale získává ve chvíli, kdy ji prožíváme společně, kdy vzniká jedinečné souznění, které nás spojuje i přesahuje,“ uvedl Hamar.

Na úterní tiskové konferenci oznámil, že nastávající sezona bude jeho poslední v Moravské filharmonii Olomouc. „Předešlé roky byly mojí nejkrásnější periodou a s orchestrem i publikem jsem zažil spoustu výjimečných momentů. Ale v mojí zemi byl pošlapaný kulturní život a s novou vládou je tu nový příslib, že se to změní. Chci být u toho,“ avizoval Hamar, že se nejspíše vrátí do své domoviny.

Před orchestr Moravské filharmonie se i v nastávající sezoně na dirigentský stupínek postaví plejáda domácích i zahraničních osobností, jako je Leoš Svárovský, Tomáš Brauner, Robert Kružík, Maxim Rysanov, Gábor Káli či Valentin Uryupin.

„Z koncertního repertoáru nabídneme širokou paletu skladeb všech slohů a stylů od baroka po současnost – od Vivaldiho a Bacha přes Čajkovského, Rachmaninova i Gershwina až po Jaroslava Pelikána, a to v provedení špičkových sólových interpretů,“ vyzdvihla Tabak. „Osobně se velmi těším na provedení Šostakovičovy šesté symfonie nebo Sinfonietty Leoše Janáčka,“ dodala.

Koncertnímu cyklu K opět propůjčí působivé kulisy Červený kostel a MFO nezapomněla ani na nejmladší diváky. Počítá se také s klavírními recitály, odpoledním Hudebním salonem v Mozartově sále či Hudebním setkáním s členy filharmonie v Malé kulturní scéně Sedmička.

Javier Camarena a dirigent Leoš Svárovský na koncertě v Litomyšli

„Žánrový rozptyl Moravské filharmonie je vskutku veliký. Pokračujeme v řadě crossovreových koncertů, ve které nabídneme atraktivní spojení zvuku klasického orchestru s ikonickými skladbami The Beatles v podání renomovaných The Backwards, uvedeme hudbu ze světoznámé české počítačové hry Kindom Come: Deliverance II a také projekt The Sound of Epic Anime z japonské animované tvorby v autentickém pojetí dirigenta Chuheie Iwasakiho,“ řekl náměstek pro MFO Petr Dvořák.

„Cyklus uzavřeme koncertem s názvem Miro Žbirka: Symphonic Night, na němž se Meky podílel dramaturgicky. MFO tak naváže na předchozí spolupráci s tímto legendárním interpretem,“ doplnil náměstek.

Vrcholící sezona přinese Korna i Burešovou

Po exkluzivní spolupráci s kapelou O5 a Radeček, která vyvrcholila vyprodaným koncertem v pražském O2 universu, se na stejném místě MFO představila i se dvěma koncerty projektu Pocta Davidu Stypkovi s kapelou Bandjeez a sólisty Ewou Farnou, Kateřinou Marií Tichou a Miraiem Navrátilem.

Dvořákova Olomouc je zpět. Veze hudební ohňostroj s Kornem, Burešovou a Vesnou

Orchestr vystoupil také na prestižních zahraničních pódiích, například ve Zlatém sále vídeňského Musikvereinu, kde začátkem roku uvedla program s díly Mozarta a Beethovena. Po tříleté odmlce se podařilo obnovit Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc, který se koná od 7. května do 14. června a do Olomouce během něj zavítají známí tuzemští i zahraniční interpreti.

Vrcholem festivalu bude open air koncert v Letním kině Olomouc, na kterém zazní ikonické skladby jako Bolero Maurice Ravela, energický Šavlový tanec, strhující Jízda valkýr nebo slavná předehra k opeře Vilém Tell. Symfonický orchestr pak doprovodí osobnosti české popové scény Jiřího Korna, Evu Burešovou a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna.

30. prosince 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a...

28. dubna 2026  15:16

Úspora je jistá. Kraj ušetří na energiích 100 milionů, případný rozdíl platí dodavatel

Pracovníci ČEZ Distribuce v terénu (1. října 2025)

Zateplením budov, výměnou svítidel či osvětlení na 18 krajských budovách ušetří Olomoucký kraj ročně až osm milionů korun na energiích. Celkově půjde o téměř sto milionů. Úspor dosáhne díky...

28. dubna 2026  14:08

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  28. 4. 13:59

Žena s pěti promile sedla na kolo a skončila v nemocnici, nehodu řeší policie

Šestatřicetiletá žena havarovala na kole. Nadýchala téměř pět promile alkoholu....

Silně opilá šestatřicetiletá žena nezvládla jízdu na kole a havarovala poblíž obecního úřadu v obci Újezd u Uničova na Olomoucku. Přivolaní policisté ženě naměřili 4,75 promile alkoholu v dechu. Při...

28. dubna 2026  12:57

Na Olomoucku zbrojí na boj s komáry, koupí další dron i vybavení pro vrtulník

Projekt Mosprema katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Olomouc pomocí...

Drony se už v boji proti přemnožení komárů v Olomouckém kraji, především v lokalitách na Olomoucku, dobře osvědčily, teď obce nově ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého chtějí...

28. dubna 2026  4:52

Olomouc udělala další krok ke stavbě nové haly, podporu posoudí Evropská komise

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Olomouc se významně přiblížila možnosti, že v areálu Nová Velkomoravská vyroste multifunkční hala pro sport, kulturu i společenské akce. Po více než tříhodinovém jednání zastupitelé schválili...

27. dubna 2026  18:45

Policie chce v kauze zfušovaných silnic poslat k soudu dalších osm lidí a firmu

Silnice v Loučanech patří k těm, které se prověřují v rámci korupční kauzy...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat dalších osm lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji....

27. dubna 2026

Může nás obklíčit přes 120 větrných elektráren, bije na poplach Moravský Beroun

ilustrační snímek

Radnice v Moravském Berouně na Olomoucku má výhrady k návrhu akceleračních zón, které mají ve vybraných regionech urychlit stavbu větrných a solárních elektráren. Podle radnice by totiž v okolí města...

27. dubna 2026

Policie pátrala po čtrnáctileté dívce z Ostravy, našla ji na Jesenicku

ilustrační snímek

Policie zastavila pátrání po čtrnáctileté dívce z Ostravy. Dívka, která má zdravotní problém a musí užívat léky, které neměla u sebe, odešla z výchovného zařízení v Bohumíně. Byla nalezena na...

16. dubna 2026  18:59,  aktualizováno  27. 4. 14:27

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová éra pod Musilem? V Olomoucku počítají s mladým českým trenérem

Matěj Musil (vlevo) a Filip Koukol, trenérské duo BK Olomoucko

Sezona končí, nová éra začíná? Nejmladší trenér basketbalové NBL Matěj Musil v prosinci nahradil na střídačce Olomoucka Američana Matta Jonese. Před nedávnem prezident klubu Libor Špunda prohlásil,...

27. dubna 2026  12:43

Železniční koridor na Přerovsku stál, dělník spadl ze stožáru do kolejiště

ilustrační snímek

Na železničním koridoru mezi stanicemi Hranice na Moravě a Polom na Přerovsku byl v pondělí dopoledne po pádu dělníka ze stožáru do kolejiště na několik desítek minut dočasně zastaven provoz. Na...

27. dubna 2026,  aktualizováno  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.