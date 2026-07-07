Hlídka vyjela do Nádražní ulice na základě oznámení na linku 158 a na místě našla padesátníka, který se před tamním obchodem povaloval a obnažoval.
„Muž byl zajištěn a převezen na služebnu, dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 5,15 promile,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
„Následně u něho došlo ke zhoršenému vnímání, koordinaci pohybů a celkově byly jeho smysly otupeny. Proto si ho převzala do péče záchranná služba a převezla ho do nemocnice v Šumperku,“ dodala s tím, že muž je nyní podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku, čímž se bude zabývat příslušný městský úřad.
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Zavinil nehodu a odešel domů. Policii pak řidič nadýchal přes čtyři promile
Podle lékařských měřítek je už hodnota mezi třemi a čtyřmi promile označována jako vážná otrava alkoholem, při které mohou nastat poruchy vědomí nebo i srdečního rytmu. Hrozí také riziko zástavy dechu a oběhu.
Ucelená statistika českých alkoholových rekordmanů neexistuje. K hlavním kandidátům se však řadí třeba houbař z Ostravska, kterého v roce 2018 ošetřovali lékaři kvůli zlomenému kotníku. V krvi mu bylo naměřeno 8,83 promile alkoholu, před operací tak musel 24 hodin střízlivět.
Za světového rekordmana je pak považován Polák, jenž po oslavě s kamarády nadýchal 12,3 promile, nicméně dechová zkouška není tak přesná jako test ze vzorku krve. Primát mezi ženami drží Francouzka, která měla po autonehodě u Nantes v krvi 11 promile.