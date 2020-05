Motorkář uspěl s odvoláním proti trestu za sražení policistky, úmysl popírá

Obžalovaný se proti rozsudku odvolal. Hájí se, že nešlo o úmyslný trestný čin, což je podstata trestného činu násilí proti úřední osobě. Policistku chtěl podle svého tvrzení pouze objet.

Jeho námitkám krajský soud vyhověl. Podle předsedy senátu Jaroslava Hudečka se bude muset okresní soud znovu zabývat tím, zda bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaný najížděl na policistku, a naplnil tak znak násilí, nebo se ji naopak snažil objet a ujet.

„Je třeba zdůraznit, že u trestného činu násilí proti úřední osobě se vyžaduje úmysl přímý. Logicky měl důvod k tomu chtít ujet policejní hlídce, nemá to ale souvislost s podstatou trestného činu,“ uvedl předseda senátu.

Podle obhájce Jiřího Žáka chtěl Pulkert policistku objet, v té chvíli však žena ustoupila stejným směrem a proto došlo ke střetu. Jednání muže tak podle něj nebylo úmyslné, ale nedbalostní.

„Jak ze znaleckého posudku, tak z výpovědí vyplývá, že se obžalovaný snažil dvojím pokusem o objetí hlídce ujet. Nebyl srozuměn s tím, že policistku srazí. Kdyby do ní jakkoliv narazil, dá se předpokládat, že by z motocyklu spadl a byl by zajištěn policisty,“ uvedl jeho obhájce.

Za přechovávání drog dostal motorkář podmínku

Naopak státní zástupkyně Ivana Koberová se domnívala, že právní kvalifikace i trest je zcela na místě.

„Obžalovaný vyjel na motocyklu proti policistce, která stála v jeho jízdním pruhu, což je rozhodující skutková okolnost pro úmysl v zabránění výkonu pravomocí,“ uvedla žalobkyně s tím, že rozjetí na motocyklu proti policistce je podle ní bezpochybně násilné jednání, kdy motocykl je považován za zbraň.

Krajský soud Pulkertovi ovšem uložil i trest, a to za přechovávání drog. Policisté totiž u motorkáře po nehodě našli 6,2 gramu pervitinu, navíc už dříve pěstoval marihuanu. Dostal 16 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky.

Incident se odehrál v Družstevní ulici v Mohelnici, kde dopravní policisté kontrolovali dodržování padesátikilometrové rychlosti. Podle spisu jel tehdy motorkář v obci rychlostí 92 kilometrů v hodině, proto dostala dvoučlenná hlídka stojící asi 200 metrů od radaru pokyn, aby ho zastavila.

Pulkert nejprve zpomalil, pak ale ve vzdálenosti dvou až tří metrů zprudka přidal plyn a policistku srazil navzdory její snaze střetu zabránit. Poté spadl z motorky zem a byl zadržen.

20. října 2018

Žena po nárazu spadla bokem a hlavou na silnici a udeřila se do hlavy. Utrpěla středně těžká zranění - otřes mozku, pohmožděniny lokte, kolena a krční páteře. Po návratu do služby navíc ještě kvůli psychickým následkům několik měsíců nedokázala při kontrolách zastavovat auta.

Podle obhájce šlo jen o přestupek

Pulkert, kterému hrozilo až šest let vězení, úmyslné najetí do policistky od počátku odmítal.

„Chtěl jsem se vyhnout dopravní kontrole, tu policistku jsem chtěl za každou cenu objet. Ona se ale pohnula na stejnou stranu jako já. Musel jsem přidat, abych nespadl z motorky, a tak jsem ji srazil. Byla to hlavně moje chyba. Je mi to líto a moc se jí omlouvám,“ uvedl Pulkert v říjnu u prvoinstančního soudu.

Řízení bez řidičského průkazu pak pětatřicetiletý muž, který si motorku sestavil sám z náhradních dílů a opatřil ji registrační značkou, označil za „mladickou nerozvážnost“. Kromě toho též uvedl, že po nehodě přestal s užíváním drog.

„Nelze dovodit úmysl obžalovaného. Snažil se jí sofistikovaným způsobem - myška vlevo, myška vpravo - vyhnout,“ uvedl u šumperského soudu obhájce s tím, že by tudíž případ měl být posuzovaný jako přestupek.

Tvrzení obžalovaného, že srážce nemohl zabránit, ovšem v říjnu vyvracel u soudu další z policistů. Ten uvedl, že motorkář měl volný celý prostředek vozovky. Sražení policistky navíc zachytila kamera ve služebním voze.