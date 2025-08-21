Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou

Rostislav Hányš
  12:15
Přestavba spojnice Brna a Přerova, která je částí hlavní železniční trati z jihu na sever Moravy a do Slezska, bude zahájena první částí mezi Přerovem a Kojetínem. Modernizaci a zdvoukolejnění úseku umožní jízdu rychlostí až 200 kilometrů v hodině. Zakázku získala pětice firem za 10,5 miliardy korun.
Vizualizace stanice v Chropyni. | foto: Správa železnic

Oproti maximální přípustné ceně v tendru se tak podařilo ušetřit více než půl miliardy. Práce začnou koncem srpna, celá stavba bude hotová v závěru roku 2028.

Rekonstrukci 17 kilometrů dlouhého úseku mezi Kojetínem a Přerovem provedou společnosti Subterra, OHLA ŽS, SWIETELSKY Rail, Elektrizace železnic Praha a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Přejezd v Kojetíně nahradí podjezd. .

„Stávající rychlost sto kilometrů v hodině se zvýší na dvojnásobek, což se projeví na výrazném zkrácení doby cestování. Na provoz bude dohlížet evropský zabezpečovač ETCS,“ uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Součástí stavby je rekonstrukce železničních stanic Kojetín a Chropyně, které získají nové nádražní budovy a parkoviště. Příchod na nástupiště bude podchody s bezbariérovým přístupem. Navíc umožní propojení s oblastmi na druhé straně nádraží.

Tovačovka bojuje o záchranu. Železniční trati hrozí kvůli nízké vytíženosti zrušení

„Namísto dosavadní stanice Věžky vznikne stejnojmenná zastávka, případné přejíždění mezi traťovými kolejemi umožní nová odbočka, která vznikne u obce Bochoř,“ popsal Gavenda.

Přejezdy nahradí nadjezdy a podjezdy

Na trati bude zrušeno všech 14 přejezdů. Nahradí je buď nadjezdy, nebo podjezdy. Koryto řeky Moravy v Kojetíně překlene 120 metrů dlouhý most.

Z tratě je po povodni stále torzo, někde jsou paradoxně spokojenější s autobusy

Pětice firem získala zakázku za 10,5 miliardy korun. „Nejvyšší přípustná cena v tendru byla 11 073 316 128 korun, vítězná nabídka je tedy nižší o plných 574 milionů,“ vyčíslil mluvčí SŽ.

Na podpis smlouvy ihned navážou stavební práce, proto už 26. srpna začne v úseku mezi Kojetínem a Přerovem nepřetržitá výluka, která potrvá do poloviny prosince. Dopravu obstarají náhradní autobusy.

Instalace jednotného evropského zabezpečovače ETCS a zabezpečovacího zařízení v tomto úseku jsou spolufinancovány Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Výše přidělené dotace činí 5 261 400 eur, tedy cca 131 535 000 korun. Národní financování celé stavby zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.

