Za pokus o vraždu partnera dostala alkoholička 12 let, soud jí nařídil léčbu

Chovanečková si má trest odpykat ve vězení s nejpřísnějším režimem. Dále musí nahradit zdravotní pojišťovně výlohy na léčbu poškozeného ve výši přes 160 tisíc korun a soud jí rovněž nařídil ústavní protialkoholní léčbu.

Délkou trestu vyhověl návrhu státního zástupce Jindřicha Pazdery. Ten ve své závěrečné řeči mimo jiné znovu upozornil na nesrovnalosti ve výpovědích aktérů případu.

Podle obžaloby se Chovanečková loni koncem července po předchozí hádce vplížila do ložnice a zaútočila nožem na spícího partnera. Muž se začal bránit, utrpěl bodná a bodnořezná zranění.

U soudu ale zazněl zcela jiný popis událostí než bezprostředně po činu na policii. Dvojice přišla s verzí, podle níž se partneři o nůž přetahovali a došlo k nechtěnému zranění. Mladý muž navíc před soudem trval na tom, že chce s Chovanečkovou zůstat a ve vztahu pokračovat.

„Obžalovaná se patrně chtěla vyhnout nepříjemným otázkám, proto řekla, že si nic nepamatuje. V čem ale zjevně lhala, je líčení předchozího vztahu jako láskyplného a bezproblémového. Z nahrávek, které jsme měli k dispozici je jasné, že to zase tak harmonické nebylo,“ komentoval Pazdera.

„Je mi to vážně líto, je to jedno velké nedorozumění,“ plakala u soudu před vynesením rozsudku obžalovaná. Podle ní za všechno může její závislost na alkoholu, kterou nedokázala ovládnout.

Násilí ve vztahu postupně gradovalo

Předseda senátu Vladimír Najdekr v odůvodnění zdůraznil, že na dnešním jednání se soud zabýval především pravdivostí jednotlivých výpovědí.

„Pokud jde o zhodnocení důkazů, měli jsme před sebou příběh, který se udál mezi dvěma lidmi, byli u toho pouze oni dva, nikdo další. Nikdo také nezpochybňuje, že se v období před událostí popíjely alkoholické nápoje. Museli jsme posoudit verzi poškozeného a obžalované, ostatní o věci věděli pouze zprostředkovaně,“ zhodnotil.

Dále zmínil, že Chovanečková možná nechtěla přítele zabít, nicméně i vypitému alkoholu navzdory si musela uvědomovat, že její jednání může skončit jeho smrtí. Obžalované také chyběla sebereflexe, neboť se k činu nepřiznala. Z tohoto důvodu soud zvažoval i vyšší trest než navržených dvanáct let.

Mezi partnery podle Najdekra násilí dlouhodobě gradovalo, což si však ani jeden z nich nepřiznával. Možná i proto se pobodaný snažil přítelkyni pomoci.

„Poškozený sem nepřišel s tím, že by najednou začal vypovídat něco jiného nebo si věc nepamatoval. Jeho změna výpovědi byla motivována snahou pomoci obžalované,“ podotkl Najdekr.

Charakter zranění odpovídal útoku

Klíčovou roli hrály v případů odborné posudky. Napadený muž utrpěl podle znalkyně Kateřiny Vránové velmi vážné poranění, jež by bez včasného zásahu zdravotníků skončilo smrtí. Bodná rána se nacházela vlevo od hrudní kosti v místě, kde se protínají životně důležité orgány. Nůž prošel mezi žebry, bodnutí muselo být podle znalkyně vedené středně vysokou intenzitou.

„Pouhým mácháním nože takovou intenzitu nevytvoříte, někdo musí držet nůž tak pevně, aby šel proti odporu kůže,“ vysvětlila.

Podle ní je též nepravděpodobné, že by rána na ruce, kterou muž utrpěl, vznikla při přetahování o nůž, jak tvrdila u soudu partnerská dvojice. Zranění totiž bylo na hřbetu ruky. Pokud by šlo o zranění způsobené údajným vyklouznutím nože, rána by se nacházela na dlani. Povaha zranění celkově odpovídala původní verzi poškozeného o úmyslném útoku.

Soud rovněž přehrál záznamy dvou telefonických hovorů poškozeného na tísňové lince. Je na nich slyšet zrychlený dech a volání o pomoc. Opakoval, že krvácí a vysvětloval operátorce, že vyšel před dům. Druhá z nahrávek končila slovy: „mě pobodala.“

Prozradily je i záznamy hovorů

Podle posudku z oboru toxikologie mohla mít v době činu Chovanečková v krvi kolem dvou promile alkoholu, napadený o půl promile méně. Znalci z oboru psychologie se pak shodli, že velkou roli v případu sehrála závislost ženy na alkoholu. Doporučili proto ústavní léčbu.

„Je na místě zdůraznit, že v inkriminované době byla obžalovaná ve stavu akutní intoxikace. Vzhledem k její dlouhodobé závislosti a tomu, že byla na alkohol adaptovaná, nemusely být vyjádřeny všechny příznaky,“ upozornil psycholog Tomáš Novák.

„Do stavu intoxikace se přivedla sama, vědomě, se znalostí účinků alkoholu na její organismus i s vědomím toho, jaké účinky má na její psychiku. Přestože se v minulosti už pokoušela o svépomocné řešení a usilovala o abstinenci, tak nešlo o přetrvávající efekt,“ dodal.

Četné záznamy telefonických hovorů, jež vedla Chovanečková po činu z vazby s příbuznými i s napadeným podle soudu dokazují, že se společně snažili upravit popis sledu událostí tak, aby vše vypadalo jako nešťastná náhoda.

„Tak ať řekne, že na ten nůž spadl“ či „Ty víš, že tak se to nestalo“ zaznělo například v jedné z předložených nahrávek. Chovanečková též pobodaného muže přesvědčovala, aby změnil původní výpověď, kterou učinil na policii těsně po činu.