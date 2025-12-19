Řezbář věnoval betlému celý život. Po své smrti se stal předlohou pro novou figurku

Václav Havlíček
  15:28
Mohelnický betlém byl pro jeho zakladatele Pavla Nenkovského mnohem víc než jen vánoční tradicí. Byl jeho srdeční záležitostí, životní radostí i posláním, kterému se věnoval od svých mladých let. Každý rok před Vánocemi betlém stavěl, opečovával a znovu oživoval. Loni ovšem zemřel. Letos se proto stal předlohou nové figurky a „svůj“ betlém bude strážit dál.
Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně...

Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně otevírá. (19. prosince 2025) | foto: Mohelnice.cz

Nejmladší vnučka Pavla Nenkovského přebírá novou figurku od řezbáře Františka...
Nejmladší vnučka Pavla Nenkovského umísťuje svého dědečka s řezbářem do betléma.
Detail figurky před mohelnickým kostelem.
Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně...
6 fotografií

Na dřevořezbě je vedle Nenkovského vyobrazen i František Nedomlel, řezbář, který betlém spoluvytvářel a dřevěnou figurku zesnulého kolegy vyrobil.

„Na Pavla Nenkovského často vzpomínám, ale tak jde život. Vyřezat jeho figurku byl určitě dobrý nápad, protože jde o jakousi pomyslnou tečku za mohelnickým betlémem. Já už nástupce, který by se chopil dláta, nemám,“ řekl Nedomlel.

S přibývajícími lety si Pavel Nenkovský uvědomoval, že fyzicky náročné každoroční stavění betléma jednou nezvládne. I proto, když se blížil ke svým sedmdesátým narozeninám, zasloužil se o zásadní změnu – o to, aby betlém mohl stát v lodi mohelnického kostela celoročně. Díky tomu se betlém nemusel každoročně rozebírat a znovu stavět a mohl zůstat.

Nejmladší vnučka Pavla Nenkovského přebírá novou figurku od řezbáře Františka Nedomlela.

Vytvoření figurky zakladatele betléma iniciovala Nenkovského manželka Pavla. Řezbáři Nedomlelovi vzkázala: „Měli byste v tom betlémě stát oba a debatovat nad tím, co vymyslíte nového a jak to uděláte.“

Už od letošních Vánoc tak mohou návštěvníci mohelnického kostela vidět Pavla Nenkovského tam, kde byl celý život doma – v mohelnickém betlémě. Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně otevírá.

