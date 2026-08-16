MoraExpress vyjede letos popáté. Je to prý zpestření i pro hráče. A co jiné destinace?

MoraExpress letos vyjede v sobotu 24. října okolo 10:45 z olomouckého hlavního nádraží. Fanoušci vystoupí v pražské Libni, odkud tradičně následuje společný pochod až do O2 areny. Úvodní buly zápasu se Spartou je naplánováno na 16:00.
Při třetím ročníku MoraExpress pokořil hranici 1200 účastníků. Klub chtěl do vlakové soupravy přidat další vagony, ale České dráhy vzkázaly, že tak velká souprava už by se na olomoucké nádraží nevešla.
„Loni byla účast o něco mešní, kolem tisícovky. Ale bylo to asi i tím, že jsme jeli 23. prosince a spousta lidí už měla vánoční plány, nebo doma nedostala propustku,“ usmívá se Vejtasa.
Prodej lístků na letošní MoraExpress začal zhruba před týdnem, už teď zmizely necelé tři stovky vstupenek. Fanoušci si mohou vybírat z několika variant. K dispozici je i balíček „basic“, který nemá v ceně zahrnutou vstupenku na utkání.
Další tři kategorie už počítají i se vstupenkou. V cenně nejdražší kategorie (Gold, 1700 Kč) je kromě občerstvení ve vlaku zahrnuto i setkání s hráči extraligového týmu či klubová šála.
Právě hráči Olomouce po zápase vlakem vždy procházejí a s fanoušky se zdraví. „Hráče to neobtěžuje, i pro ně je to zpestření,“ tvrdí Vejtasa. „Vlak na cestování je určitě pohodlnější než autobus. Hráči jsou v kupé po třech, mohou se natáhnout i prospat. A navíc je v Praze žene podpora, kterou jinde na našich venkovních zápasech nezažijí.“
I to je důvod, proč MoraExpress i popáté zamíří do Prahy na duel se Spartou, ačkoliv organizátoři akce uvažovali i o jiných destinacích. „Nabízí se třeba Pardubice nebo Třinec, ale to jsou týmy, které mají nejvyšší procentuální obsazení stadionu a je velmi nepravděpodobné, že by nám uvolnili tisíc lístků pro naše fanoušky,“ odůvodnil Vejtasa.
Spolupráce se Spartou je v tomto ohledu bezproblémová. Hostující fanoušci mají standardně garantovány hostující sektory 117 a 118, kam se vejde takřka 500 fanoušků. „Když potřebujeme, Sparta nám uvolní další sektory v horním prstenci arény,“ pověděl Vejtasa.
Jak sám říká, Praha je pro podobný výjezd ideální destinace. „Stadion je od nádraží v Libni kousek, fanouškovské pochody mají vždy skvělou atmosféru. Skvělá je i samotná vybavenost areny a komfort pro fanoušky,“ shrnul Vejtasa.
MoraExpress má navíc i solidní sportovní úspěšnost. Ze čtyř „výjezdových“ zápasů Hanáci proti silnému soupeři získali hned sedm bodů. Budou se radovat i v říjnu?