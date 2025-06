Kritika a odchody. Spory vřou po spojení olomoucké filharmonie s divadlem dál

Třeba klarinetista Vojtěch Pospíšil opustil filharmonii v prosinci, předtím jako člen odborů s ostatními varoval před sloučením s divadlem. Podle něj se jeho slova naplnila.

„Od začátku to nedává smysl, všechny analýzy a nápady jsou vyprázdněné. Neřekli, jak to má vypadat, chybí měřitelné ukazatele. Dlouho argumentovali, že jde o politické rozhodnutí, nedá se s tím nic dělat a odpor je nesmyslný. Odešel jsem, neboť se to nepodařilo zachránit, věděl jsem, že to půjde do kytek,“ shrnul Pospíšil.

Ten podepsal dohodu o rozvázání pracovního poměru. Spojení nastalo od Nového roku, nyní nese příspěvková organizace název Moravské divadlo a Moravská filharmonie (MDMF).

Pospíšil se teď živí mimo jiné jako kurýr pro rozvoz jídla, hraní se věnuje v pražském synkopickém orchestru a prostějovské klezmerové skupině. Vůči předchozímu zaměstnavateli ale kritický být nepřestal. Na zastupitelstvu, kde pravidelně vystupuje, tento měsíc třeba komentoval otevřený dopis od odcházejících lidí z administrativy filharmonie.

„V reakci na amatérismus, nefunkční systémy a autokratické až šikanózní praktiky se po bezmála třech marných měsících rozhodli odejít čtyři z celkem sedmi administrativních zaměstnanců původní Moravské filharmonie Olomouc,“ napsali začátkem dubna signatáři.

Uvedli, že o problémech v organizaci se snažili neúspěšně jednat s jejím vedením, proto se obrátili na zastupitele. Zároveň odmítli, že by jejich postoj přímo souvisel se sloučením nebo myšlenkou spojení. Velké komplikace podle nich způsobilo odpojení moderního specializovaného softwaru a jeho nahrazení starším programem, jenž při více přihlášených uživatelích kolabuje.

„Stává se, že jeden úkon je nutné provádět opakovaně a kontrolovat správnost jeho zaevidování. Část agendy byla nahrazena ručním vedením na papíře, čímž se běžné procesy, například objednávkový, zpomalily z hodin a dní na týdny,“ stojí v dopise někdejších zaměstnanců.

Kritika komunikace či nedůstojného šetření

Dalšími příklady jsou zrušení elektronické spisové služby, netransparentní výběrová řízení, slabá komunikace vedení se členy týmu či nezohledňování požadavků ubytování pro hosty filharmonie. Vedení vytýkají, že v ceně hotelu nebývá snídaně ani parkování, což má způsobovat provozní komplikace.

„O tom, jakou reputaci tento systém MFO mezi hostujícími umělci dělá, ani nemluvě. Olomouc je dnes jediným místem u nás, kde profesionální orchestr nechává umělecké hosty v hotelech bez základního servisu,“ napsali bývalá vedoucí produkce, asistentka a manažer.

Ohradili se i vůči podobě marketingu, jenž podle nich postrádá profesionální tón. Například příspěvky na sociálních sítích považují za žoviální a familiární, což – jak se domnívají – není pro filharmonii důstojné.

Podle Pospíšila navíc po zveřejnění dopisu dostal jeden ze spoluautorů od externě najaté pracovnice marketingu vulgární zprávu znějící: „ty seš teda pěknej ču*ák ti povim“. Hudebník si ji vytiskl na triko, jež si oblékl na zastupitelstvu.

„Tohle je koncentrovaný důvod, proč lidé odešli. Jak se k nim instituce chová, co umožňuje,“ vysvětloval, proč se rozhodl pro konfrontační tón. Primátor Miroslav Žbánek (ANO) ho za zvolený oděv pokáral a Pospíšil se na druhou část svého projevu převlékl do košile.

Volná místa je těžké obsadit, nejistota odrazuje

Filharmonii však průběžně opouštějí i hudebníci zhruba devadesátičlenného tělesa.

„Mladí lidé, kteří sem přicházejí, vědí, že je to pro ně na přechodnou dobu, nebo pokud mají možnost odejít, tak ji využívají. Nedokážu určit, zda se tak všichni rozhodli jen kvůli slučování a co je přirozená fluktuace, nicméně pět hráčů orchestru odešlo v přímé reakci, protože tady neviděli perspektivu,“ přiblížil předseda filharmonických odborů Jakub Látal.

Podle něj je patrný i dopad na kvalitu. Ve větší míře se to může projevit za dvě nebo tři sezony, obává se.

„Máme obrovský problém získávat lidi na uvolněná místa. Na konkurzy nechodí zájemci, neboť hudební svět sleduje, co se děje. Vnímají míru nejistoty, nechtějí riskovat. Nevědí, jestli budou hrát ve filharmonii symfonický repertoár, nebo v divadle, i když to tak samozřejmě zatím není a filharmonie běží repertoárově jako předtím,“ dotkl se otázky dvou orchestrů.

Radnice spekulace o spojení orchestrů odmítá

I po sloučení totiž zůstal jeden orchestr divadelní a jeden filharmonický. Někteří nevěří, že to tak vydrží.

„Není pravda, že se orchestry sloučit nemůžou, protože to zakazuje zřizovací listina. Ředitel může vypovědět kolektivní smlouvu s odbory a tlačit na ně, aby se různé pracovní věci upravovaly, může udělat reorganizaci míst, orchestry spojit a zřizovatel to schválí, protože ušetří pár milionů,“ obává se učitel na základní umělecké škole Milan Ludvík, jenž inicioval petici proti sloučení a k situaci se celou dobu vyjadřuje.

Radnice to však vylučuje. „Dva orchestry jsou součástí zřizovací listiny, garance je úplně stejná, jako byla po dobu 80 let předtím. Mnohokrát jsme řekli, že naše městská rada určitě nic takového schvalovat ani předkládat nebude,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (ProOlomouc a Piráti).

Otevřeným dopisem se zabývala garanční rada divadla a filharmonie i seminář zastupitelů. „Vnímám to jako procesní stížnosti, které nás vedou k tomu organizaci posouvat,“ reagoval Tichák.

Ředitel MDMF David Gerneš na dotazy MF DNES uvedl, že odchod kolegů ho mrzí. Odmítá ovšem, že by se vedení zpětnou vazbou nezabývalo nebo ji odmítalo. „Naopak, otevřenou komunikaci považuji za důležitou součást fungování organizace a pravidelně ji vedeme na různých úrovních,“ sdělil.

„Ve zmíněných oblastech skutečně probíhají změny – od digitalizace a propojování administrativy až po efektivnější organizaci agend a provozu. Tyto kroky nejsou nahodilé, ale promyšlené a nutné pro další rozvoj instituce,“ dodal Gerneš.