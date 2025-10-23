Moravská filharmonie Olomouc ke státnímu svátku zahraje Smetanu i Dvořáka

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po celém Olomouckém kraji. Filharmonici se představí na pódiích v Olomouci, Prostějově, Zábřehu, Šumperku, Přerově a Jeseníku.

Moravská filharmonie Olomouc | foto: MFO Olomouc

„Koncertní program s názvem Slavíme s českou a slovenskou hudbou nabídne pestrý program inspirovaný hudebním folklorem a uměleckou stylizací národních tradic obou zemí,“ uvedli zástupci MFO. Filharmonie letos slaví jubilejní 80. sezonu.

Dramaturgie letošních koncertů představí mozaiku skvostů české a slovenské hudby. Zazní například Skočná a Furiant z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, Mazurek Antonína Dvořáka nebo vybrané části Slovácké suity Vítězslava Nováka.

Moravskou filharmonii povede jedna z nejvýraznějších osobností české dirigentské scény Leoš Svárovský, sólistou koncertní série bude mladý houslista Daniel Matejča.

„Je pro mne velkou ctí a radostí, že již podruhé jsem byl osloven vedením Moravské filharmonie k provedení cyklu koncertů k příležitosti oslav vzniku společného státu Čechů a Slováků,“ řekl Svárovský.

První z koncertů filharmonici odehrají ve čtvrtek v olomoucké Redutě, o den později se vydají do Městského divadla v Prostějově. V sobotu se představí v kulturním domě v Zábřehu a v pondělí v Šumperku, v den státního svátku zamíří do Městského domu v Přerově a koncertní sérii zakončí 29. října v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

