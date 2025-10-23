„Koncertní program s názvem Slavíme s českou a slovenskou hudbou nabídne pestrý program inspirovaný hudebním folklorem a uměleckou stylizací národních tradic obou zemí,“ uvedli zástupci MFO. Filharmonie letos slaví jubilejní 80. sezonu.
Dramaturgie letošních koncertů představí mozaiku skvostů české a slovenské hudby. Zazní například Skočná a Furiant z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, Mazurek Antonína Dvořáka nebo vybrané části Slovácké suity Vítězslava Nováka.
Moravskou filharmonii povede jedna z nejvýraznějších osobností české dirigentské scény Leoš Svárovský, sólistou koncertní série bude mladý houslista Daniel Matejča.
„Je pro mne velkou ctí a radostí, že již podruhé jsem byl osloven vedením Moravské filharmonie k provedení cyklu koncertů k příležitosti oslav vzniku společného státu Čechů a Slováků,“ řekl Svárovský.
První z koncertů filharmonici odehrají ve čtvrtek v olomoucké Redutě, o den později se vydají do Městského divadla v Prostějově. V sobotu se představí v kulturním domě v Zábřehu a v pondělí v Šumperku, v den státního svátku zamíří do Městského domu v Přerově a koncertní sérii zakončí 29. října v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.