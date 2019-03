Parkování v centru měla řešit podzemní garáž za 50 milionů, zeje prázdnotou

„Nevím, proč bych tam parkoval. Je to drahé, navíc tam zatéká a je tam mokro. To podzemní parkoviště je za stávajícího stavu nezajímavé.“

Slova jednoho z obyvatel Mohelnice, který bydlí v blízkosti autobusového nádraží, přál si však zůstat v anonymitě, shrnuje názor řady šoférů, kteří se nové podzemní garáži obloukem vyhýbají. K nelibosti vedení radnice, kterou její vybudování stálo více než padesát milionů korun.

„Samozřejmě nás to netěší. Musíme parkování na podzemním parkovišti zatraktivnit, aby bylo především pro místní šoféry zajímavější,“ uvědomuje si mohelnický starosta Pavel Kuba (Mohelnická demokracie). Podle něj má nezájem o parkování v podzemí více důvodů.

„Prvním je fakt, že lidé se vždy snaží parkovat co nejblíž svému bydlišti, což má logiku. Druhým důvodem je, že řidiče v současné době nic nenutí neparkovat na blízkém náměstí Svobody a v okolních ulicích, kde je to výhodnější. A třetím je zatékání do objektu, které teď řešíme v reklamačním řízení s dodavatelem stavby,“ shrnul Kuba.

Jak zatraktivní podzemí: nižší taxa či noční provoz za polovinu

Podotkl, že se ukázalo jako kontraproduktivní zvednout původně navrhovaných dvacet korun za den parkování v podzemí na třicet.

„Rada se tak rozhodla. Budeme se muset znovu pobavit o tom, jestli se nevrátit k původnímu návrhu,“ řekl mohelnický starosta.

Radnice také zvažuje noční provoz, kdy by od 17 do 7 hodin následujícího dne byla na podzemním parkovišti poloviční taxa za stání aut z navrhovaných 20 korun a stejná sleva z parkovného by platila i o víkendech a svátcích.

„Myslím, že řada lidí z okolí je pracovně přes den stejně pryč, takže by noční provoz uvítala,“ přemítá Kuba.

Neplatící řidiče má ukáznit zesílený policejní dohled

Změně k lepšímu může pomoci i státní policie, která v Mohelnici posílí o jednu hlídku.

„Kontrola na náměstí, které je permanentně přeplněné, je nyní pouze namátková, takže tam někteří řidiči ani neplatí. Dnes to funguje tak, že pověřený úředník zavolá policii ve chvíli, kdy tam stojí více aut, která nemají zaplacené parkování. To ale zdaleka nestačí,“ popsal mohelnický starosta.

Větší počet policistů umožní častější kontroly a starosta věří, že se díky tomu řidiči ukázní. Město bude muset také vyřešit parkování lidí bydlících v okolí centrálního náměstí Svobody, kteří nyní parkují na náměstí na parkovací karty.

„Myslím, že by se dalo mluvit o tom, že za obdobných podmínek budou parkovat jen o něco dál na podzemním parkovišti. Na náměstí Svobody by se tak uvolnilo 30 míst, která jsou nyní blokována. Lidé přijíždějící na úřad by pak měli více prostoru pro stání přímo u radnice,“ míní starosta.

Řešení problému se zatékající vodou se může protáhnout

Jedním z těch, kteří bydlí na náměstí Svobody, je i Antonín Navrátil. Za parkovací kartu platí ročně 1 500 korun, aby mohl stát s autem přímo v centru.

„Není to ale tak, že bych tu měl rezervované místo. Když odjedu a pak se vrátím a na náměstí už není volno, musím si hledat parkování někde jinde v okolí,“ vysvětlil Navrátil.

Tomu, že by nechával auto v podzemním parkovišti na autobusovém náměstí, se nebrání.

„Pokud budou srovnatelné podmínky, tak těch sto, sto padesát metrů si pro auto klidně dojdu. Město ale musí nejdřív zajistit odstranění závad. Nemyslím, že někdo bude parkovat v podzemí, kam neustále prosakuje voda a je tam mokro,“ sdělil Navrátil.

Mohelnický starosta přiznává, že jde o velký problém. „Odstranění závady může být velmi zdlouhavé a nákladné, i když město to platit nebude. Více napoví sondy, které plánujeme udělat v těchto dnech. Na základě rozborů se pak rozhodne, jak nedostatky odstranit,“ uzavřel Kuba.