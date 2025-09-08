Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Ostrovní nástupiště v tomto úseku trati budou spojena s výpravní budovou podchody, ze kterých bude umožněn přístup na nástupiště lidem se sníženou pohyblivostí a orientací. Stavební úpravy umožní výrazné zvýšení kapacity dráhy pro dálkovou i regionální osobní dopravu.
„Pro všechny obce, kterých se stavba týká, má obrovský význam. Kromě železniční trati nás ovšem obrovsky těší, že jsme prosadili stavbu nové budovy nádraží. Původně se měla rekonstruovat ta stávající, vůbec jsem to ale neviděl jako vhodné. Jsem rád, že se nám podařilo dospět ke shodě. Budeme mít nové, moderní, subtilnější. Moc se na to těším, osobně se mi návrh moc líbí,“ řekl Leoš Ptáček, starosta Kojetína (nez.).
Součástí stavby je také obchvat Kojetína. „I když bohužel není kompletní, je ho jen polovina. Společně s Olomouckým krajem připravujeme projektovou dokumentaci pro druhou část, tedy někdy za dva roky budeme jezdit po první půlce a v té době už budeme pracovat na dokumentaci pro stavební povolení ke zbytku. Není to úkol na rok dva, ale šlapeme do toho,“ dodal starosta.
„Kdysi jsem velmi rád používal vzletný výraz, že jsme štika regionu a dál na tom trvám, máme velké ambice. V oblasti občanské vybavenosti jsme na naši velikost šesti tisíc obyvatel na špici v rámci celé republiky,“ poznamenal Ptáček.
Práce na druhé části trati z Brna do Přerova nyní začínají. Budování moderní železnice mezi jižní a střední Moravou tak pokračuje.
„Druhou kolej a výrazně vyšší traťovou rychlost získá i úsek z Kojetína do Přerova. Na provoz vlaků bude dohlížet zabezpečovač ETCS, v Kojetíně a Chropyni se postaví nové nádražní budovy, nástupiště i podchody,“ poznamenal mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. Práce potrvají do konce roku 2028. „Trať se stane součástí sítě českých vysokorychlostních železnic. Celkovou modernizací projde 17 kilometrů trati. Po dokončení prací vlaky zrychlí ze 100 km/h na dvojnásobek,“ uvedl mluvčí.
„Je to největší stavba v historii města. I proto, že projekt železnice se páruje s obchvatem, po kterém jsme dlouho volali. Bude to velký přínos a změna,“ uvedl Michal Vlasatý, starosta Chropyně (za ANO).
„Stavba bude bohužel znamenat demolici výpravčí stanice, v níž se narodil jeden z našich nejvýznamnějších rodáků, kubistický malíř Emil Filla. Jeho památka bude ovšem zachována, protože na nové výpravní stanici bude památka v podobě jeho jména vyvedeném v podobě kubistického nápisu,“ naznačil.
Přejezdy a nádraží
K vyšší bezpečnosti přispěje vedle instalace jednotného evropského zabezpečovače ETCS také zrušení všech 14 přejezdů.
„Tady a teď potvrzujeme, že naše železnice prochází dynamickým rozvojem. Před několika dny se cestující svezli poprvé dvoustovkou v běžném provozu, po dokončení modernizace ji budeme moct zavést i na důležité trati mezi Brnem a Přerovem. Jsem si jistý, že spolu s dalšími úseky připravované vysokorychlostní sítě to změní způsob, jak v Česku cestujeme,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
Celkovou přestavbou projdou nejen mezistaniční úseky, ale i všechna nádraží. „V Kojetíně a Chropyni vybudujeme moderní nástupiště, ze kterých bude pohodlný nástup do vlaků. Na ně se cestující dostanou podchody s bezbariérovým přístupem,“ popsal generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.
„Zlepší se i podmínky pro obyvatele obou měst, a to díky prodloužení podchodů za nádraží. V těchto místech navíc vzniknou nová parkovací místa,“ dodal.
Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou
Moderní parametry získá i zastávka ve Věžkách, případné přejíždění mezi kolejemi bude možné díky nové odbočce, která vznikne u obce Bochoř.
„Obnovou projdou i všechny mosty a propustky, v Kojetíně vznikne 120 metrů dlouhé přemostění řeky Moravy,“ uvedl Gavenda.
Autobusy místo vlaků
Celkové náklady stavby dosahují 13,36 miliardy korun a práce obstarají společnosti Subterra, OHLA ŽS, Swietelsky Rail, Elektrizace železnic Praha a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.
Na stavbě se bude pracovat souběžně s už probíhajícími pracemi na sousedním úseku do Nezamyslic. V závěru srpna proto začala nepřetržitá výluka, autobusy pojedou namísto vlaků do poloviny prosince.
Modernizace trati z Brna do Přerova zrychlí vlaky, hotovo má být v roce 2028
Instalace jednotného evropského zabezpečovače ETCS a zabezpečovacího zařízení v tomto úseku jsou spolufinancovány Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Dotace činí 5 261 400 eur, tedy cca 131 535 000 korun.
Národní financování celé stavby zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. „Modernizovaná trať mezi Brnem a Přerovem přinese nejen rychlejší a častější spojení – díky evropským investicím do instalace systému ETCS a zabezpečovacího zařízení bude tato část také výrazně bezpečnější. Věřím, že i tato investice bude odrážet výhody našeho členství v Unii,“ řekl Václav Lebeda, mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.